Как социальная политика завода «Алттранс» стала залогом экономической эффективности

Это предприятие взрастило и воспитало целую плеяду рабочих династий. Многие сотрудники впервые приходят на завод еще студентами и остаются здесь на всю жизнь. Руководство завода, будучи заинтересованным в квалифицированных и ответственных кадрах, всячески старается создать для специалистов действительно выгодные условия.
Безопасность превыше всего
В 2020 году более 300 сотрудников завода прошли ежегодный обязательный медицинский осмотр в связи с тем, что их работа связана с вредными и опасными условиями труда.
Александр Карлов,
генеральный директор завода «Алттранс»:
— Ежегодно на «Алттрансе» проводится обязательный медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда. Каждый месяц на рабочих местах осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий посредством проведения лабораторных исследований специализированной организацией.
Почет и уважение
Руководство «Алттранса» с большим вниманием относится к тем сотрудникам, кто отдал предприятию годы своей жизни.
Дважды в год, в канун Дня России и Дня энергетика, в одном из цехов завода в торжественной обстановке чествуют тех, кто посвятил предприятию 10, 15, 20, 25 и более лет.
Каждому из старожилов генеральный директор лично вручает благодарственное письмо, корпоративный знак из ревневской яшмы и денежную премию.
Александр Карлов,
генеральный директор завода «Алттранс»:
— Такие мероприятия мы проводим с 2013 года. Они уже успели стать нашей доброй традицией. Приглашаем профессионального ведущего, танцевальные и музыкальные коллективы Барнаула. На церемонии награждения присутствуют все работники завода. Я абсолютно уверен: эти мероприятия сплачивают коллектив.
Традицией на заводе являются и концерты, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
Высокие социальные стандарты
Абсолютно вся заработная плата на заводе — официальная и, естественно, предполагает соответствующие выплаты в бюджет. По состоянию на начало 2021 года средний уровень зарплаты на «Алттрансе» достиг 43,2 тыс. рублей, что очень значительно превышает показатель в среднем по нашему региону. За особые трудовые достижения работники традиционно поощряются премиями.
Большое внимание в социальной политике предприятия уделяется и помощи родителям. Завод выплачивает семьям денежные пособия при рождении ребенка, компенсации за путевки в лагеря, а ребятишки в возрасте от четырех до семи лет ежегодно получают новогодние подарки.
Кроме того, для заводчан организовано бесплатное медицинское обслуживание в здравпункте.
Важным механизмом социальной поддержки на предприятии является предоставление сотрудникам беспроцентных займов. Цель, сумма, срок и способ погашения займа обговариваются индивидуально.
В том случае, если работник завода оказался в сложной жизненной ситуации, ему оказывают прямую материальную помощь. Очень важно и то, что возможность обратиться за поддержкой имеют не только действующие работники, но и ветераны завода.
Итог комплексной социальной политики завода показателен. Коэффициент текучести кадров на «Алттрансе» почти в два раза ниже, чем на других производственных предприятиях края, а около 40% сотрудников завода работает на предприятии более 10 лет.
Мотивация в лицах
Забота завода «Алттранс» о своих сотрудниках и гордость за их достижения выражается и посредством того, что на предприятии учреждена Доска почета, куда заносятся работники, внесшие значительный вклад в развитие компании. За три с половиной года на ней побывали 135 человек. За каждым из них — профессиональные достижения, упорство, кропотливый труд и вклад в развитие родного предприятия.
Также ОАО «Алттранс» выпускает корпоративную газету «Алтайский трансформатор», которая распространяется среди сотрудников и деловых партнеров, а с 2014 года на предприятии работает информационное табло с бегущей строкой.
А вот что говорят сотрудники о своей работе и планах на будущее.
Егор Герлах,
токарь заготовительного участка:
— Мне важны условия труда. На предыдущем заводе, где я работал, было холодно даже весной, а осенью вообще ног не чувствовал. Там экология плохая, потому что рядом были печи, копоть к потолку шла, мы ей дышали, не было очков защитных, трудились в своей одежде. А на «Алттранс» пришел — выдали робу, весь инструмент сразу получил. Работа недалеко от дома, за пять минут дохожу.
Мария Чепкина,
инженер-технолог по металлообработке:
— Мне нравится, как у нас обустроена территория на заводе: чисто, красиво, строения обшиты сайдингом. Радует, что регулярно поощряют людей, которые здесь трудятся: за стаж, за успехи, помещают на Доску почета. Коллектив у нас отличный: люди общительные, доброжелательные, ответственные, со всеми легко взаимодействовать. В цехах новое высокотехнологичное оборудование, аналогов которому нет в нашем регионе, рабочие места оснащены современным техническим и программным обеспечением. Удобно добираться до работы, так как завод расположен почти в центре города.
Светлана Лебская,
намотчик катушек трансформаторов:
— Коллектив у нас очень хороший. Мне все на «Алттрансе» нравится: коллектив, директор, работа. Недаром я 25 лет здесь тружусь.
Факт
Работники предприятия обеспечиваются специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, гигиены, кремами для рук, получают молоко. В 2020 году на эти цели руководство предприятия потратило около 3 млн рублей.
Справка
618 человек составило количество работающих на «Алттрансе» на 1 января текущего года. Если сравнивать с началом 2020 года, то их стало на 15 человек больше. За прошедший год было создано 21 новое рабочее место.
Цифра
40% сотрудников «Алттранса» работает на предприятии больше 10 лет.