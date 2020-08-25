Как побороть стереотипы и стать частным инвестором

Миф 4. Это спекуляция , а я не хочу быть спекулянтом

Полная ерунда! Если вдуматься, то значение слова «спекуляция» — это разница между ценой покупки и стоимостью продажи. И ничего отрицательного по смыслу в этом слове нет. Потому что спекуляцией в правильном понимании занимаются все, оценивая свои затраты и определяя при сделках свою норму дохода.

Вы же будете заниматься не столько спекуляцией, сколько инвестированием. Главное отличие в том, что инвестиции — это длительный процесс с долгосрочными целями. Почему бы не поставить себе такую цель — «Я хочу принимать финансовое участие в становлении и развитии высокотехнологичных российских компаний». Согласитесь, звучит заманчиво. Не просто как «купи-продай».