Как социальная политика завода «Алттранс» стала залогом экономической эффективности

Любое предприятие — это люди. И если рабочий коллектив считает ту или иную компанию своей и связывает с ней жизнь, то это непременно является залогом успешного развития. Уверенность в своем будущем, достойные условия труда, социальные гарантии — все это служит предметом мотивации и ответственного отношения сотрудников к своей работе. Ярким примером такого взаимодействия рабочего коллектива и предприятия в Алтайском крае сегодня является завод «Алттранс».

Это предприятие взрастило и воспитало целую плеяду рабочих династий. Многие сотрудники впервые приходят на завод еще студентами и остаются здесь на всю жизнь. Руководство завода, будучи заинтересованным в квалифицированных и ответственных кадрах, всячески старается создать для специалистов действительно выгодные условия.

Безопасность превыше всего

В 2020 году более 300 сотрудников завода прошли ежегодный обязательный медицинский осмотр в связи с тем, что их работа связана с вредными и опасными условиями труда.

Александр Карлов,

генеральный директор завода «Алттранс»:

— Ежегодно на «Алттрансе» проводится обязательный медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда. Каждый месяц на рабочих местах осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий посредством проведения лабораторных исследований специализированной организацией.

Забота о коллективе — инвестиция в развитие. Завод «Алттранс».

Почет и уважение

Руководство «Алттранса» с большим вниманием относится к тем сотрудникам, кто отдал предприятию годы своей жизни.

Дважды в год, в канун Дня России и Дня энергетика, в одном из цехов завода в торжест­венной обстановке чествуют тех, кто посвятил предприятию 10, 15, 20, 25 и более лет.

Каждому из старожилов генеральный директор лично вручает благодарственное письмо, корпоративный знак из ревневской яшмы и денежную премию.

Александр Карлов,

генеральный директор завода «Алттранс»:

— Такие мероприятия мы проводим с 2013 года. Они уже успели стать нашей доброй традицией. Приглашаем профессио­нального ведущего, танцевальные и музыкальные коллективы Барнаула. На церемонии награждения присутствуют все работники завода. Я абсолютно уверен: эти мероприятия сплачивают коллектив.

Традицией на заводе являются и концерты, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Высокие социальные стандарты

Абсолютно вся заработная плата на заводе — официальная и, естест­венно, предполагает соответствующие выплаты в бюджет. По состоянию на начало 2021 года средний уровень зарплаты на «Алттрансе» достиг 43,2 тыс. рублей, что очень значительно превышает показатель в среднем по нашему региону. За особые трудовые достижения работники традиционно поощряются премиями.

Большое внимание в социальной политике предприятия уделяется и помощи родителям. Завод выплачивает семьям денежные пособия при рождении ребенка, компенсации за путевки в лагеря, а ребятишки в возрасте от четырех до семи лет ежегодно получают новогодние подарки.

Кроме того, для заводчан организовано бесплатное медицинское обслуживание в здрав­пункте.

Важным механизмом социальной поддержки на предприятии является предоставление сотрудникам беспроцентных зай­мов. Цель, сумма, срок и способ погашения займа обговариваются индивидуально.

Забота о коллективе — инвестиция в развитие. Завод «Алттранс».

В том случае, если работник завода оказался в сложной жизненной ситуации, ему оказывают прямую материальную помощь. Очень важно и то, что возможность обратиться за поддержкой имеют не только действующие работники, но и ветераны завода.

Итог комплексной социальной политики завода показателен. Коэффициент текучести кадров на «Алттрансе» почти в два раза ниже, чем на других производст­венных предприятиях края, а около 40% сотрудников завода работает на предприятии более 10 лет.

Мотивация в лицах

Забота завода «Алттранс» о своих сотрудниках и гордость за их достижения выражается и посредством того, что на предприятии учреждена Доска почета, куда заносятся работники, внесшие значительный вклад в развитие компании. За три с половиной года на ней побывали 135 человек. За каждым из них — профессиональные достижения, упорство, кропотливый труд и вклад в развитие родного предприятия.

Также ОАО «Алттранс» выпускает корпоративную газету «Алтайский трансформатор», которая распространяется среди сотрудников и деловых парт­неров, а с 2014 года на предприятии работает информационное табло с бегущей строкой.

А вот что говорят сотрудники о своей работе и планах на будущее.

Егор Герлах,

токарь заготовительного участка: — Мне важны условия труда. На предыдущем заводе, где я работал, было холодно даже весной, а осенью вообще ног не чувствовал. Там экология плохая, потому что рядом были печи, копоть к потолку шла, мы ей дышали, не было очков защитных, трудились в своей одежде. А на «Алттранс» пришел — выдали робу, весь инструмент сразу получил. Работа недалеко от дома, за пять минут дохожу. Мария Чепкина,

инженер-технолог по металлообработке: — Мне нравится, как у нас обустроена территория на заводе: чисто, красиво, строения обшиты сайдингом. Радует, что регулярно поощряют людей, которые здесь трудятся: за стаж, за успехи, помещают на Доску почета. Коллектив у нас отличный: люди общительные, доброжелательные, ответственные, со всеми легко взаимодействовать. В цехах новое высокотехнологичное оборудование, аналогов которому нет в нашем регионе, рабочие места оснащены современным техническим и программным обеспечением. Удобно добираться до работы, так как завод расположен почти в центре города. Светлана Лебская,

намотчик катушек трансформаторов: — Коллектив у нас очень хороший. Мне все на «Алттрансе» нравится: коллектив, директор, работа. Недаром я 25 лет здесь тружусь.

Факт Работники предприятия обеспечиваются специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, гигиены, кремами для рук, получают молоко. В 2020 году на эти цели руководство предприятия потратило около 3 млн рублей.

Справка 618 человек составило количество работающих на «Алттрансе» на 1 января текущего года. Если сравнивать с началом 2020 года, то их стало на 15 человек больше. За прошедший год было создано 21 новое рабочее место.