Как совет подруг изменил жизнь.

Анастасия Туравинина работает мастером маникюра и педикюра с 2016 года в собственном салоне красоты «Модная точка» в с. Благовещенка. Она зарегистрирована в качестве самозанятого. За её плечами множество побед и наград, в том числе и в международных конкурсах. Так, она стала первой во всех номинациях профессионального состязания «Мастер-Золотые руки», который проводился в Париже в заочном формате. Анастасия отправила фото своих работ (маникюр и педикюр), а также видео к ним, где запечатлен сам процесс. Услуги Анастасии пользуются популярностью не только в крае, но и за его пределами — делать ногти к ней приезжают даже из Новосибирска.

Анастасия решила расширить свой бизнес — с этим ей помог Алтайский фонд финансирования предпринимательства (АФФП), который выдал ей займ в размере 499 тыс. рублей под 5.5%. Таким образом, Анастасия стала первым самозанятым в регионе, получившим кредит под льготную процентную ставку в рамках государственной поддержки.

Изначально девушка выучилась на специальность «эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» в «Благовещенском строительном техникуме». В профессии не провела и дня. Первый опыт работы получила на молочном заводе. Сначала была приемщиком молока, затем «дослужилась» до отдела кадров, а после устроилась администратором в торговую компанию, где проработала 3 года.

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— По правде говоря — мне нравились все мои должности, вот только денег было мало.

Анастасия признается — к маникюру особого интереса не испытывала. Когда собирались с «девчонками" — наводили красоту: кто-то плел косы, кто-то делал макияж, Анастасия же занималась ногтями. Получалось у неё здорово — так говорили подруги, они и убедили её стать мастером.

Из личного архива Анастасии Туравининой

Терять стабильный заработок было страшно

Анастасия начала работать сама на себя, чтобы стать «финансово независимой». Первое время она не решалась уходить из профессии — собственное дело не гарантировало стабильного дохода, можно было остаться ни с чем.

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— Я сомневалась. Было страшно терять стабильную работу и стабильный заработок, раньше я точно знала, что в конкретный день будет получка. Могу получить отпуск и оплачиваемый больничный, а тут как бы — как потопаешь, так и полопаешь.

В 2016 году Анастасия открыла ИП и получила помощь в центре занятости — отмечает, «получила 50 тыс. с небольшим». Средства пошли на «все самое необходимое» для начинающего мастера — аппараты, жидкости, и т.д. Анастасия работала у себя дома, через несколько месяцев взяла в аренду небольшое помещение, которое с тех пор носит название «Модная точка».

Из личного архива Анастасии Туравининой

«Мне нравится видеть , как они уходят с горящими глазами»

Когда Анастасия перешла в собственный салон она, что называется, и распробовала профессию: работа с ногтями стала по-настоящему приносить удовольствие, а клиенты — вдохновлять.

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— Профессия мастера — очень творческая. Я поняла, что мне нравится дарить красоту женщинам. Мои клиенты разного возраста, и каждый новый меня вдохновляет — девушки молодые, школьницы, взрослые женщина и даже преклонного возраста. Мне нравится видеть, как они уходят с горящими глазами. Нравится работа тем, что ты можешь свои фантазии воплощать, показывать свое мастерство.

Из личного архива Анастасии Туравининой Из личного архива Анастасии Туравининой

Красота и здоровье

А свое мастерство Анастасия совершенствует регулярно. Помимо множества конкурсов, с которых мастер неизменно собирает награды, она постоянно обучается. Берет занятия в Барнауле, к примеру, сотрудничает со школой современного маникюра и педикюра «Nails_Scholl 5 ×5», посещает курсы учебного центра «Hand Master» в Новосибирске, где её учат восстанавливать здоровье ногтей.

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— Меня учат решать проблемы с ногтями и кожей — работаю с вросшими или деформированные ноготками, помогаю клиентам их исправлять.

Анастасия работает в тройке — она, врач, клиент. За серьезные повреждения, требующие врачебного вмешательства мастер, конечно, не берется — рекомендует обратиться к её коллеге.

К слову, на следующий день после нашей беседы, она поехала на курсы подологии в Новосибирск — там специалисты из России и Украины учили изготавливать индивидуальные ортезы, которые приводят в порядок деформированные ногти.

Из личного архива Анастасии Туравининой

Делать ногти приезжают из Новосибирска

Конкуренции Анастасия не боится, хотя и мастеров в селе много. Считает, что у каждого мастера свой подход и свой стиль, поэтому говорить о соперничестве в таком деле нецелесообразно. Тем не менее отмечает, что, пожалуй, только 3 мастера могли бы составить ей серьезную конкуренцию.

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— В селе много мастеров — надомников, которые нигде не учились, посмотрели ролики в интернете и теперь оказывают услуги. Я считаю, что это неправильно — мы несем ответственность за клиента и его здоровье. Если допустишь ошибку, то можно и человеку жизнь поломать.

Несмотря на то, что Анастасия работает в поселке с населением чуть более 11 тыс. человек, попасть к ней на маникюр не так уж и просто — спрос слишком велик. Односельчанам «приходится записываться за два месяца, а то и за три», делится мастер. За услугами Анастасии приезжают даже из других городов.

Анастасия Туравинина,

владелец салона красоты «Модная точка»:

— У меня довольно много клиентов из Барнаула и даже из Новосибирска. Они приезжают к родственникам, либо по работе, но ногти делают у меня, а не в городе. Думаю, они ценят меня как мастера, мой профессионализм и подход.

При этом рекламу своих услуг Анастасия не покупала, сарафанное радио оказалось самым эффективным инструментом продвижения.

Более подробно читайте в нашем мультимедийном проекте >>

Из личного архива Анастасии Туравининой

Справка

За время деятельности Алтайского фонда финансирования предпринимательства, который 12 лет существует в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено более 5300 займов на сумму более 5,064 млрд рублей. Представительства фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация АФФП составляет 1 млрд 137 млн рублей.

Востребованность финансовой поддержки Фонда постоянно растет. Так, за первое полугодие 2021 года было выдано 218 займов на сумму 518 млн рублей.

За первое полугодие 2020 года было выдано 214 займов на сумму 417 млн рублей (рост 124%). Средний размер выданного займа увеличился на 22% и составил 2 376 тыс. рублей в первом полугодии 2021 года (за аналогичный период прошлого года составлял 1 949,5 тыс. рублей). За 1 полугодие 2021 год портфель займов увеличился на 19% с 853 млн рублей по состоянию на 1 января 2021 года до 1 013 млн руб.



С 2020 года Алтайский фонд финансирования предпринимательства активно сотрудничает с Алтайским фондом МСП по предоставлению поручительств заемщикам Фонда в качестве обеспечения по выдаваемым займам. До 20% от суммы микрозайма на пополнение оборотных средств и до 30% от суммы микрозайма на инвестиционные цели может быть обеспечено поручительством Фонда МСП.



На сегодняшний день более 30 заемщиков в качестве обеспечения по займам предоставили поручительство Алтайского фонда МСП. Общая сумма выданных займов с поручительством данного фонда составляет более 150 млн рублей.