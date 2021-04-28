Как Центр поддержки экспорта Алтайского края реализует программу по выводу предпринимателей на международные маркетплейсы

Развитие современного мира невозможно представить без взаимодействия в интернете. Многие сервисы постепенно переходят в цифровое пространство, и внешняя торговля не стала исключением: электронные интернет-площадки буквально стали новой эпохой.

Экспорт по каналам электронной торговли дает возможность не только крупным, но и малым предпринимателям представить свой товар целевой аудитории со всего мира, что в большинстве случаев является менее затратным и более эффективным способом продвижения товаров в сравнении с форматом классических экспортных продаж.

Продавцы, которые активно используют для расширения сферы своего влияния интернет-каналы, получают возможность в десятки, сотни и тысячи раз расширить приток покупателей, увеличив доходы — и все это без крупных дополнительных временных и финансовых вложений.

Центр поддержки экспорта Алтайского края, являясь одним из первых звеньев в цепочке взаимодействия государственных структур и бизнес-сообщества, на протяжении нескольких лет успешно реализует программу по выводу предпринимателей на международные маркетплейсы. Цель услуги — помочь субъектам малого и среднего предпринимательства выйти на рынки других стран и сделать свой товар по-настоящему популярным.

Большинство компаний стремятся реализовать продукцию в странах с высокой покупательской способностью — как правило, европейских. Однако логистические расходы не всегда располагают к началу экспортной деятельности, а вход в систему местных магазинов оказывается не только трудоёмким и длительным, но и приносит дополнительные затраты. Здесь на помощь предпринимателям приходит платформа Amazon.

Amazon широко известна продажей и поставкой товаров через интернет и является крупнейшей по рыночной капитализации ритейл-компанией. В 2019 году рыночная стоимость по оценке Forbes равна 916,1 млрд.$, а объем продаж составил 232,9 млрд.$. Сфера реализуемых товаров очень широка: от продуктов питания до технически сложных устройств.

При работе на Amazon получатели услуги, поначалу с осторожностью относившиеся к такому виду поддержки, постепенно начинают проявлять активность и обретают веру в себя.

Товары предпринимателей Алтайского края обладают особым «знаком качества» уже в силу географических особенностей расположения региона, а компетентное продвижение позволяет повысить их узнаваемость и востребованность на зарубежных рынках.

За период сотрудничества с представительством платформы в России при содействии центра поддержки экспорта в 2020 — начале 2021 года было размещено 14 предпринимателей Алтайского края. С непростой задачей вывода алтайских компаний и продвижения их товаров на Amazon уже долгое время профессионально справляются официальные представители площадки и аккредитованные АО «Российский экспортный центр» исполнители по услуге — компания «Актив Трейдинг Руссланд».

Одним из первопроходцев стала компания «Аврора Плюс» — амбассадор чулочно-носочной промышленности Алтайского края в европейской части мира. Текстиль компании был хорошо известен за пределами региона, что позволило быстро завоевать доверие не только отечественного, но и немецкого покупателя.

Не менее успешным оказался и выход на площадку для компании «Инком торг», известного производителя популярных диетических продуктов: нескольких линеек функционального питания из семян льна, льняного масла, а также натуральных массажных масел. Предприятие также планирует пройти международную сертификацию производства, чтобы получить шанс на прямые контракты с крупнейшими торговыми сетями Германии.

По словам представителей компаний «Инком торг» и «Аврора Плюс», размещение на Amazon дало им главное — уверенность в том, что товар будет нужен не только на отечественном рынке. «Страх создать убыточный аккаунт мешает делать то, что составляет основу предпринимательской деятельности — идти на сознательный риск», — отметили в «Инком торг».

Весьма интересными европейским потребителям показались и алтайские косметические товары — косметика на основе натурального сырья от производственно-коммерческой фирмы «Алтайский букет» и созданная по формулам алтайских фармацевтов линия косметики от индивидуального предпринимателя Каменира Яна Андреевича под брендом «TokTok». Фирма «Алтайский букет» также обеспечила размещение своих пищевых продуктов, в том числе полезных добавок, масел и уникальных алтайских травяных сборов.

«Наша активность на площадке — залог нашего успеха» — соглашаются со словами коллег выше руководители проекта «TokTok». Специалисты фирмы «Алтайский букет» дополнительно заметили: перед любым дебютом на зарубежном рынке важно правильно расставить приоритеты и проверить, подойдет ли заявленная продукция, готов ли потребитель оценить её в формате электронного образа.

Вместе с комплексной услугой центра поддержки экспорта масштабная задача становится легче сразу на несколько уровней, а региональный центр «Мой бизнес» поддерживает и развивает инициативы на всех этапах бизнес-проекта.

Безусловно, самая главная часть всегда остаётся за самим предпринимателем — найти партнера и завершить услугу подписанием экспортного контракта.