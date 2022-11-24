Как по маслу. История со счастливым концом о погибающем элеваторе, новом заводе и «подарках» для китайцев

22 ноября в Заринске запустили новое производство. Экспортный союз SEUS сначала восстановил полуразрушенный местный элеватор, а затем на его площадях с нуля возвел завод по выпуску растительных масел. В компании не скрывают — продукция будет ориентирована, прежде всего, на экспорт — поставки расписаны на четыре месяца вперед. Главный собственник уже называет объект «хорошим, продуктивным и окупаемым».

Как все начиналось

Свой аграрный бизнес на северо-востоке края SEUS начал еще в 2007 году. В Кытмановский район компания зашла по-серьезному, взяв в обработку 36 тыс. га пашни. Сразу встал вопрос по хранению урожая.

Первая попытка купить элеватор в райцентре Кытманово была безуспешной — дорогу перешел гендиректор заринского предприятия «Холод» Константин Симонов. Вспоминая те времена, основатель SEUS Алексей Мельников сравнил его с Доном Корлеоне.

«Что тут скажешь: Константин Симонов — человек могучий. Обыграл ты нас тогда», — рассказал Мельников.

Из оставшихся точек хранения в здешней зоне остался только элеватор в Заринске.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Как покупали элеватор

Надо сказать, что судьба у него не из легких. Элеватор в Заринске появился даже раньше, чем сам город — в 1964 году. В нынешние времена он достался сначала печально известному агрохолдингу «Изумрудная страна», а после него — множественным арендаторам-однодневкам.

В развитие предприятия никто из них вкладываться не собирался. С каждым годом большое складское хозяйство приходило в упадок.

Вопрос покупки элеватора SEUS решал на самом высоком уровне в Москве — окончательное «да» по продаже банкротного объекта сказали большие люди из Россельхозбанка.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Памятуя былое, заехал Алексей Мельников и на «Холод» к Симонову. «Я уж не помню, что он мне тогда ответил, но что-то, как в „Крестном отце“: „У вас все получится, потому что наши интересы тут не пересекаются“», — вспоминает Мельников.

Так, в начале 2020 года заринский элеватор перешел под крыло экспортного союза.

В каком состоянии был объект

Тогда без слез на него смотреть было сложно: территория поросла бурьяном, склады «разбомблены», железнодорожной ветки нет (ее кто-то разобрал и вывез), на приемке зерна — весы еще советских времен. В общем, сплошная разруха.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Чтобы привести объект в нормальное состояние, SEUS потратил шесть месяцев. Уже осенью 2020 года элеватор начал принимать зерно нового урожая.

Роман Щипанов, руководитель заринского элеватора рассказывает: работы продолжались и позже. Надо было, например, восстановить три силосных корпуса элеватора, которые находились полностью в нерабочем состоянии и были, по сути, большими бетонными коробками.

«Сейчас проведена реконструкция зерносушилки, увеличена производительность приемного амбара, сделана новая линия подработки. Все „силоса“ нормально функционируют. За минувший год через заринский элеватор перевалено более 95 тыс. тонн зерна», — объясняет директор.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Тогда же, в 2020 году, руководство SEUS решило строить на элеваторе новый маслозавод.

Как строили завод

Производство в Заринске получилось типовое — такой же маслозавод экспортный союз имеет на еще одной своей площадке в Алейском районе.

Темпы были заданы серьезные — переработку маслосемян планировалось запустить за год. Но Китай мощно «чихнул» коронавирусом, границы закрылись, поставки оборудования из Поднебесной были поставлены на паузу. В итоге сроки затянулись больше, чем на год.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Сейчас объект полностью готов к работе. Перерабатывать здесь будут две культуры — рапс и лен. В общей сложности 150 тонн в сутки. На выходе производитель получает растительное масло технического предназначения, его в дальнейшем можно использовать для выпуска биотоплива, резино-технических изделий и косметики.

После дополнительной очистки масло из Заринска употребляется и в пищу.

Есть и побочные продукты — высокопротеиновый жмых, который отправляют на корм скоту, и лузга. Ее тут же прессуют, а полученными брикетами протапливают местную котельную.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Сколько было вложено средств в масличное производство, Алексей Мельников скромно умалчивает. Зато рассказывает занятные история взаимодействия с местной властью. Ей надо отдать должное — нового собственника никто не кошмарил и даже, напротив, помогал.

«Когда получали разрешение на строительство, главный архитектор города сломала ногу. Ее буквально на руках занесли в кабинет, чтобы смогла подписать наши бумаги. Хочу сказать спасибо. Так мы еще до наступления зимы начали работы», — рассказал Алексей Мельников.

Куда пойдет продукция

Руководство SEUS не скрывает: продукция маслоцеха будет ориентирована, прежде всего, на экспорт. И первый в очереди — Китай.

Отправка рапсового масла в Китай. Предоставлено «АльянсТрансТорг».

С Поднебесной алтайская компания начала работать еще в 2015 году, когда между нашими государствами были подписаны первые разрешительные протоколы. До этого двери в загадочную страну для российских компаний были закрыты.

Светлана Бочарникова, руководитель всего направления ВЭД, объясняет: круг процедур существенный. Экспортер, например, должен провести исследование полей, семян, растений в период вегетации, полученного урожая и элеваторов.

Если все хорошо и есть подтверждающие документы, то только тогда продукция сможет пересечь границу.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

В экспортном союзе отмечают: спрос на растительные масла в Китае есть, отгрузки заринского маслоцеха расписаны вплоть до марта. По словам Василия Стрельчука, гендиректора компании «Сиболеум» (входит в объединение SEUS), алтайскую продукцию там ценят, упаковывают в красивые коробки и презентуют в качестве подарков.

«В Китае такое масло ценится, как дорогой чай, который заваривают на семейных праздниках», — объяснил эксперт.

Был у SEUS еще один интересный опыт. На своем заводе в Завьяловском районе союз выпускал пробные партии высокоолеиного масла, которое используется в ресторанах. В частности, на нем жарили картошку-фри в «МакДональдсах» Китая.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Как складывается обстановка

Надо признать, что в этом сезоне рынок переработчикам маслосемян благоволит. Урожай масличных культур в Алтайском крае существенный, а по рапсу и льну даже исторически рекордный — по 313 и 250 тыс. тонн соотвественно.

При этом экспорт растительной продукции невелик — то же SEUS конкрактует маслосемена всего на месяц вперед, памятуя о том, что таможенные условия в России постоянно меняются.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов признает: без экспортной составляющей производство маслосемян в регионе является избыточным, а значит, дополнительные мощности по переработке крайне важны.

Есть вероятность, что в ближайшие годы крупное производство появится в Благовещенсском районе. Здесь, на станции Леньки, маслоцех планирует построить федеральная компания «Сигма».

Проектно-сметная документация в настоящий момент готова, идет согласование Минсельхоза России на получение льготного кредита.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Есть свои планы и у SEUS. Речь, в частности, идет о строительстве маслоцеха на площадке в Ключах. Здесь компания намерена поставить линию по выпуску продукции из подсолнечника и тоже с прицелом на экспорт. Начало строительства — 2023 год.

А в декабре 2022-го SEUS намерен получить разрешительные документы на вывоз своего жмыха. По словам Василия Стрельчука, в Китае его уже ждут.