Как предпринимателю сэкономить на банке. 7 лайфхаков от Райффайзенбанка

Выбрать правильный банк предпринимателям бывает сложно. Разнообразие предложений, тарифов и сервисов очень велико. Как выбрать самое выгодное? Чтобы сэкономить и даже получить дополнительную выгоду от банка, нужно знать простые лайфхаки. Гидом для предпринимателей altapress.ru попросил стать Дениса Скокова, начальника управления по работе с малым бизнесом, управляющего директора Райффайзенбанка. И вот какие секреты он раскрыл.

Лайфхак первый: просчитайте необходимое количество услуг

Большинство крупных банков давно предлагают расчетно-кассовое обслуживание пакетами. В каждом пакете — определенный набор сервисов, который, помимо ключевых, может включать дополнительные услуги, например, для руководителя компании, эквайринг, бизнес-карту. Однако на первых порах большая часть этих сервисов может вовсе не пригодиться. И тогда зачем за них переплачивать?

Есть и другая сторона: если недооценить свои потребности и взять самый дешевый пакет, есть риск в будущем переплачивать за сервисы, которые в него не включены.

Совет: оцените главное.

А главное — это:

количество платежей партнерам и контрагентам;

объем переводов на счета физлиц;

необходимость снимать или вносить наличные на счет.

Постарайтесь спрогнозировать, какие из них и в каком объеме вам потребуются в будущем. От них, в первую очередь, и зависит, удастся ли вам не превысить лимиты тарифного плана и не платить комиссии за сервисы, которые не включены в пакет.

Как предпринимателю сэкономить на банке. СС0

Лайфхак второй: изучайте подробности

Как бы ни хотелось сделать выбор пакета РКО проще, вряд ли это удастся с первого взгляда на описание на сайте банка. Разместить на первой странице, тем более в мобильной версии сайта, все условия, преимущества и тонкости невозможно.

Совет: посмотрите «за скобки».

В подробном описании условий пакета можно увидеть много интересного для желающих сэкономить.

Например, вы узнаете, что оплата пакета РКО на год вперед может дать экономию 25%, как это предусмотрено в Райффайзенбанке. А при оплате пакета сразу на более длительный срок — скажем, на два года — клиент получит полгода бесплатного обслуживания.

Как предпринимателю сэкономить на банке. СС0

Лайфхак третий: не забывайте о промо-периодах

Банки регулярно запускают промо-акции на сопутствующие услуги, на которых тоже можно сэкономить. Или получить другую выгоду. Правда, информацию об этом вы можете и не заметить.

Совет: уточните у менеджера, есть ли в банке акции.

Пример такой акции — месяц бесплатного обслуживания эквайринга при открытии расчетного счета в Райффайзенбанке. Это даст малому бизнесу не столько экономию, сколько возможность протестировать сервис. И тогда уже осознанно решить: стоит ли платить за эту услугу в будущем или нет.

Как предпринимателю сэкономить на банке.

Лайфхак четвертый: получаем скидки за лояльность

Малый бизнес давно вошел в число любимых клиентов банков. Предпринимателям, как и обычным частным клиентам, предлагают программы лояльности. Это не всегда прямая экономия на банковском сервисе — но неплохое подспорье для бизнеса.

Совет: изучите программы лояльности для бизнеса.

В программы лояльности для малых бизнесменов включают скидки на услуги сторонних компаний или, скажем, возможность получать баллы за платежи и использовать их для оплаты других операций.

В Райффайзенбанке при подключении пакета обслуживания предусмотрена скидка 50% на услуги по продвижению страницы компании в соцсетях. А как в наше время вести бизнес без рекламы в Instagram или Facebook? Главное здесь — проявлять активность, узнавать о программах и подключаться.

Как предпринимателю сэкономить на банке.

Лайфхак пятый: экономим на торговом эквайринге

Это, пожалуй, самый сложный момент для желающих сэкономить, особенно — для бизнеса с малыми оборотами. Во всех банках сейчас постепенно и вынужденно растут тарифы на эквайринг. Причем на доходы кредитных учреждений этот рост никак не влияет.

Но не стоит сразу принимать «самые дешевые предложения», которые вы встретите на рынке. За рекламой низких тарифов по эквайрингу очень часто прячутся невыгодные тарифы на РКО.

Совет: не ищите самый дешевый эквайринг.

С другой стороны, доля безналичного торгового оборота растет. По данным Росстата и ЦБ в 2010 году она составляла 5%, а на конец 2019 прогнозируется 50%. Бесконтактные платежи прочно входят в обыденную жизнь покупателей, ведь это просто и удобно — приложил смартфон к терминалу, две секунды и готово. Поэтому есть вероятность, что, не подключив эквайринг, предприятие будет терять часть клиентов, а значит, оборота.

Особенно сложно определиться начинающим предпринимателям, поэтому Райффайзенбанк подготовил специальное предложение — бесплатный пробный месяц обслуживания эквайринга на старте.

Как предпринимателю сэкономить на банке.

Лайфхак шестой: экономим на бухгалтере

Многие предприниматели уже знают: не обязательно держать в штате бухгалтера. Есть масса сервисов интернет-бухгалтерии, которые автоматически формируют налоговую и бухгалтерскую отчетности и передают ее через интернет.

Функциональность таких сервисов не ограничена — не случайно ими пользуются и малый бизнес, и крупные компании. Но они часто платные, хотя в целом обходятся дешевле, чем штатный бухгалтер. Однако, онлайн-бухгалтерия сегодня становится базовым сервисом для банков. Нередко это дешевле сторонних предложений или вообще бесплатно.

Совет: выбирайте банковское предложение интернет-бухгалтерии.

К примеру, Райффайзенбанк в 2019 году запустил абсолютно бесплатную онлайн-бухгалтерию (ее можно найти в интернет-банке для малого бизнеса). Сейчас она доступна клиентам на «упрощенке», но функциональность будет расширяться. Уже сейчас можно автоматически рассчитывать, формировать и оплачивать авансовые платежи. А вскоре появится возможность формировать декларацию и отправлять ее в налоговую по интернету. Причем, при использовании онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка все данные надежно защищены и хранятся на серверах банка.

Как предпринимателю сэкономить на банке. СС0

Лайфхак седьмой: экономим на процентных ставках по кредитам

При получении кредитов действуют простые, но не всегда очевидные предпринимателям принципы. Во-первых, чем «короче» кредит, тем меньше у банка риски и тем ниже процентные ставки.

Во-вторых, ставки ниже, если у вас есть имущество, которое можно предоставить в качестве залога: для малого бизнеса в Райффайзенбанке это жилая и коммерческая недвижимость. Но есть и другие шансы сэкономить на процентных ставках.

Совет: воспользуйтесь государственными программами.

Что для этого нужно и можно сделать?

Выбирайте госпрограммы льготного кредитования малого бизнеса из приоритетных отраслей. К примеру , сейчас в Райффайзенбанке кредит по такой программе можно взять по ставке 8,5% ( при наличии залога).

сейчас в Райффайзенбанке кредит по такой программе можно взять по ставке 8,5% при наличии залога). Не забывайте о возможности рефинансировать действующий кредит по более низкой ставке. Эта операция сейчас не сложнее получения кредита в банке.

Источник фото: АО «Райффайзенбанк»