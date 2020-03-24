Как отразится на россиянах повышение ставок по ипотеке. Мнение эксперта

Спрос на ипотеку со стороны россиян сократится, так как банки РФ начали поднимать ставки, а доходы населения будут сокращаться, считает руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан.

«Повышение ставки равносильно повышению цены. Когда растет цена, падает спрос. Даже при условии того, что в экономике количество денег остается прежним. А с учетом того, что сейчас количество денег у населения будет сокращаться, спрос упадет еще сильнее», — цитирует экономиста ura.ru.

Большинство займов по ипотеке идут с фиксированным процентом, то есть ставка по ним никак не изменится, считает эксперт. Остальные займы с плавающими процентами привязаны к ключевой ставке. Однако, так как ставка не поменялась, проценты по ним тоже останутся прежними.

По словам Мовчана, будут меняться проценты на новые займы. Доходы населения будут падать, поэтому банки хотят обезопасить себя и повышают ставки по ипотеке, уверен эксперт.

«Они поднимают ставки и таким образом снижают свои риски. Если бы не было нефтяного кризиса, то Банк России бы скорее всего бы снизил, потому что экономика требовала бы больше рублевых денег», сказал Мовчан.

Также он заявил — если бы цены на российскую нефть не упали, то банки снизили бы ставки по ипотеке, так как доходы населения бы росли в этом году.

При этом в ситуации кризиса и растущих ставок некоторые россияне смогут выиграть: «Те, кто взял кредит по цене доллара в 61 рубль, должны чувствовать себя достаточно хорошо, потому что у них разом обесценился кредит на 30%".

Ранее стало известно, что несколько российских банков подняли ставки по ипотеке на фоне снижения курса рубля.