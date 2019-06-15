Как платить транспортный налог, если автомобиль угнали?

Пояснения на данную тему дала Елена Вахрушева, замначальника отдела налогообложения имущества краевой налоговой службы.
Она привела следующий пример. Автомобиль угнали в апреле 2017 года и вернули владельцу в марте 2019 года. Транспортный налог за 2017 год должны начислить владельцу только за январь-март. В 2018 году он также не исчисляется, как и в январе-феврале 2019. А с марта 2019 года налог вновь начислят.
По словам Вахрушевой, раньше налоговики также не начисляли налог на транспортные средства, находящиеся в розыске. Но прежде ГИБДД направляла в налоговую службу документ о дате прекращения розыска, и с этой даты автоматически возобновлялось налогообложение.
«Сейчас мы это будем делать непосредственно с даты возврата автомобиля законному владельцу», — пояснила Вахрушева.
Она предупредила, что если вдруг авто угнано, а налог все равно начислен, расстраиваться не надо. Нужно подойти в налоговую инспекцию, представить документы, что автомобиль не вернули, и платеж пересмотрят.
Если автомобиль не найдут, налогообложение не возобновляется.