13 июня
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Экономика

Как современные технологии помогают наладить оповещение об обработке полей и спасают пчел

Цифровизация становятся неотъемлемой частью современного сельского хозяйства. Например, в Алтайском крае уже давно используются в работе электронные паспорта земель сельхозназначения.

Сегодня мы хотим рассказать о проекте «Полевизор», задача которого заключается в информировании населения края об обработках полей агрохимикатами. Об особенностях проекта нам рассказал его руководитель Павел Занин.

Современные технологии помогают наладить оповещение об обработке полей агрохимикатами.
Современные технологии помогают наладить оповещение об обработке полей агрохимикатами.
Фото предоставлено Павлом Заниным.

— «Полевизор» – что это?

— Прежде всего это сервис уведомления пчеловодов об обработке полей средствами защиты растений и агрохимикатами. Чтобы пчелки были живы и здоровы и приносили прекрасный алтайский мед.

— А есть еще что-то?

— Да, конечно. Любой агрохимикат имеет класс опасности не только для пчел, но и для человека. Я думаю, если вы знаете, что поле, на котором вы собрались на утренней зорьке собрать полевую клубнику, находится рядом с территорией обработки и собирать клубнику в течение трех дней не рекомендуется, вы туда не поедете.

— Так почему же обрабатывают поля такой химией?

— Пестициды применяются во всем мире. И не только на полях. Посмотрите, сколько препаратов для защиты садовых растений продают в садоводческих магазинах. Только садовод, обработав свои грядки, не будет собирать урожай в течение определенного инструкцией препарата срока. А вредители, шмели и пчелы, попавшие под обработку, погибнут.

Ведение современного сельского хозяйства тоже предполагает обработку полей препаратами, которые могут быть опасны для пчел и человека. Это незаменимая составляющая в технологических схемах агротехнических работ сельскохозяйственных предприятий. Есть вариант отказаться от их применения, но он, на мой взгляд, утопичный. Но есть другой вариант — предупреждать и контролировать. Контролировать — это не наша задача, а вот предупреждать мы можем.

— И какое решение проблемы вы предлагаете?

— Наш сервис позволяет агрегировать информацию о планируемых обработках полей агрохимикатами и публиковать эти данные в открытом доступе для всех желающих с ней ознакомиться. Для этого сельхозтоваропроизводитель заполняет на сайте специальную форму об обработке поля на определенные дни и размещает уведомление онлайн.

— Что необходимо указать при подаче уведомления и какие данные содержит эта форма?

— Уведомление должно содержать следующие сведения:

  • границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков;
  • сроки проведения работ;
  • способ проведения работ;
  • наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности;
  • сведения об опасных свойствах, запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов;
  • рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

По всей форме есть подсказки и там очень трудно допустить ошибку. Текст уведомления генерируется автоматически из внесенных данных, подписывается электронной цифровой подписью предприятия, подавшего уведомление.

— Вы сказали, что с информацией об обработках может ознакомиться каждый?

— Да, на сайте есть соответствующий раздел. Сейчас данные выводятся в виде таблицы с фильтрами по районам края и месяцам обработки. В таблице указаны планируемые сроки обработки и вся необходимая дополнительная информация. Мы перманентно улучшаем систему. Надеюсь, скоро запустим вывод информации об обработках на Яндекс картах.

— А что может помешать?

— Технически мы уже нашли классное решение. Сейчас вопрос в стоимости использования сервиса Яндекса, цена может достигать нескольких миллионов в год.

— Раз уж заговорили про деньги, то за чей счет разрабатывается проект?

— Это собственные средства. Над проектом работает барнаульская команда разработчиков из ADN. Они крутые ребята!

— Как собираетесь зарабатывать?

— Публикация уведомлений платная. Так же есть возможность подписаться на оповещения об обработках. Для этого нужно выбрать интересующий район Алтайского края и оплатить подписку. Оповещения по интересующему району будут приходить все лето. Это для тех, кто не хочет ежедневно мониторить сайт.

— Как приходят оповещения?

— Сейчас это электронная почта. В работе чат-бот в Телеграме, оповещения по смс, Ватсапу. Задача — задействовать различные формы оповещений по максимуму.

— А как же дедушка-пчеловод в деревне, который далек от современных технологий?

— Дедушкам либо внуки помогают, либо они получают информацию из районных газет, где уведомления также публикуются. Не нами. Сотрудничество с районными газетами нам еще предстоит наладить.

— Значит, кроме «Полевизора» есть еще механизм оповещения об обработках?

— Конечно, есть. И не один. Но первая проблема заключается в том, что все эти механизмы разрознены. Скажем так, каждый из механизмов очень широко известен очень узкому кругу лиц. Закон обязует агрария подать уведомление об обработке в СМИ, но не говорит, в каком. Можно подать в «Якутском оленеводе», но кто ж его читает в Стародраченино (деревня в Заринском районе)?

— А какие еще есть проблемы?

— Формальный подход к подаче уведомления. Например, в уведомлении пишут, что обработка будет проводиться в интервале с 1 июня по 30 июля. Или пишут в одном уведомлении к временнОму интервалу большой список кадастровых номеров полей.

А что пчеловоду или грибнику делать с этой бесценной (а по факту никому непонятной, а стало быть, никому ненужной) информацией? Закрыть пчел в ульях, не ходить по грибы-по ягоды два месяца? Это абсурд. В итоге что происходит? Все «забивают» на это уведомление, а потом аграрию светят судебные разбирательства. И не всегда они заканчиваются в его пользу. Есть многомиллионные определения судов в пользу пчеловодов из-за того, что уведомление соответствует требованиям, а здравый смысл в нем отсутствует.

— И как минимизировать риски?

— Составлять уведомления так, чтобы понял даже тот, кто понять не хочет. На этом, кстати, основан алгоритм подачи уведомления в «Полевизоре». Одно поле — одно уведомление, с конкретными датами, конкретным химикатом или баковой смесью, информацией о классах опасности и рекомендациями для пчеловодов.

— Но это ж сколько уведомлений нужно подать хозяйству с большим количеством полей? Это дорого?

— Дорого по сравнению с чем? Со штрафом? С выплатой компенсации за гибель пчелосемей и недополученную прибыль? Эти суммы в сотни раз больше стоимости уведомления. А если что-то случится с человеком, так это вообще уголовная ответственность. Конечно, можно продолжать играть в рулетку, но прецеденты уже есть. И есть даже случаи потребительского терроризма.

— Это что такое?

— Это мошенники, которые живут за счет того, что постоянно судятся. Хорошо знают законодательство, понимают его слабые места и пользуются этим. Совсем оградиться от них нельзя, но по максимуму защититься можно. Как? Не подходить к подаче уведомлений формально.

— Спасибо. И еще один вопрос. Как планируете дальше развиваться?

— Разработка такого продукта как «Полевизор» — это процесс непрерывного совершенствования. Одной из амбициозных задач проекта, я вижу разработку единой, удобной в использовании информационной площадки по информированию населения о проводимых обработках сельскохозяйственных полей, а также лесов от вредителей.

Для этого нужно организовать обмен с районными газетами, РЕСПАКом, электронными СМИ, пригласить к сотрудничеству как можно больше сельхозтоваропроизводителей и пчеловодов, глав районных администраций и муниципалитетов.

Отдых на природе, охота, рыбалка, туризм — должны быть безопасными. Но и запрещать использование агрохимикатов невозможно. Поэтому остается правильное, понятное, открытое информирование.

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