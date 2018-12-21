Как региональным компаниям получить услуги для развития производства и поддержки бизнеса

В 2018 году в Российской Федерации началась работа по объединению всех мер поддержки малого и среднего предпринимательства под единым брендом «Мой бизнес». В рамках такого подхода формируются группы центров поддержки бизнеса призванные, прежде всего, помочь действующим и потенциальным предпринимателям найти необходимую информацию для создания и расширения своего дела.

Одной из основных структурных единиц площадки «Мой бизнес» в нашем регионе является Алтайский центр кластерного развития (АЦКР) и функционирующий на его базе Региональный центр инжиниринга (РЦИ). Оба центра являются значимыми элементами инфраструктуры поддержки предпринимательства. Их деятельность направлена на реализацию региональной кластерной политики и оказание услуг, способствующих модернизации и развитию производственных компаний края.

Алексей Ерохин,

заместитель министра экономического развития Алтайского края , начальник управления инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края:

Алексей Ерохин Источник: АЦКР В Алтайском крае развитию кластерных объединений уделяется значительное внимание, благодаря чему сегодня можно с уверенностью говорить и о серьезных достижениях у отдельных предприятий-участников кластеров, и о реализации ими совместных проектов, формировании единых брендов и выходе на новые рынки. Именно кооперация АЦКР и РЦИ позволяет эффективно использовать существующие инструменты поддержки производственных компаний.



По данным Минэкономразвития региона, государственная поддержка Алтайского центра кластерного развития позволяет региональным компаниям сэкономить до 90% на разработке бизнес-планов и программ модернизации, проведении различных видов аудитов, сертификации выпускаемой продукции, а также на маркетинговых, консультационных и информационных услугах.

Получатели услуг АЦКР — это представители малого и среднего бизнеса, стартапы, а также инновационные предприятия, которые выступают связующим звеном между наукой и производством.

Сергей Кореннов,

директор АЦКР:

Ежегодно центр оказывает более 200 услуг и консультаций в интересах региональных компаний, а также организует обучающие тренинги и семинары, способствующие их инновационному развитию. Многие предприятия благодаря вовремя проведенному инжинирингу сумели существенно обновить производственную базу, нарастить объемы выпускаемой продукции, расширить ее ассортимент и географию поставок.

Успешным примером взаимодействия с АЦКР является опыт компании «Харвест» — участника кластера аграрного машиностроения «АлтаКАМ» и одного из лидеров Алтайского края по производству сельхозтехники. В 2015 году компании при поддержке РЦИ составлена стратегия развития, в 2017 — разработана проектно-конструкторская документация на изготовление прицепного устройства для транспортировки жатки комбайна. В 2019 году предприятие получит поддержку в сертификации новой продукции.

Своевременно оказанная государственная поддержка в интересах другой инновационной компании «ЭСТ» позволила предприятию зарегистрировать товарный знак, разработать бизнес-план инвестиционного проекта, а также сертифицировать выпускаемую продукцию. В текущем году компания стала участником реализуемых совместно с АО «Корпорация МСП» мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего бизнеса до поставщиков крупнейших заказчиков, что позволит ООО «ЭСТ» получить финансовую, имущественную, информационную, маркетинговую поддержку, а также найти новые рынки сбыта своей продукции.

В 2018 году при содействии центра организованы коллективные кластерные экспозиции на крупнейших российских выставках «Строим дом», «Технопром-2018», «InterCHARM-2018», «Петерфуд-2018», «Электрические сети России-2018», «Аптека-2018», «Армия-2018», «Сургут. Нефть и газ-2018». Вместе с этим проведены бизнес-миссии региональных предприятий

в г. Красноярск, г. Сургут, Липецкую область, в рамках которых состоялись переговоры о реализации совместных проектов. Все это способствует повышению конкурентоспособности кластерных предприятий Алтайского края.

Алексей Ерохин,

заместитель министра экономического развития Алтайского края , начальник управления инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края:

Благодаря системному подходу поддержка АЦКР обеспечивает комплексное развитие компаний и внедрение инновационных идей. Для того, чтобы организовать выпуск конкурентоспособного продукта, необходимо быстро и динамично подстраиваться под условия рынка при ограниченном объеме финансовых ресурсов и времени. В этой связи АЦКР становится незаменимым инструментом.

В настоящее время проводится работа по формированию перечня услуг и мероприятий, которые будут проведены центром в 2019 году. Любая компания, имеющая производственный ОКВЭД и входящая в реестр субъектов МСП, может внести свои предложения по наполнению этого перечня.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 8 (3852) 66-52-85 или электронной почте: altklaster@inbox.ru.

Алтайский центр кластерного развития — комплексная поддержка производства