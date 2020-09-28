Как начать инвестировать с нуля с малой суммой денег. Пошаговая инструкция для начинающих

Отличным вариантом приумножить доход и заставить деньги работать станет инвестирование. Многим может показаться, что это сложно и требует специфических навыков, но стоит только немного углубиться в тему, чтобы понять: инвестиции доступны каждому. Статья подробно расскажет о том, как правильно начать инвестировать. Если читать некогда, сразу переходите к открытию брокерского счёта . Если всё-таки располагаете парой минут, то продолжим.

Мифы об инвестировании

В России невелика доля населения, занимающегося инвестированием. На фондовой бирже присутствует всего около процента населения страны, в то же время в США даже домохозяйки управляют своими средствами. Столь малоизвестная область выглядит пугающе и обросла мифами, которые и близко не соответствуют реальности. Вот самые распространённые.

Миф первый: инвестиции — для богатых В действительности для входа на фондовый рынок достаточно всего несколько тысяч рублей. К примеру, минимальная цена ПИФов — 5−15 тысяч рублей, а у некоторых брокеров отсутствует минимальный порог для возможности начала торгов.

Миф второй: без углублённых знаний и навыков заработать невозможно Безусловно, ориентироваться в терминах и базовых принципах экономики нужно, но банковский вклад — это тоже инвестиции. Изучение доступной информации в сети для начала вполне хватит.

Миф третий: риски слишком высоки , поэтому игра не стоит свеч Те же банковские депозиты сейчас подлежат обязательному страхованию вкладов. Здесь идеально работает принцип — чем выше прибыль, тем проще прогореть. Выбирать инвестиционные инструменты лучше с холодной головой.

Инвестирование. Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» ( СС0)

Инвестиции и инвестирование: что это и для чего?

Для лучшего понимания следует разобраться в терминологии. Основные определения, которые помогут вникнуть в ситуацию и не запутаться:

инвестиция — вложение капитала с целью получения прибыли;

инвестирование — процесс увеличения капитала и накопление инвестиционных инструментов , приносящих прибыль;

приносящих прибыль; инвестиционные инструменты — виды вложений для получения дохода;

портфель — все инструменты , в которые вложены деньги;

в которые вложены деньги; диверсификация — распределение финансов на несколько активов для снижения рисков и увеличения прибыли;

брокер — посредник в операциях между продавцом и покупателем;

брокерский счёт — счёт для покупки и продажи ценных бумаг , и прочих инвестиционных инструментов на бирже. Открывается у брокера или в брокерском подразделении банков;

и прочих инвестиционных инструментов на бирже. Открывается у брокера или в брокерском подразделении банков; индивидуальный инвестиционный счёт — счёт для инвестиций , имеющий налоговые льготы и некоторые ограничения.

Успех любого дела во многом зависит от качества подготовки и последовательности в действиях. Конечно, финансовые вложения сопряжены с риском, но разумный подход и анализ ошибок позволят оценить несомненные плюсы инвестирования:

возможность получения пассивного доход , не требующий ежедневной рутинной работы целый день;

не требующий ежедневной рутинной работы целый день; отсутствие потолка заработка;

прибыль превышающую размер инфляции;

повышается финансовая грамотность.

Инвестирование. Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» ( СС0)

Куда можно инвестировать: инструменты и стратегии

Вариантов вложения средств огромное количество. Ориентируясь на объект инвестиций, можно выделить следующие направления:

недвижимость — земля , объекты строительства , оборудование;

объекты строительства оборудование; интеллектуальная собственность — патенты , исследования , образование;

исследования образование; финансы — ценные бумаги , банковские вклады , драгоценные металлы.

Вложение минимальных средств возможно лишь в финансовые инструменты. Наиболее востребованы:

депозиты в банках — риски и сложность минимальны , доход аналогичен , вклады до 1,4 миллиона застрахованы;

доход аналогичен вклады до 1,4 миллиона застрахованы; акции — уровень риска зависит от выбора компании выпустившей эти акции , доход возможен в виде дивидендных выплат или от роста стоимости акций;

доход возможен в виде дивидендных выплат или от роста стоимости акций; облигации — долговой инструмент с доходностью обычно выше , чем по депозитам , но несильно превышающей инфляцию;

чем по депозитам но несильно превышающей инфляцию; ПИФы — долевое участие в сформированном портфеле , прибыль делится на всех участников пропорционально вложениям. Есть возможность начать инвестировать от одной тысячи рублей;

прибыль делится на всех участников пропорционально вложениям. Есть возможность начать инвестировать от одной тысячи рублей; драгоценные металлы — возможно покупать как физический металл , так и различные варианты биржевых инструментов.

При выборе инвестиционного инструмента не стоит забывать и о стратегии. Здесь стоит опираться на цели инвестирования, уровень знаний и наличие свободного времени. Выделяются два основных стратегических направления — по срокам и по рискам. По времени окупаемости вложений существует три варианта:

до года — краткосрочные;

1−3 года — среднесрочные;

свыше трёх лет — долгосрочные.

По уровню риска выделяют два основных стиля — консервативный и агрессивный. Первый предполагает в основном пассивный доход в долгосрочной перспективе, прибыль невелика, риски меньше. Второй потребует больше времени, глубокие знания, но даст возможность получения большой прибыли в кратчайшие сроки. Сопряжён с высокими рисками.

По мере накопления опыта и увеличения капитала не исключена смена ориентиров и выбор новых инструментов. Первые шаги рекомендуется делать в наиболее надёжных вариантах.

Инвестирование. Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» ( СС0)

Как начать инвестировать новичку

Правильная подготовка во многом станет залогом удачного старта. Изучение опыта и советов экспертов помогут избежать типичных ошибок. Для экономии времени подойдёт краткая инструкция, как начать инвестировать с малой суммой.

Шаг 1. Главное — цель Только чёткое понимание того, для чего нужно инвестировать, даст верное направление и поможет не бросить всё после первой неудачи. Цель не должна быть абстрактной, хорошо бы письменно зафиксировать желаемый результат с максимальной конкретикой.

Шаг 2. По понятиям Инвестирование — специфическая область, богатая различными терминами. Для успешного восприятия информации и безостановочного обучения ознакомиться с основными понятиями следует заранее. Уделить внимание стоит не только общим определениям, но и основным показателям и наименованиям рабочих инструментов.

Шаг 3. Обучение превыше всего Независимо от варианта управления инвестициями — лично или через посредников — базовые знания об экономике и работе рынка должны быть у каждого. Понимание цикличности рыночных процессов, взаимосвязи прибыли и рисков способно сэкономить вам нервные клетки. Возможностей изучить основные понятия и законы достаточно. Это могут быть книги известных авторов об инвестировании. На просторах интернета достаточно бесплатных тренингов и вебинаров, также можно изучать официальные страницы в социальных сетях современных инвесторов. Доступно и частное обучение или консультации за определённое вознаграждение. Естественно, любую полученную информацию нужно обдумать и взвесить до начала работы.

Инвестирование. Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» ( СС0)

Шаг 4. Правильный настрой От ошибок не застрахован никто. Даже самые известные трейдеры и инвесторы неоднократно набивали шишки до такого, как разбогатеть. Так, Мартин Шварц, проложивший дорогу в жизнь принципам дейтрейдинга, прокомментировал свой успех следующими словами: «Я скажу вам, как стал победителем. Я научился проигрывать». Стоит заранее составить план действий для непредвиденных ситуаций. Это поможет не растеряться и сохранить контроль, когда понадобится быстро принять решение.

Шаг 5. На старт Никаких инвестиций не получится без минимального стартового капитала. Заёмные средства — плохой вариант для биржевых игр. В накоплении необходимой суммы помогут: регулярное откладывание части дохода;

дополнительный заработок;

оптимизация ваших расходов. Заниматься вложением средств стоит, когда есть свободные деньги и отсутствуют обременительные обязательства — кредиты, ипотеки.

Шаг 6. Выбор стиля До начала торгов необходимо обозначить ожидания, оценить собственные возможности и определиться с допустимым риском. Если страшно терять — классические инструменты в виде акций и облигаций будут кстати. Допустим риск? Можно попробовать торговлю фьючерсами и опционами. Только методом проб и ошибок можно найти свою идеальную комбинацию, когда комфортны будут и процесс, и результат.

С какой суммы начать инвестировать

Для старта не нужно миллионных вложений: цены на биржевые инструменты вполне лояльные. ПИФы начинаются от пяти тысяч рублей, их пополнение — от тысячи. Для покупки акций достаточно и вовсе пары тысяч рублей.

Понятно, что для большей отдачи нужны хорошие вложения. Однако сразу входить в новую отрасль с крупной суммой слишком рискованно — можно потерять все средства. Оптимальной для начала торговли станет сумма от 30 тысяч рублей — баснословных денег она не принесёт, но вникнуть на практике в нюансы поведения на рынке вполне позволит и даст почувствовать вкус первых побед.

Размещая небольшие суммы в разные инструменты, через некоторое время легко выделить наиболее удобные варианты и проанализировать ошибки. После этого можно наращивать объёмы инвестиций.

Инвестирование. Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» ( СС0)

Правила и советы новичкам

Обезопасить себя от рисков на фондовом рынке невозможно, но минимизировать потери нетрудно. Для этого подойдёт изучение опыта известных инвесторов и финансистов. Вот несколько советов, которые помогут избежать лишних ошибок.

Диверсификация портфеля Не стоит вкладываться в один инструмент или компанию, при таких условиях неэффективная деятельность эмитента приведёт к потере денег. Лучше использовать 3−4 направления в разных отраслях — убыток по одному инструменту сгладится прибылью остальных.

Действие и дисциплина Даже при минимальных вложениях последовательность выполнения шагов, анализ ситуации и регулярное пополнение портфеля приведут к желаемому доходу. Не стоит расслабляться при получении первых заработков — лучше реинвестировать их для скорейшего достижения цели.

Настойчивость и спокойствие Путь любого человека — череда подъёмов и падений. Инвесторы не исключение. Холодный ум и контроль эмоций не позволят совершить ошибок в критической ситуации. А накопленный опыт поможет избежать их повторения в будущем.

Правильное окружение Общение с единомышленниками настроит на нужный лад. Изучение тематических форумов и страниц из соцсетей познакомит с интересными стратегиями и распространёнными ошибками.

Постоянное обучение Мир не стоит на месте — вчерашние удачные решения сегодня могут оставить ни с чем. Постоянное самообразование, наблюдение за опытными коллегами, чтение финансовой литературы расширят возможности и откроют новые перспективные направления.

Инвестирование. Фото предоставлено АО «Открытие Брокер» ( СС0)

Ошибки начинающих инвесторов

Избежать ошибок невозможно, но минимизировать их количество, опираясь на опыт большинства, вполне допустимо. Препятствия на пути начинающего инвестора.

Отсутствие подушки безопасности Никто не может гарантировать успех, и в случае непредвиденных обстоятельств лучше иметь в запасе некоторый объём средств. Обычно это сумма текущих расходов за 3−6 месяцев.

Недостаток средств для старта Волшебной таблетки, выпив которую можно получать миллионы, вложив тысячу, нет. В самом начале будет достаточно минимальных сумм, но лишь реинвестирование и регулярное пополнение инвесткапитала дадут действительно значимую прибыль. Использовать можно только свободные личные средства.

Отсутствие базового образования Прочитав пару книг или статей в интернете, кто-то способен почувствовать себя гуру фондового рынка. К сожалению, этого мало. Понимание принципов работы выбранного инструмента и тщательный анализ экономической ситуации стоят у истоков успешного инвестора.

Желание быстрых денег В поисках информации о том, где начать инвестировать выгодно, часто можно встретить обещания многократного увеличения капитала в кратчайшие сроки. Чаще всего так зарабатывают мошенники. Разумная оценка перспектив дохода и выбор хорошо известных компаний-посредников максимально снизят риски.

Использование некачественных источников Для анализа рынка разработано множество инструментов, написано достаточно книг и создано огромное количество обучающих материалов от официальных брокеров. Не стоит полагаться на мнения, высказанные в СМИ или на страничках коучей, успех которых невозможно подтвердить.

Инвестиции — отличная возможность создания пассивного дохода при отсутствии значительного стартового капитала. Обширная теоретическая база, доступный опыт успешных финансистов, обучающие программы известных брокеров — всё это позволяет не терять времени и начать инвестировать уже сегодня, открыв брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт.

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АО «Открытие Брокер»