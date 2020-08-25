Как побороть стереотипы и стать частным инвестором

Это, наверное, самый распространенный миф, который уже давно перестал быть актуальным. Сегодня для торговли на бирже достаточно иметь несколько тысяч рублей. А для комфортного старта лучше начать с 50 000 рублей — на эту сумму вы сможете купить бумаги различных компаний и обезопасить свои деньги от сильных колебаний на рынке.
На самом деле все не так, как показывают в голливудских фильмах про белые воротнички. К примеру, главный герой фильма «Красотка» скупал и продавал акции на миллиарды и был крупным игроком Wall-Street. На самом деле, чтобы начать торговать на финансовых рынках, достаточно открыть брокерский счет. Сейчас это можно сделать дистанционно или прийти в офис брокерской компании. Затем следует пополнить свой счет. После этого уже можно приступать к изучению рынка ценных бумаг и финансовым операциям.
На самом деле риск есть везде, в любом бизнесе. И многое зависит от того, насколько вы готовы к рискам, и как вы умеете их просчитывать. Важно понимать, что на инвестиционном рынке можно спустить весь свой капитал за один день, а можно, к примеру, спокойно купить государственные облигации, надежность которых сопоставим с банковским депозитом. Масштабы риска зависят от вашего характера, вашей цели и опять-таки вашей стратегии.
Полная ерунда! Если вдуматься, то значение слова «спекуляция» — это разница между ценой покупки и стоимостью продажи. И ничего отрицательного по смыслу в этом слове нет. Потому что спекуляцией в правильном понимании занимаются все, оценивая свои затраты и определяя при сделках свою норму дохода.
Вы же будете заниматься не столько спекуляцией, сколько инвестированием. Главное отличие в том, что инвестиции — это длительный процесс с долгосрочными целями. Почему бы не поставить себе такую цель — «Я хочу принимать финансовое участие в становлении и развитии высокотехнологичных российских компаний». Согласитесь, звучит заманчиво. Не просто как «купи-продай».
На самом деле это не сложнее, чем заказать доставку еды или такси. Чтобы научиться самому торговать на финансовом рынке, достаточно на первом этапе изучить специальные видеоуроки по инвестированию. Их можно найти на сайте «Открытие Брокер» — для этого там есть специальный раздел «Научиться».
Шаг за шагом, переходя от простого к сложному, вы сможете достичь хорошего уровня мастерства в торговле на бирже.
А если вы хотите получить комплексное представление о мире инвестиций, то вам нужно читать «Открытый журнал» — портал, где частные инвесторы в простой и доступной форме делятся финансовыми лайфхаками.
Все зависит от того, как вы любите обращаться с собственными финансами. Если вы привыкли действовать самостоятельно, то никто не будет стоять у вас над душой и постоянно лезть со своими советами. Пожалуйста, реализуйте свои идеи так, как считаете необходимым. Ведь постоянное обогащение личного опыта — это тоже рост собственных компетенций.
Но если вы хотите воспользоваться советами профи, то можете подключить сервис «Ваш финансовый аналитик». С его помощью вы будете получать готовые инвестиционные идеи от специалистов «Открытие Брокер», которые можно легко реализовать в мобильном приложении или личном кабинете. Но об этом — ниже.
Это спорное суждение. Да, покупку квартиры на первичном или вторичном рынках тоже можно назвать инвестированием. И если это вас прельщает больше, то никто вам не запретит связаться с застройщиками и риелторами. Нужно только прикинуть, сколько будут стоить ваши деньги и, которые вы потратите на жилье, через 3−5 лет и сколько будет стоить квартира.
Практика показывает, что можно придерживаться и другой стратегии. Инвестируя небольшую сумму каждый месяц, можно за те же самые 5 лет сколотить весьма ощутимый капитал. Только делать это нужно постоянно, тогда начинает действовать сложный процент. Рекомендуем почитать об этом финансовом явлении.
На самом деле процессу инвестирования на первом этапе можно уделять ровно столько времени, сколько вы можете себе позволить. Даже полчаса в день вполне может хватить для старта. Стать опытным и активным трейдером вы сможете лишь через определенное время.
На сайте «Открытие Брокер» есть раздел «Найти идею». В нем можно прочитать обзоры по различным рынкам, изучить отчетность отечественных компаний, познакомиться с валютными прогнозами. Этих базовых знаний будет вполне достаточно для начала процесса.
Управлять всеми процессами можно даже с телефона. Специальные мобильные приложения давно разработаны. Так «Открытие Брокер» давно реализовал мобильное приложение для инвестирования и постоянно его улучшает. Поэтому следить за счетом вы сможете в любой точке мира, где есть связь.
От мифов к действию
Инвестирование — это очень интересный процесс. Это не только возможность повысить свое благосостояние, но и хорошая тренировка для мозгов. Анализировать, рисковать, побеждать — процесс настолько захватывающий, что стоит попробовать. Откройте счёт в АО «Открытие Брокер» и вы сможете пользоваться всеми преимуществами инвестирования через надежного брокера, а также получать кешбэк до 50% со сделок в первый месяц в рамках программы лояльности «O.Inve.Store!».