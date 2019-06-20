Как цифровые технологии оставляют людей без квартир

Недавно стало известно о случае кражи квартиры в центре Москвы с помощью электронно-цифровой подписи. Владелец элитной недвижимости на Кутузовском проспекте узнал о том, что лишился своих апартаментов, из квитанции по оплате услуг ЖКХ, в которой собственником значился уже совсем другой человек. Сделка была оформлена в электронном виде в Росреестре с помощью поддельной электронно-цифровой подписи. Сейчас этим фактом занимаются правоохранительные органы.

Что такое электронно-цифровая подпись и как мошенники ее используют?

Электронная подпись подтверждает подлинность документа, как обычная, но используется в цифровой среде. С ее помощью можно совершать денежные операции, сделки с недвижимостью, создавать и ликвидировать предприятия.

Выдают ЭЦП специальные организации — удостоверяющие центры. У некоторых из них есть обширная сеть филиалов. По закону для получения подписи требуется личное присутствие человека и паспорт. В реальности же нередки случаи, когда правило игнорируется и подпись выдается постороннему лицу, который предоставил лишь сканы документов.

Житель Москвы, который лишился квартиры из-за поддельной ЭЦП, вспомнил, что осенью прошлого года заметил странную активность в своем аккаунте на госуслугах и даже обратился в службу поддержки, так как заподозрил взлом. Но там его заверили, что все в порядке.

Еще один пользователь Сети по имени Павел в своем блоге на популярном портале haber.com рассказал, как от его имени неизвестные открыли юрлицо. Потом история повторилась с его супругой. Через какое-то время мужчина выяснил, что дело в незаконном выпуске ЭЦП, и обратился в полицию, налоговую, Роскомнадзор и суд.

Журналисты сайта 47news.ru провели эксперимент: корреспондент попробовал получить электронную подпись на имя редактора портала со сканом документов и поддельной фотографией начальника. И у него все получилось: личного присутствия в фирме, выдающей электронную подпись, не потребовали. Кстати, филиал этой организации работает в Барнауле.

Случаи незаконных действий с ЭЦП в Алтайском крае

Оказывается, наш регион также не обошло стороной кибермошенничество, рассказал Павел Плетнёв, директор компании «Центр информационной безопасности». Сотрудники его фирмы выступали в качестве экспертов по нескольким подобным делам.

Павел Плетнёв,

директор компании «Центр информационной безопасности»:

Сотрудница банка использовала свою электронно-цифровую подпись в компьютере, который был заражен вирусом. И вместо реального ресурса банка попала на ресурс мошенников, который по виду не отличался от оригинального. Мошенники похитили ключ ЭЦП, а дальше уже, как говорится, дело техники.

Эксперты опасаются, что киберпреступления на рынке недвижимости будут расти, если не ужесточить контроль, и не только над теми, кто выдает ЭЦП, но и над процессом регистрации сделок. Еще совсем недавно горячие головы восхищались полной либерализацией и цифровизацией процесса оформления недвижимости. Теперь из уст известных политиков звучат диаметрально противоположные мнения.

Цифровые технологии. ССО

Владимир Жириновский на недавнем заседании Госдумы заявил о необходимости исправить уже принятые законы, которые недостаточно защищают граждан от «черных риэлторов», отбирающих у людей квартиры.

Владимир Жириновский,

руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе:

Надо запретить любые сделки с недвижимостью с участием одиноких людей. С родственниками пусть придет к нотариусу, органы опеки пусть работают. Обманывают каждый день престарелых людей — а мы, депутаты, разрешили! Людей вышвыривают, увозят за сто километров в какие-то бараки, а потом мафия, криминал живет в этих квартирах. Это опять мы с вами сделали!

Как и что проверяет нотариус при оформлении сделки с недвижимостью?

Оксана Агеева,

вице-президент Алтайской краевой нотариальной палаты , нотариус г. Барнаула:

Благодаря Единой информационной системе нотариус является участником межведомственного электронного взаимодействия с государственными структурами: Росреестром, налоговой службой, МВД, ЗАГСом, банками, иными инстанциями. Возможность оперативного доступа к информационным базам госструктур позволяет формировать нотариальный документ на основе достоверных юридических сведений. Оформляя сделку купли-продажи недвижимости, за которую нотариус несет личную имущественную ответственность, мы проверяем законность совершаемой сделки: принадлежность имущества; наличие или отсутствие обременений и/или арестов (запретов); наличие или отсутствие совместной собственности супругов, брачного договора, прав третьих лиц на данное имущество; сведения об участниках сделки в Росфинмониторинге, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве; наличие или отсутствие сведений об участниках сделки о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. И, конечно, выявляем волю сторон — действительно ли человек понимает условия документа, который подписывает, а также разъясняем последствия совершаемой сделки.

Сейчас Росреестр в качестве защитной меры предлагает усилить контроль за удостоверяющими центрами, выдающими электронные подписи, что, безусловно, является полезной мерой. Однако нотариат уже предлагает удобный и надежный формат сделок, где права собственников защищены, с представлением документов в электронном виде на государственную регистрацию в Росреестр. Нотариат готовится к дистанционному удостоверению сделок с недвижимостью с помощью электронных сервисов, которые также будут полностью гарантировать защиту прав их участников, констатирует Оксана Агеева.