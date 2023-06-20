В наследство от советского прошлого с его «столовками», «пельменными» и прочими «пунктами приема пищи» нам, к счастью, досталось, пожалуй, только слово «общепит».

Но и оно тоже неизбежно устаревает, потому что в условиях плотной и жесткой конкуренции бизнес, связанный с общественным питанием, просто не имеет права работать по старинке. Иначе — не выжить.

А управлять бизнесом в этой сфере не так-то просто. Ведь постоянно нужно искать ответы на многие вопросы: как составлять бизнес-планы, настраивать бухгалтерию и т.д.

Если же дела пошли в гору, то и вовсе возникает проблема выбора: довольствоваться ли «ручным управлением» или же автоматизировать процессы? Поэтому сейчас владельцы заведений общепита, у которых стал расти бизнес, все чаще обращаются в компанию ПРОКС за услугой по внедрению цифровой экосистемы.

Как «цифра» помогает рознице и ресторанному бизнесу. Фото предоставлено компанией ПРОКС.

Обращаются и задают вопросы. С ответами на самые актуальными мы и хотим вас познакомить.

— Зачем цифровая экосистема общепиту?

— Во-первых, это прозрачность. Появляется возможность находить первопричины проблем, масштабировать процессы и упростить управление большим заведением.

Во-вторых, уменьшается доля « ручного управления», что позволяет не просто «разгрузить» (или, не дай бог, сократить) персонал, а направить его усилия на те участки работы, где алгоритмы пока бессильны.

В-третьих, это — информация. В распоряжении владельцев бизнеса появляются данные в сухом остатке, которые можно использовать для принятия взвешенных решений.

— Какую экосистему цифровых сервисов рекомендует компания ПРОКС?

— В ПРОКСе помогают с внедрением в кафе, барах, ресторанах, фастфудах СБИС Presto. Это цифровая экосистема программных продуктов для автоматизации ресторанного бизнеса. СБИС Presto* обеспечивает четкую и понятную взаимосвязь всех процессов общепита – от приема заказов до бухгалтерского учета.

— В чем отличие СБИС Presto от аналогичных программных продуктов?

— Они имеют существенный минус, по сравнению со СБИС Presto – это разобщенность. В аналогах не найдете такого, чтобы все было собрано «в одном окне». Бронь столов в ресторане может идти обособленно, Меркурий, ЕГАИС, маркировка продукции – все это также может быть в отдельных системах. В итоге приходится вручную сводить многие показатели. А вот СБИС Presto сразу объединяет в себе все необходимые элементы.

Вот как, например, отзывается о СБИС Presto Евгения Нижегородцева, главный бухгалтер ресторана «Аляска-бар» в Москве:

СБИС делает все за меня. Мне остается только нажать на кнопочку. Все операции между собой связаны, и для общепита это идеальное решение. Я других программных обеспечений не вижу на сегодняшний день.

— Интеграция возможна на абсолютно всех уровнях работы предприятия?

— Безусловно. В СБИС Presto легко настраивается связь зала с кухней, что позволяет быстро передать информацию о заказе клиента поварам. С этой системой учет товаров становится простым и удобным. Если посетители заказали продукт, в Presto он сразу же убирается из остатков. Для персонала в СБИС имеется возможность настроить учет рабочего времени по отпечатку пальца.

Доступна интеграция и с социальными сетями. Можно установить виджет Presto в соцсети. С его помощью гости могут отследить, какие столы забронированы, и самостоятельно зарезервировать за собой свободный. В свою очередь, официанты видят в Presto, какой стол заняли, и не посадят туда других посетителей. И это далеко не все возможности, которые предоставляет цифровая экосистема ресторанному бизнесу.

— А можно ли сделать автоматизацию расчета зарплаты сотрудников?

— СБИС Presto предоставляет такую возможность. В приложении Presto каждый сотрудник может посмотреть, какая начислена зарплата за отчетный период.

— Есть ли возможность подключения системы лояльности?

СБИС Prestо – это хорошая альтернатива обычным пластиковым картам лояльности. Система позволяет сделать привязку к номеру клиента. Достаточно назвать последние цифры телефона, и в ресторане увидят информацию о клиенте, например, его историю заказов. А человек, в свою очередь, может получить приятную скидку или другой комплимент от заведения.

* Presto — Престо.

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