Как получить деньги: инструкция для тех, кому отказали в кредите

Почему отказывают в выдаче кредита? Причин может быть много: испорченная или нулевая кредитная история, отсутствие официального трудоустройства, наличие действующих кредитов, несоответствие требованиям финансового учреждения и многое другое. Компания «Ваш инвестор» предлагает альтернативное решение — займы под залог автомобилей.

Автозаймы — это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль. Рассказываем, как оформить автозаём.

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МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог различных транспортных средств — автомобили, грузовой транспорт, спецтехника. Услугами компании с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Компания работает на территории 12 городов России, и география присутствия непрерывно расширяется. Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.

Подать онлайн-заявку на заём под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.

ООО МКК «Ваш инвестор»

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Сайт: vashinvestor.ru

Группа Вконтакте: vk.com/vashinvestor

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.