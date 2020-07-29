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Экономика

Как службы доставки еды разбогатели во время пандемии коронавируса

Выручка направления food-tech (сервисы по доставке еды) увеличилась в 2−4 раза по сравнению с докарантинным периодом, а также и с прошлым годом. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» крупные участники рынка.

Доставка еды.
Доставка еды.
CC0.

Отмечается, что рост продемонстрировали все сегменты, начиная от доставки продуктов и еды из ресторанов до кейтеринга и наборов для самостоятельного приготовления блюд.

Во II квартале 2020 года выручка сегмента такси «Яндекса», куда входит food-tech-направление (включает сервис доставки заказов из «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа» и «Яндекс.Лавки»), выросла на 41% год к году — до 12,4 млрд рублей.

В разгар пандемии сервис подключал по 1 тыс. ресторанов в неделю, сейчас в приложении более 26 тыс. заведений. Количество городов присутствия в период самоизоляции увеличилось с 33 до 130. Число пользователей у компании увеличилось за эти месяцы в 2,2 раза.

Эксперты ожидают, что к концу года спрос продолжит расти и выручка food-tech-направления увеличится еще в 2,5−3 раза — до 87,5−105 млрд рублей. При этом традиционного летнего спада заказов, который связан с сезоном отпусков, в этом году нет.

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