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Экономика

Как подсчитать затраты на удаленке для компенсации, рассказал эксперт

Дополнительные затраты на электричество переведённых на дистанционную работу сотрудников можно рассчитать, ориентируясь на многолетний средний уровень потребления, или установить стандартизированную норму, согласно которой работодатель будет возмещать расходы коллектива, считает руководитель управления электроэнергетики «ВТБ Капитала» Владимир Скляр.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

«Гипотетически, я предполагаю, можно пойти двумя путями — сравнить многолетнюю среднюю норму потребления электричества с фактически понесенной в месяц удаленки и компенсировать дельту, или второй, более простой путь — просто установить какую-то стандартизированную норму потребления работника на удаленке в зависимости от типа работы», — пояснил Скляр.

Эксперт отметил, что в случае если владелец организации будет компенсировать расходы сотрудников на электричество во время удаленной работы, это будет выгодно для него, так как население оплачивает электроэнергию по более низким тарифам, пишет РИА Новости.

«В любом случае, работодатель не останется в накладе», — резюмировал эксперт.

Минтруд — за

Минтруд рассмотрел и поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы, пишет News.ru.

Документ оговаривает — сотрудник на удаленке имеет право использовать личное оборудование (ПК, оргтехника, ПО, средства защиты информации).

При этом может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают, например, при использовании своего компьютера. Этот пункт возможно прописать в коллективных договорах, трудовых договорах, нормативных локальных актах.

То есть сотрудник сможет потребовать возмещения затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера.

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