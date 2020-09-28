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Экономика
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Как начать инвестировать с нуля с малой суммой денег. Пошаговая инструкция для начинающих

Отличным вариантом приумножить доход и заставить деньги работать станет инвестирование. Многим может показаться, что это сложно и требует специфических навыков, но стоит только немного углубиться в тему, чтобы понять: инвестиции доступны каждому. Статья подробно расскажет о том, как правильно начать инвестировать. Если читать некогда, сразу переходите к открытию брокерского счёта. Если всё-таки располагаете парой минут, то продолжим.

Инвестирование.
Инвестирование.
Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» (СС0)

Мифы об инвестировании

В России невелика доля населения, занимающегося инвестированием. На фондовой бирже присутствует всего около процента населения страны, в то же время в США даже домохозяйки управляют своими средствами. Столь малоизвестная область выглядит пугающе и обросла мифами, которые и близко не соответствуют реальности. Вот самые распространённые.

Миф первый: инвестиции — для богатых

В действительности для входа на фондовый рынок достаточно всего несколько тысяч рублей. К примеру, минимальная цена ПИФов — 5−15 тысяч рублей, а у некоторых брокеров отсутствует минимальный порог для возможности начала торгов.

Миф второй: без углублённых знаний и навыков заработать невозможно

Безусловно, ориентироваться в терминах и базовых принципах экономики нужно, но банковский вклад — это тоже инвестиции. Изучение доступной информации в сети для начала вполне хватит.

Миф третий: риски слишком высоки, поэтому игра не стоит свеч

Те же банковские депозиты сейчас подлежат обязательному страхованию вкладов. Здесь идеально работает принцип — чем выше прибыль, тем проще прогореть. Выбирать инвестиционные инструменты лучше с холодной головой.

Инвестирование.
Инвестирование.
Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» (СС0)

Инвестиции и инвестирование: что это и для чего?

Для лучшего понимания следует разобраться в терминологии. Основные определения, которые помогут вникнуть в ситуацию и не запутаться:

  • инвестиция — вложение капитала с целью получения прибыли;
  • инвестирование — процесс увеличения капитала и накопление инвестиционных инструментов, приносящих прибыль;
  • инвестиционные инструменты — виды вложений для получения дохода;
  • портфель — все инструменты, в которые вложены деньги;
  • диверсификация — распределение финансов на несколько активов для снижения рисков и увеличения прибыли;
  • брокер — посредник в операциях между продавцом и покупателем;
  • брокерский счёт — счёт для покупки и продажи ценных бумаг, и прочих инвестиционных инструментов на бирже. Открывается у брокера или в брокерском подразделении банков;
  • индивидуальный инвестиционный счёт — счёт для инвестиций, имеющий налоговые льготы и некоторые ограничения.

Успех любого дела во многом зависит от качества подготовки и последовательности в действиях. Конечно, финансовые вложения сопряжены с риском, но разумный подход и анализ ошибок позволят оценить несомненные плюсы инвестирования:

  • возможность получения пассивного доход, не требующий ежедневной рутинной работы целый день;
  • отсутствие потолка заработка;
  • прибыль превышающую размер инфляции;
  • повышается финансовая грамотность.
Инвестирование.
Инвестирование.
Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» (СС0)

Куда можно инвестировать: инструменты и стратегии

Вариантов вложения средств огромное количество. Ориентируясь на объект инвестиций, можно выделить следующие направления:

  • недвижимость — земля, объекты строительства, оборудование;
  • интеллектуальная собственность — патенты, исследования, образование;
  • финансы — ценные бумаги, банковские вклады, драгоценные металлы.

Вложение минимальных средств возможно лишь в финансовые инструменты. Наиболее востребованы:

  • депозиты в банках — риски и сложность минимальны, доход аналогичен, вклады до 1,4 миллиона застрахованы;
  • акции — уровень риска зависит от выбора компании выпустившей эти акции, доход возможен в виде дивидендных выплат или от роста стоимости акций;
  • облигации — долговой инструмент с доходностью обычно выше, чем по депозитам, но несильно превышающей инфляцию;
  • ПИФы — долевое участие в сформированном портфеле, прибыль делится на всех участников пропорционально вложениям. Есть возможность начать инвестировать от одной тысячи рублей;
  • драгоценные металлы — возможно покупать как физический металл, так и различные варианты биржевых инструментов.

При выборе инвестиционного инструмента не стоит забывать и о стратегии. Здесь стоит опираться на цели инвестирования, уровень знаний и наличие свободного времени. Выделяются два основных стратегических направления — по срокам и по рискам. По времени окупаемости вложений существует три варианта:

  • до года — краткосрочные;
  • 1−3 года — среднесрочные;
  • свыше трёх лет — долгосрочные.

По уровню риска выделяют два основных стиля — консервативный и агрессивный. Первый предполагает в основном пассивный доход в долгосрочной перспективе, прибыль невелика, риски меньше. Второй потребует больше времени, глубокие знания, но даст возможность получения большой прибыли в кратчайшие сроки. Сопряжён с высокими рисками.

По мере накопления опыта и увеличения капитала не исключена смена ориентиров и выбор новых инструментов. Первые шаги рекомендуется делать в наиболее надёжных вариантах.

Инвестирование.
Инвестирование.
Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» (СС0)

Как начать инвестировать новичку

Правильная подготовка во многом станет залогом удачного старта. Изучение опыта и советов экспертов помогут избежать типичных ошибок. Для экономии времени подойдёт краткая инструкция, как начать инвестировать с малой суммой.

Шаг 1. Главное — цель

Только чёткое понимание того, для чего нужно инвестировать, даст верное направление и поможет не бросить всё после первой неудачи. Цель не должна быть абстрактной, хорошо бы письменно зафиксировать желаемый результат с максимальной конкретикой.

Шаг 2. По понятиям

Инвестирование — специфическая область, богатая различными терминами. Для успешного восприятия информации и безостановочного обучения ознакомиться с основными понятиями следует заранее. Уделить внимание стоит не только общим определениям, но и основным показателям и наименованиям рабочих инструментов.

Шаг 3. Обучение превыше всего

Независимо от варианта управления инвестициями — лично или через посредников — базовые знания об экономике и работе рынка должны быть у каждого. Понимание цикличности рыночных процессов, взаимосвязи прибыли и рисков способно сэкономить вам нервные клетки.

Возможностей изучить основные понятия и законы достаточно. Это могут быть книги известных авторов об инвестировании. На просторах интернета достаточно бесплатных тренингов и вебинаров, также можно изучать официальные страницы в социальных сетях современных инвесторов. Доступно и частное обучение или консультации за определённое вознаграждение. Естественно, любую полученную информацию нужно обдумать и взвесить до начала работы.

Инвестирование.
Инвестирование.
Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» (СС0)
Шаг 4. Правильный настрой

От ошибок не застрахован никто. Даже самые известные трейдеры и инвесторы неоднократно набивали шишки до такого, как разбогатеть. Так, Мартин Шварц, проложивший дорогу в жизнь принципам дейтрейдинга, прокомментировал свой успех следующими словами: «Я скажу вам, как стал победителем. Я научился проигрывать».

Стоит заранее составить план действий для непредвиденных ситуаций. Это поможет не растеряться и сохранить контроль, когда понадобится быстро принять решение.

Шаг 5. На старт

Никаких инвестиций не получится без минимального стартового капитала. Заёмные средства — плохой вариант для биржевых игр. В накоплении необходимой суммы помогут:

  • регулярное откладывание части дохода;
  • дополнительный заработок;
  • оптимизация ваших расходов.

Заниматься вложением средств стоит, когда есть свободные деньги и отсутствуют обременительные обязательства — кредиты, ипотеки.

Шаг 6. Выбор стиля

До начала торгов необходимо обозначить ожидания, оценить собственные возможности и определиться с допустимым риском. Если страшно терять — классические инструменты в виде акций и облигаций будут кстати. Допустим риск? Можно попробовать торговлю фьючерсами и опционами. Только методом проб и ошибок можно найти свою идеальную комбинацию, когда комфортны будут и процесс, и результат.

С какой суммы начать инвестировать

Для старта не нужно миллионных вложений: цены на биржевые инструменты вполне лояльные. ПИФы начинаются от пяти тысяч рублей, их пополнение — от тысячи. Для покупки акций достаточно и вовсе пары тысяч рублей.

Понятно, что для большей отдачи нужны хорошие вложения. Однако сразу входить в новую отрасль с крупной суммой слишком рискованно — можно потерять все средства. Оптимальной для начала торговли станет сумма от 30 тысяч рублей — баснословных денег она не принесёт, но вникнуть на практике в нюансы поведения на рынке вполне позволит и даст почувствовать вкус первых побед.

Размещая небольшие суммы в разные инструменты, через некоторое время легко выделить наиболее удобные варианты и проанализировать ошибки. После этого можно наращивать объёмы инвестиций.

Инвестирование.
Инвестирование.
Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» (СС0)

Правила и советы новичкам

Обезопасить себя от рисков на фондовом рынке невозможно, но минимизировать потери нетрудно. Для этого подойдёт изучение опыта известных инвесторов и финансистов. Вот несколько советов, которые помогут избежать лишних ошибок.

Диверсификация портфеля

Не стоит вкладываться в один инструмент или компанию, при таких условиях неэффективная деятельность эмитента приведёт к потере денег. Лучше использовать 3−4 направления в разных отраслях — убыток по одному инструменту сгладится прибылью остальных.

Действие и дисциплина

Даже при минимальных вложениях последовательность выполнения шагов, анализ ситуации и регулярное пополнение портфеля приведут к желаемому доходу. Не стоит расслабляться при получении первых заработков — лучше реинвестировать их для скорейшего достижения цели.

Настойчивость и спокойствие

Путь любого человека — череда подъёмов и падений. Инвесторы не исключение. Холодный ум и контроль эмоций не позволят совершить ошибок в критической ситуации. А накопленный опыт поможет избежать их повторения в будущем.

Правильное окружение

Общение с единомышленниками настроит на нужный лад. Изучение тематических форумов и страниц из соцсетей познакомит с интересными стратегиями и распространёнными ошибками.

Постоянное обучение

Мир не стоит на месте — вчерашние удачные решения сегодня могут оставить ни с чем. Постоянное самообразование, наблюдение за опытными коллегами, чтение финансовой литературы расширят возможности и откроют новые перспективные направления.

Инвестирование.
Инвестирование.
Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» (СС0)

Ошибки начинающих инвесторов

Избежать ошибок невозможно, но минимизировать их количество, опираясь на опыт большинства, вполне допустимо. Препятствия на пути начинающего инвестора.

Отсутствие подушки безопасности

Никто не может гарантировать успех, и в случае непредвиденных обстоятельств лучше иметь в запасе некоторый объём средств. Обычно это сумма текущих расходов за 3−6 месяцев.

Недостаток средств для старта

Волшебной таблетки, выпив которую можно получать миллионы, вложив тысячу, нет. В самом начале будет достаточно минимальных сумм, но лишь реинвестирование и регулярное пополнение инвесткапитала дадут действительно значимую прибыль. Использовать можно только свободные личные средства.

Отсутствие базового образования

Прочитав пару книг или статей в интернете, кто-то способен почувствовать себя гуру фондового рынка. К сожалению, этого мало. Понимание принципов работы выбранного инструмента и тщательный анализ экономической ситуации стоят у истоков успешного инвестора.

Желание быстрых денег

В поисках информации о том, где начать инвестировать выгодно, часто можно встретить обещания многократного увеличения капитала в кратчайшие сроки. Чаще всего так зарабатывают мошенники. Разумная оценка перспектив дохода и выбор хорошо известных компаний-посредников максимально снизят риски.

Использование некачественных источников

Для анализа рынка разработано множество инструментов, написано достаточно книг и создано огромное количество обучающих материалов от официальных брокеров. Не стоит полагаться на мнения, высказанные в СМИ или на страничках коучей, успех которых невозможно подтвердить.

Инвестиции — отличная возможность создания пассивного дохода при отсутствии значительного стартового капитала. Обширная теоретическая база, доступный опыт успешных финансистов, обучающие программы известных брокеров — всё это позволяет не терять времени и начать инвестировать уже сегодня, открыв брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт.

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АО «Открытие Брокер»

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