Как подготовиться к работе с маркированными товарами.

Сергей Анисимов, конечно же, обратил внимание аудитории на то, что маркировка товаров и прослеживаемость — принципиально разные системы. Первая предполагает нанесение уникального кода на единицу произведенного или ввезенного на территорию РФ товара, вторая же базируется на попартийном учете поступления определенных импортных товаров и их отгрузок в договорных единицах измерения. Маркировка уже поэтапно внедряется, а прослеживаемость должна полноценно заработать в течение следующего года. И оба механизма постепенно охватят всех налогоплательщиков, работающих с маркированными или прослеживаемыми товарами, независимо от режима налогообложения.
— Что нужно делать для того чтобы начать работу по правилам маркировки?
— попыталась выяснить в деталях многочисленная заинтересованная аудитория.
Здесь приводим краткий ответ Сергея Анисимова:
- зарегистрироваться на сайте «Честный знак»;
- настроить систему электронного документооборота;
- приобрести 2D сканер штрих-кода в том случае, если его нет
Для розницы еще и:
- обновить прошивку онлайн-кассы;
- использовать кассу с возможностью подключения 2D сканера.
Кассовый аппарат обязательно должен поддерживать тэг 1162 — код товара.
Участники семинара получили ответы и на другие вопросы, в том числе, «Как будут маркироваться фотокамеры, и когда для них будет введена обязательная маркировка?»
— По результатам пилотного проекта, который проходит сейчас на основании постановления Правительства РФ
Или, например, «Нужно ли в чеке указывать комиссию банка при оплате через терминал эквайринга?»
— В этом случае комиссию банка в кассовом чеке отображать не нужно.
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