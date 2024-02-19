Как «Порт Высоцкий» открывает сибирским аграриям окно в Африку и Латинскую Америку

С каждым годом Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции, чаще она идет в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Латвию, Монголию, заметно увеличивается экспорт и в Китай. На ближайшей 17-й Зимней зерновой конференции в Белокурихе, эксперты обсудят, как продвигать сибирское зерно в Африку и Латинскую Америку. Одним из экспертов форума станет Андрей Гарнухин, член совета директоров «Порт Высоцкий» – единственного на Северо-Западе России глубоководного терминала по перевалке зерна. Сегодня он ответил на вопросы ИД «Алтапресс».

– Куда через ваш зерновой терминал идет зерно на экспорт?

– Основные направления экспорта — это Северо-Западная и Западная Африка, страны Латинской Америки, а также Юго-Восточная Азия.

За последние годы наметилась хорошая динамика увеличения российского экспорта. Поэтому первый теплоход с грузом твердой пшеницы отправился из «Порта Высоцкий» в Тунис. Последующие отгрузки были в Алжир и Марокко.

Мы видим, что заметно выросли поставки зерновых из России в Латинскую Америку. Если раньше это было в среднем около полумиллиона тонн в год, в основном в Бразилию и Мексику, то сейчас можно ожидать около двух миллионов тонн зерна в год, а перечень стран расширяется до Венесуэлы, Перу, Кубы.

Андрей Гарнухин, член совета директоров «Порт Высоцкий». Пресс-служба Зерновой конференции.

«Порт Высоцкий» открывает хорошие возможности для экспорта именно сибирским аграриям. Исторически железные дороги у нас построены широтным ходом, поэтому до Российской Балтики из Сибири грузу доехать проще, чем до черноморских портов. А учитывая, что экспорт угля существенно упал, возможности для движения груза по железной дороге в нашу сторону расширились, выросла скорость движения подвижного состава, сократив сроки доставки груза в порт.

Факт Более 20 лет морской терминал в порту Высоцк (Ленинградская область) использовался только для экспорта угля в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанский регион. В условиях изменяющейся конъюнктуры рынка и новых требований к экологии, приняли решение перепрофилировать порт. Сегодня - это единственный на Северо-Западе России глубоководный терминал по перевалке зерна.

– Получается, что сибирское зерно к вам дойдет быстрее?

– Да, верно. И при этом, нужно принять во внимание, что черноморские порты всегда будут востребованы со стороны южных регионов - Краснодар, Ростов, Ставрополь, Воронеж, Волгоград, Липецк.

Производителям из этих регионов гораздо быстрее и проще попасть на черноморские терминалы, в то время как сибирякам приходится ждать свободного окна. Мы же сегодня оказываемся свободными экспортными воротами.

– Если сибиряки спросят, в чем главный плюс «Порта Высоцкий» кроме быстрой и удобной доставки, что вы ответите?

– В строительство зернового терминала инвестированы существенные средства. Терминал «Порта Высоцкий» оснащен самым современным высокопроизводительным технологическим оборудованием и на сегодняшний день является одним из самых современных портов не только в России, но и в Европе.

И одно из преимуществ терминала - безнорийный принцип работы при выгрузке и погрузке зерновых, в технологической цепочке используются только ленточные конвейерные линии, которые, в отличие от цепных скребковых конвейеров, гораздо бережнее относятся к зерну.

Во-вторых, стоит отметить большую мощность по хранению (до 240 тыс. тонн единовременно), высокую производительность и стабильную работу транспортной логистики терминала.

"Порт Высоцкий". Пресс-служба Зерновой конференции.

Напомню, у нас две производственных линии, каждая из которых позволяет осуществлять погрузку/выгрузку до 1200 тонн в час. Это позволяет накапливать груз в силосном парке даже при неблагоприятных погодных условиях, когда нет возможности осуществлять погрузку в судно, и потом быстро отдать груз на воду, сократив время простоя судна у причала.

В-третьих, безопасность терминала. Ленточные, полностью закрытые конвейеры, оснащенные современной аспирационной системой и датчиками температуры, позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования.

Цепные конвейеры, расположенные в галереях, требуют гораздо большего внимания и дополнительных мероприятий во избежание образования большого скопления зерновой пыли, которая при смешивании с воздухом образует взрывоопасную смесь и может привести к негативным последствиям.

Взрывы на элеваторах и терминалах приводят не только к повреждению оборудования и груза, но и к тяжелым последствиям для персонала. Мы учитывали этот фактор при проектировании и строительстве терминала.

Цифра 2 млн тонн –за такую отметку перевалил экспорт алтайского зерна в сезоне 2022-2023

"Порт Высоцкий". Пресс-служба Зерновой конференции.

– Андрей Викторович, вы впервые приедете на Алтай, что ждете от Зимней зерновой конференции в Белокурихе?

– Действительно, несмотря на то, что конференция проводится не первый год, мы впервые примем участие в ней, поскольку до завершения строительства зернового терминала в этом не было необходимости.

Мы не привыкли пиарить наши планы, а говорим о том, чего уже достигли и что можем предложить рынку. И сейчас мы стараемся уделять больше внимание зерновым форумам и конференциям.

В этот раз мы принимаем участие в качестве генерального спонсора. Конечно, мы ждем живого общения с представителями аграрного сектора Сибири, хотим более подробно рассказать о возможностях и преимуществах терминала, особенностях логистики, акцентировать внимание на тех рынках, экспорт на которые будет интересен нашим сельхозпроизводителям и трейдерам, а также готовы ответить на все вопросы участников, касающихся работы через наш порт.

Факт Зимняя зерновая конференции в Белокурихе пройдет с 28 февраля по 1 марта

Наталья Иванова.

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