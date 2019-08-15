Производство стройматериалов в Алтайском крае может резко снизиться к концу 2019 года

В первой половине 2019 года спрос на стройматериалы вырос на 20−30%, говорят их производители. Однако уже к концу года они прогнозируют резкое его падение из-за изменений правил игры и не исключают выхода на рынки других регионов. Объемы сохранят те, кто сможет ответить запросу потребителей на эстетичность, экологичность и современность материалов.

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Спрос упадет

Эксперты рынка прогнозируют спад спроса на стройматериалы к концу 2019 года. Сейчас застройщики жилых объектов стараются быстро довести уже начатые проекты до 30% готовности, чтобы иметь возможность строить их на старых условиях — с привлечением денег дольщиков.

Минстрой РФ выступил с предложением перенести день, когда вступят в силу новые требования законодательства об эскроу-счетах, с 1 июля на 1 октября. Решение пока не принято, но у бизнеса появилась надежда.

В связи с этим некоторые производители стройматериалов в первой половине 2019 года наблюдали рост спроса на их продукцию. Например, об этом рассказал Юрий Фриц, гендиректор группы компаний «Сибирь Контракт», основной вид деятельности которой — производство железобетонных изделий.

«Точную оценку мы не проводили, но могу сказать, что по сравнению с тем же периодом прошлого года в текущем сезоне рост был процентов на 20, — говорит он. — Мы понимаем, что, скорее всего, всплеск временный, а что будет дальше, не понятно».

Серьезное снижение спроса на алтайские стройматериалы начиная с IV квартала 2019 года прогнозирует и Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей и инвесторов Алтайского края.

Стройка. Цемент. СС0

Директор «ЖБИ Сибири» Кирилл Овсянников отмечает, что у завода уменьшилось количество заказчиков, при этом объемы сохранились с небольшой динамикой роста.

Снижение спроса в 2020 году ожидают на предприятии «ЗИАС машинери», которое производит фасады.

«В 2019 году есть риск кратковременной задержки темпов строительства ввиду изменения законодательства, но мы его ощутим скорее уже в 2020-м. Первыми спад на строительном рынке чувствуют те, кто роет котлованы, — поясняет гендиректор завода Константин Денисенко, — последними — те, кто делает благоустройство после окончания строительства».

По его словам, самым сложным для компании был 2017 год, а в 2018-м достигли строительной готовности объекты, которые начали возводить во второй половине предыдущего года. Поэтому итоги были позитивными.

На «Заводе строительных материалов» (Барнаул) отметили спад спроса на продукцию со стороны физлиц.

«Намного меньше стали покупать бетона, мелкоштучной продукции, рваный камень, бетонный кирпич», — рассказала Кристина Трухачева, финансовый директор предприятия.

Стагнацию рынка подтверж­дают и в компании «АЛЬКОН», которая производит окна.

Окно. СС0

Смотрят на другие регионы

Строительная отрасль имеет не только экономическое, но и большое социальное значение для Алтайского края, напомнил Юрий Фриц.

«Это доходы для тысяч семей, поэтому закрытие предприятий из этой сферы всегда стресс для территории, — говорит он. — С закрытием заводов ЖБИ в Новоалтайске и Заринске на рынке катастрофы не случилось, их нишу заняли другие производители, но вот для семей сотрудников, вероятнее всего, это была катастрофа».

По этой причине, уверен эксперт, необходимо сохранять подобные предприятия, развивать их.

В подвешенном состоянии до сих пор находится цементный завод в Голухе. В апреле появилась информация, что его выставили на продажу за 747 млн рублей. Но арендатор, «ЖБИ Сибири», который хотел бы выкупить предприятие, счел эту цену слишком высокой.

Стройка. Бетономешалка. СС0

Актуальных комментариев по ситуации на заводе в «ЖБИ Сибири» не предоставили. В 2018 году арендатор планировал многомиллионные инвестиции в цементное производство.

Юрий Фриц не исключает, что при сильном падении спроса ему придется искать новые рынки сбыта в других регионах, но то же самое будут делать и производители оттуда — они в свою очередь могут пойти на Алтай.

Александр Мишустин напомнил о специфике рынка стройматериалов: после определенного километража доставки (300−400 км) реализация многих из них становится нерентабельной. А особенно с учетом роста тарифов на перевозки и ГСМ. Поэтому найти покупателей в сильно удаленных от Алтайского края территориях практически невозможно.

Заказчики просят нестандартные решения

Несмотря на возникшую на рынке неопределенность, производители стройматериалов в целом не теряют оптимизма. Многие из них подчеркнули, что застройщики вопреки непростой ситуации продолжают реализацию проектов, их коллективы сохраняются, а значит, будут востребованы цемент, кирпич, бетон и другие материалы.

Кирпич. СС0

Однако у заказчиков появляются новые запросы и предпочтения. Те, кто умеет их видеть, не только не теряют, но даже наращивают производство.

В условиях избыточного предложения на рынке жилья застройщики начинают уделять все больше внимания комфортабельности квартир, дворов и эстетике многоэтажек, рассказал Александр Зайцев, директор строительного направления в группе компаний «АКТО», которая производит светопрозрачные конструкции.

«Застройщики активно сотрудничают с архитекторами, дизайнерами, чтобы сделать жилье более привлекательным, — говорит Зайцев. — Внешний вид домов важен — архитекторы создают такие проекты, которые выглядят целостно, даже когда жители вешают разные шторы, индивидуально оформляют свои балконы».

Коэффициент остекления зданий, по его словам, растет. Например, в Барнауле есть новостройка — многоэтажный дом, где этот показатель в 1,8 раза выше, чем в стандартных проектах. Некоторые торговые объекты — заправки, автоцентры — почти полностью делают из стекла. Стеклянные стены заказывают и в коттеджи.

Все это задает тренд на нестандартные решения в сфере светопрозрачных конструкций. Александр Зайцев подчеркивает, что структура спроса на них меняется неоднородно и в последнее время увеличивается ассортимент и число заказов в премиальном сегменте.

Стройка. Анна Зайкова , altapress.ru.

«Люди, которые пользуются стандартными решениями, поняли их недостатки, — говорит Зайцев. — И они ждут, что им предложат не просто немного улучшенное решение, а кардинально лучшее. Они видят новые решения у знакомых или за рубежом и понимают современные возможности».

Фасадный рынок становится более разнообразным, подтверждает Константин Денисенко.

«Появляется много видов альтернативных облицовочных материалов, что нас не может не радовать, — говорит эксперт. — Люди больше обращают внимание на эстетическую сторону вопроса, больше интересуются качеством, тщательнее выбирают партнеров. Рынок становится более зрелым».

По его словам, интерес заказчиков растет к таким материалам, как клинкерная плитка (в точности имитирует кирпич), фиброцементные панели (подчеркивают архитектуру здания), тонкий широкоформатный керамогранит.

В 2018 году компания «Союз» представила немецкую линию на Барнаульском комбинате железобетонных изделий № 2. Оборудование позволяет выпускать плиты, которые не требуют дополнительной отделки, — на них сразу можно клеить обои, наносить другое декоративное покрытие. На этом строитель планирует сэкономить, выдержав приемлемую себестоимость квадратного метра своих новостроек.

Выпуск стеновых панелей, не требующих черновой отделки, запустили и на «ЖБИ Сибири».

Цифра

На 5−7% в среднем выросли цены на стройматериалы в 2019 году, по оценке одного из алтайских производителей. В первую очередь это связано с увеличением НДС на 2%.