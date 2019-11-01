Как предпринимателям успеть подать заявки на различные конкурсы господдержки

В редакцию altapress.ru обратился предприниматель, который сожалел о том, что упустил возможность подать до 16 октября заявку на конкурсный отбор для предоставления государственной поддержки в виде субсидий на поддержку бизнес-инициатив. Но оказалось, что срок приема заявок продлен организаторами до 8 ноября.

Что это за конкурс?

Мероприятие реализуется в рамках постановления Правительства Алтайского края от 12.12.2018 № 442 «О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде субсидий на поддержку бизнес-инициатив» и предусматривает предоставление государственной финансовой поддержки по направлениям: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату первоначального взноса при заключении договора лизинга; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов капитального строительства, используемых организациями, к электрическим сетям; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение нематериальных активов.

В конкурсе могут принять участие субъекты бизнеса, зарегистрированные на момент подачи заявки 24 месяца и более, имеющие среднесписочную численность работников 10 и более человек и выплачивающие заработную плату более 15 тыс. рублей. Государственная поддержка осуществляется по факту произведенных и документально подтвержденных затрат субъекта с 1 января 2018 года.

Кроме этого, с 28 октября по 22 ноября 2019 года управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры принимаются заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики.

Данная поддержка предусматривает предоставление государственной финансовой поддержки по направлениям: «Переработка сельскохозяйственной продукции»; «Строительство и производство стройматериалов»; «Развитие предприятий общественного питания и придорожного сервиса в сельских территориях и малых городах»; «Индустрия детских товаров»; «Ремесленное мастерство»; «Мобильная торговля на селе»; «Развитие транспортного обслуживания в сельских территориях и малых городах»; «Сельскохозяйственная кооперация»; «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельских территориях и малых городах».

В конкурсе могут принять участие субъекты бизнеса, зарегистрированные на момент подачи заявки 18 месяцев и более, имеющие среднесписочную численность наёмных работников 2 и более человек и среднемесячную заработную плату на одного работника более 12 тыс. рублей.

Государственная поддержка предоставляется в размере до 70% расходов (но не более 2 млн. рублей), предусмотренных проектом, при условии подтверждения фактически произведенных в период с 1 января 2019 года затрат в размере не менее 30% от стоимости проекта.

Заявки для участия в конкурсе можно подать в управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная, 26, каб. 503. Время приема документов с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48).

С вопросами, возникающими при подготовке заявок, обращаться к специалистам управления по телефонам (385−2) 24−24−82 и 38−05−18.

Какую еще поддержку могут получить предприниматели?

В целом, в регионе в настоящее время сформирована и действует разнообразная и эффективная система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В общей сложности правительством Алтайского края предлагается около 70 инструментов стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Они разделены по отраслевым министерствам и ведомствам, а также по видам поддержки — на финансовую и информационно-консультационную

К примеру, Министерство экономического развития Алтайского края предлагает более 10 видов поддержки. Среди них есть уже хорошо зарекомендовавшие себя формы — лизинговые сделки, субсидирование части банковской процентной ставки по кредиту, субсидирование налоговых затрат, гранты на реализацию инновационных проектов и многое другое.

Министерство сельского хозяйства предлагает грантовую поддержку начинающих фермеров, субсидии на возмещение затрат по участию в международных и всероссийских выставках, возмещение затрат по санаторно-курортному лечению работников АПК и прочие формы.

Управление Алтайского края по развитию туризма и санаторно-курортному делу готово рассматривать заявки на субсидии по созданию и развитию сельских гостевых домов, грантовую поддержку в сфере туризма и т. д.