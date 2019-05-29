Как новое производство компании «Нео-Пак» может сделать их сибирским лидером упаковочной индустрии

Новосибирская компания «Нео-Пак», специализирующаяся на выпуске полноцветной полимерной упаковки и пакетов, открыла новую производственную площадку. Речь идёт фактически о новом предприятии — от старой промышленной площадки осталась лишь коробка корпуса, полностью переделанная для производства полноцветной полимерной упаковки. Затраты на модернизацию производства компания оценивает в сумму более 250 млн. руб, финансирование осуществлялось в примерно равных долях за счет собственных и заемных средств.

Мощность и технологический уровень нового оборудования позволит компании «Нео-Пак» продвинуться на самый верх российского отраслевого сообщества, получить в клиенты множество пищевых и косметических предприятий СНГ, а так же крупнейшие торговые сети.

Открытие новой производственной площадки в Новосибирске. Фото компании «Нео-Пак». Открытие новой производственной площадки в Новосибирске. Фото компании «Нео-Пак». Открытие новой производственной площадки в Новосибирске. Фото компании «Нео-Пак». Открытие новой производственной площадки в Новосибирске. Фото компании «Нео-Пак». Открытие новой производственной площадки в Новосибирске. Фото компании «Нео-Пак».

Александр Ладан,

директор компании «Нео-Пак»:

Сейчас мы в зауральской России имеем 5% рынка и нам есть, куда расти — до 10% в ближайшие годы. Упаковка — тема практически неисчерпаемая, поскольку линейка товаров, фасуемых в гибкий пластик, сейчас очень широка. Это и пищевые продукты, и косметика, и бытовая химия. Например, — жидкое мыло. Раньше, буквально 3−4 года, назад этот рынок был весь из баночек и флаконов. А сейчас он весь в дойпаках — как и майонезный рынок в своё время. В общем, для каждого из этих продуктов нужен упаковочный материал с целевым функционалом — максимально сохраняющий содержимое, нейтральный к нему. Потому мы так рады не только мощности и новизне нашего завода, но и продуктивному разнообразию его оборудования — тому, что тут можно выпускать упаковку под любое содержимое. Практически, для любого сектора потребительского рынка. Например, огромен сегмент шопинг-пакетов. Его не особо поколебал даже экологический ажиотаж на тему сумок из крафт-бумаги, поскольку полного функционального замещения тут быть не может. В общем, динамичная доля нашего портфеля — это заказы от продуктовых торговых сетей, от модных брендов, универмагов. Отдельно стоит новейший категориальный прорыв — курьер-пакеты для интернет-магазинов. Ниша перспективная и конкурентная.

«Нео-Пак» планирует расширять присутствие в Белоруссии, Средней Азии. Казахстан для компании — уже масштабно обжитое пространство, хотя и с запросами, отличными от российских.

Открытие новой производственной площадки в Новосибирске. Фото компании «Нео-Пак».

Александр Ладан,

директор компании «Нео-Пак»:

Клиентские потребности Казахстана достаточно самобытны. Во-первых, там еще велика доля лоточной торговли, торговли на базарах. А это, соответственно, агрессивное солнце. Следовательно, для печати на такой упаковке нужна краска, более стойкая к выгоранию. Пленка для мягких молочных пакетов тоже должна быть толще. Кроме того, там более востребовано молоко длительного хранения, поскольку используют его не как базовый продукт, а для добавления в чай. Или, например, там не востребована упаковка для хлеба, поскольку хлеб там продают типично по-восточному — горячим и ни во что не пакуя. И больше востребованы XL-упаковки всего — семьи большие, покупать приходится сразу помногу — по три-пять кило круп, макаронных изделий. Пачка в 700 грамм там выглядит странной. В общем, там многое иначе, но ёмкость рынка отличная. Сейчас мы в тройке крупнейших игроков на рынке Казахстана. В Казахстане имеют свои производства практически все глобальные фуд-бренды, известные россиянам, но собственная упаковочная отрасль там развита слабее, чем в России. Это весомый шанс закрепить своё лидерство.

Открытие новой производственной площадки в Новосибирске. Фото компании «Нео-Пак».

Александр Ладан,

директор компании «Нео-Пак»: