Как получить деньги: инструкция для тех, кому отказали в кредите

Автозаймы — это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль. Рассказываем, как оформить автозаём.
- Заполните онлайн-заявку на сайте компании vashinvestor.ru. Для подачи заявки вам не потребуются поручители, справки о доходах и множество других документов.
- Ответьте на звонок представителя компании, который оперативно обработает заявку. Менеджер уточнит детали, расскажет обо всех действующих тарифах и озвучит предварительное решение.
- Приезжайте в назначенное время на встречу с менеджером компании для оценки автотранспорта. Помните, что в компании «Ваш инвестор» есть тариф, предусматривающий, что автомобиль, принимаемый в качестве залога, остается у клиента.
- Изучите условия договора, подпишите все документы и получите денежные средства.
- Погашайте заём удобным для вас способом, в том числе через личный кабинет на сайте компании или через специальное мобильное приложение «Ваш инвестор».
МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог различных транспортных средств — автомобили, грузовой транспорт, спецтехника. Услугами компании с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Компания работает на территории 12 городов России, и география присутствия непрерывно расширяется. Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.
Подать онлайн-заявку на заём под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.
ООО МКК «Ваш инвестор»
Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)
Сайт: vashinvestor.ru
Группа Вконтакте: vk.com/vashinvestor
Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.