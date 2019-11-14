Электронный документооборот (ЭДО) становится обязательным для всех представителей бизнеса, которые уже работают или планируют приступить к работе по правилам маркировки товаров и прослеживаемости. Это вытекает из сути этих внедряемых систем, поскольку именно ЭДО обеспечивает передачу сведений о товаре в Информационную систему при переходе от одного собственника к другому. Какова роль универсального передаточного документа в этом процессе? Как происходит взаимодействие в условиях маркировки и прослеживаемости? И каковы особенности применения онлайн-касс при реализации маркированного товара? На эти и многие другие вопросы дал ответы руководитель проекта компании «Такском» Сергей Анисимов на практическом семинаре для бизнеса в Барнауле. В мероприятии также приняли участие главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Алтайскому краю Андрей Чистяков, представитель группы компаний «Ока Электрон» Евгений Зенцов и другие.

Как подготовиться к работе с маркированными товарами.

Сергей Анисимов, конечно же, обратил внимание аудитории на то, что маркировка товаров и прослеживаемость — принципиально разные системы. Первая предполагает нанесение уникального кода на единицу произведенного или ввезенного на территорию РФ товара, вторая же базируется на попартийном учете поступления определенных импортных товаров и их отгрузок в договорных единицах измерения. Маркировка уже поэтапно внедряется, а прослеживаемость должна полноценно заработать в течение следующего года. И оба механизма постепенно охватят всех налогоплательщиков, работающих с маркированными или прослеживаемыми товарами, независимо от режима налогообложения.

— Что нужно делать для того чтобы начать работу по правилам маркировки?

— попыталась выяснить в деталях многочисленная заинтересованная аудитория.

Здесь приводим краткий ответ Сергея Анисимова:

зарегистрироваться на сайте «Честный знак»;

настроить систему электронного документооборота;

приобрести 2D сканер штрих-кода в том случае , если его нет

Для розницы еще и:

обновить прошивку онлайн-кассы;

использовать кассу с возможностью подключения 2D сканера.

Кассовый аппарат обязательно должен поддерживать тэг 1162 — код товара.

Участники семинара получили ответы и на другие вопросы, в том числе, «Как будут маркироваться фотокамеры, и когда для них будет введена обязательная маркировка?»

— По результатам пилотного проекта, который проходит сейчас на основании постановления Правительства РФ от 14.05.2019 № 589 будут составлены методические указания и обозначены конечные сроки маркировки фотокамер для розницы.

Или, например, «Нужно ли в чеке указывать комиссию банка при оплате через терминал эквайринга?»

— В этом случае комиссию банка в кассовом чеке отображать не нужно.

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