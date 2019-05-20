Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 мая 19°C
253

Как получить деньги: инструкция для тех, кому отказали в кредите

Почему отказывают в выдаче кредита? Причин может быть много: испорченная или нулевая кредитная история, отсутствие официального трудоустройства, наличие действующих кредитов, несоответствие требованиям финансового учреждения и многое другое. Компания «Ваш инвестор» предлагает альтернативное решение — займы под залог автомобилей.

Компания «Ваш инвестор» предлагает займы под залог автомобилей.
Компания «Ваш инвестор» предлагает займы под залог автомобилей.
Источник: ООО МКК «Ваш инвестор».

Автозаймы — это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль. Рассказываем, как оформить автозаём.

  1. Заполните онлайн-заявку на сайте компании vashinvestor.ru. Для подачи заявки вам не потребуются поручители, справки о доходах и множество других документов.
  2. Ответьте на звонок представителя компании, который оперативно обработает заявку. Менеджер уточнит детали, расскажет обо всех действующих тарифах и озвучит предварительное решение.
  3. Приезжайте в назначенное время на встречу с менеджером компании для оценки автотранспорта. Помните, что в компании «Ваш инвестор» есть тариф, предусматривающий, что автомобиль, принимаемый в качестве залога, остается у клиента.
  4. Изучите условия договора, подпишите все документы и получите денежные средства.
  5. Погашайте заём удобным для вас способом, в том числе через личный кабинет на сайте компании или через специальное мобильное приложение «Ваш инвестор».

МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог различных транспортных средств — автомобили, грузовой транспорт, спецтехника. Услугами компании с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Компания работает на территории 12 городов России, и география присутствия непрерывно расширяется. Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.

Подать онлайн-заявку на заём под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru.

ООО МКК «Ваш инвестор»

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)
Сайт: vashinvestor.ru
Группа Вконтакте: vk.com/vashinvestor

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость