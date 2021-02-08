Как надежно защитить посевы зерновых?

Возделывание зерновых культур в условиях Урала и Сибири — зачастую нелегкий труд аграриев. Погода вносит коррективы в сроки сева и технологию защиты посевов сельхозкультур. Засушливые условия 2020 года негативно повлияли на урожай яровых хлебов, в ряде районов был введен режим ЧС. Несмотря на то, что уборочная кампания прошла в целом хорошо, в некоторых областях она затянулась из-за выпавших осадков, отмечались случаи прорастания зерна в колосе. Все это поставило перед сельхозпроизводителями непростую задачу: получить качественное зерно в сложных погодных условиях.

Однако в целом конъюнктура рынка в 2020 году сложилась благоприятно для сельхозпроизводителей. Хороший баланс цены и спроса, а также субсидирование экспорта в страны Юго-Восточной Азии позволили сделать дополнительные вложения в яровые культуры: обновить посевную технику и семенной материал, закупить необходимые удобрения для предпосевного внесения и проведения подкормок. Проводится большая работа, итогом которой должны стать дружные ровные всходы яровых под урожай нового, 2021 года.

Немалую долю в достижении этого результата занимают средства для защиты семян, которые позволяют максимально сохранить каждый рубль, потраченный на подготовку к яровому севу, и реализовать потенциал каждого высеянного зернышка.

Ежегодно хозяйствам приходится сеять в непрогретую почву, а это повышает риск поражения питиозной и обыкновенной корневыми гнилями, а также грибами родов Fusarium и Alternaria. Гельминтоспориозная, она же обыкновенная корневая гниль является наиболее распространенным заболеванием на территории Сибири. Неустойчивый водный режим в этом регионе способствует усилению восприимчивости растений к заболеванию, делая его наиболее вредоносным для яровой пшеницы. Ущерб от обыкновенной корневой гнили усиливается на фоне повреждений, вызванных различными внутристеблевыми вредителями. Также встречается поражение пыльной головней, которое доставляет неприятности производителям пивоваренного ячменя. Кроме того, ущерб наносят различные вредители, в частности злаковые мухи и полосатая хлебная блоха. При поражении поверхности листа свыше 25% растения хуже кустятся, так как тратят много энергии на восстановление листового аппарата, а при повреждении свыше 75% листовой пластины отмечается полная гибель растений.

Важно отметить, что вредные насекомые нападают на растения в первые дни их жизни, когда закладывается количество колосков в колосе и их озерненность, что сильно сказывается на продуктивности посевов, поэтому защита семян — первый и важнейший шаг для получения хорошего урожая.

Урожай зерновых. Компания «Сингента»

Компания «Сингента» является одним из лидеров в производстве инсектофунгицидных препаратов для защиты семян полевых культур и продолжает свою стратегию развития в этом сегменте. Несомненными достоинствами готовых продуктов являются удобство и простота их применения, снижение влияния человеческого фактора, прочное и равномерное закрепление продукта на семенах.

В случае засушливых условий весной для защиты семян яровой пшеницы рекомендуется применять ДИВИДЕНД® СУПРИМ — экономичный инсектофунгицидный протравитель, который надежно оберегает всходы от корневых гнилей, семенной инфекции, включая альтернарию, а также от вредителей: хлебных блошек, злаковых мух и проволочников.

Безопасен для культуры.

Благодаря отсутствию ретардантного эффекта помогает получить дружные всходы даже в условиях дефицита влаги.

Увеличивает кущение.

Растение меньше подвержено стрессам за счет проявления «вигор-эффекта» (Vigor™ Effect), которым обладают все инсектофунгицидные протравители «Сингенты».

Позволяет снижать норму высева семян.

Для получения к уборке оптимальной густоты стеблестоя многие фермеры специально завышают норму высева. Однако с ДИВИДЕНД® СУПРИМ данный прием становится неактуальным, так как благодаря своей мягкой защите проростков он гарантирует повышение полевой всхожести и реализацию потенциала сорта в любых погодных условиях.

Компания «Сингента»

Если необходим универсальный продукт для всходов пшеницы и ячменя, рекомендуется использовать для защиты семян СЕЛЕСТ® МАКС — готовый инсектофунгицидный протравитель, контролирующий не только семенную, но и почвенную инфекцию, включая фузариозную, а также головневые заболевания. СЕЛЕСТ® МАКС гарантирует надежную защиту от вредителей и болезней до фазы развития культуры «выход в трубку».

Присутствие в составе СЕЛЕСТ® МАКС популярных на рынке протравителей веществ (флудиоксонил + тебуконазол + тиаметоксам) позволяет контролировать широчайший спектр болезней и вредителей на самом раннем этапе жизни растений.

Оптимальная концентрация инсектицида ( при средней дозировке 1,8 л/т = 0,7 л/т препарата КРУЙЗЕР®)

Отлично защищает проростки от повреждения хлебной блохой, злаковыми мухами и проволочником.

Стресс-менеджмент посевов зерновых.

Благодаря наличию в составе только одного триазола с широким спектром действия и проявлению «вигор-эффекта» СЕЛЕСТ® МАКС гарантирует быстрый старт развития культуры, увеличение продуктивного стеблестоя и сохранение потенциального урожая сорта.

Компания «Сингента»

Продукты ДИВИДЕНД® СУПРИМ и СЕЛЕСТ® МАКС произведены по технологии «Формула М», которая обеспечивает:

надежное закрепление продукта на поверхности семени , что исключает пыление ( особенно актуально при обработке посевного материала ярового ячменя , поскольку он относится к пленчатым культурам и его обработка зачастую затруднена);

что исключает пыление особенно актуально при обработке посевного материала ярового ячменя поскольку он относится к пленчатым культурам и его обработка зачастую затруднена); стабильную дозировку продукта ( с момента нанесения до высева в поле), что гарантирует эффективность действия препарата в поле;

с момента нанесения до высева в поле), что гарантирует эффективность действия препарата в поле; уменьшение пыления во время обработки семян существенно снижает негативные риски воздействия пестицида на оператора протравочной техники и окружающую среду.

Погодные условия всегда влияют на технологию возделывания сельскохозяйственных культур, однако с помощью максимальной защиты на самом раннем этапе вегетации зерновых можно заложить мощный потенциал урожая, используя надежные продукты для защиты семян — ДИВИДЕНД® СУПРИМ и СЕЛЕСТ® МАКС.