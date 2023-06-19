Как крестьянское хозяйство «Сатурн» бережет целую деревню

Весна 2023 года стала юбилейной для крестьянско хозяйства «Сатурн», которому исполнилось 30 лет. О применении уникальной природосберегающей технологии No-Till, социальной активности и планах на будущее altapress.ru рассказала руководитель КХ Марина Беломытцева.

— Поздравляем с юбилеем! Расскажите, как все начиналось.

— Организация появилась весной 1993 года, действует в селе Горновом. Мы занимаемся растениеводством — выращиваем пшеницу, овес, ячмень, рапс, лен, гречиху и горох. В основном мы ориентируемся на внутренний рынок, преимущественно — на Алтайский край.

Начиналось все с 450 га земли, семи сотрудников и кредитов под 213% годовых. Сейчас обрабатываем 3000 га, а число сотрудников достигло 25 человек. За эти годы была приобретена современная техника: комбайны, косилки, посевные комплексы, тракторы, ликвилайзеры.

Построен и запущен современный мехток, растворный узел для смешивания жидких удобрений. Построены современный элеватор для хранения продукции, складские помещения, сушилка. В перспективе планируем переориентироваться с производства сырья на выпуск готовой продукции.

За годы работы КХ «Сатурн» была приобретена современная техника. Фото предоставлено руководитель КХ «Сатурн». Марина Беломытцева, руководитель КХ «Сатурн». Фото предоставлено руководитель КХ «Сатурн». За годы работы КХ «Сатурн» была приобретена современная техника. Фото предоставлено руководитель КХ «Сатурн».

— Название вашего предприятия было на слуху в связи с применением природосберегающих технологий. Что они собой представляют?

— С 2010 года КХ «Сатурн» перешло на нулевую технологию возделывания земли No-Till. Недостаточно просто иметь плодородную землю, нужно ее грамотно использовать. При No-Till почва механическими орудиями не обрабатывается, поверхность ее укрыта растительными остатками, а посев возделываемых культур производится сеялками прямого сева.

Самое актуальное — это то, что почва не разрушается, со временем она структурируется, усиливается водопроницаемость, биологическая активность, накапливается органическое вещество. Таким образом, останавливается процесс деградации почвы, происходит защита от ветровой эрозии. Кроме того, это позволяет уменьшить потребность в технике, увеличивает срок ее службы, экономит топливо и выброс вредных веществ в атмосферу.

Марина Беломытцева, руководитель КХ «Сатурн». Фото: Дмитрий Лямзин.

— В этом году посевная была непростой для всех сфер экономики. Какие вызовы встали перед «Сатурном»?

— Наверное, как и у всех — вопрос запасных частей на импортную технику. Почти все иностранные компании сократили участие на российском рынке, есть сложности с поставками комплектующих, запчастей. Кроме того, возросла стоимость отечественной техники.

— Государство помогает?

— Программами господдержки пользуемся, получаем краткосрочные и инвестиционные кредиты по льготной ставке. В 2022 году оформили в лизинг жатку. Получили субсидии по несвязанной поддержке на 1 га посевной площади. Собираемся подавать заявку для получения субсидий на техническое перевооружение.

За годы работы КХ «Сатурн» была приобретена современная техника. Фото предоставлено руководитель КХ «Сатурн».

— Зачастую, крестьянско-­фермерские хозяйства — это не только единственный источник дохода для местных жителей, но и локомотив социальной поддержки населения. Ведет ли «Сатурн» социальную деятельность?

— Да, разумеется. Мы активно участвуем в программах партисипаторного бюджетирования — в этом году софинансировали строительство спортивной площадки. КХ содействует в строительстве памятника воинам-фронтовикам, помогает детсаду, школе, клубу. Помогаем администрации села по хозяйственным вопросам, в проведении праздников.

Мой супруг — основатель «Сатурна» Александр Беломытцев — на собственные средства построил и подарил селу Горновое Дом культуры, — здание, в котором жители деревни с удовольствием проводят досуг.