Как у них это получается? Алтайские налоговики в кризисный 2020 год собрали еще больше налогов и платежей

Несмотря на весьма непростой коронавирусный год, управление ФНС России по Алтайскому краю удалось собрать 149 млрд рублей налогов и страховых взносов, что почти на 4 млрд больше чем в 2019-м. Об этом 11 февраля на коллегии, посвященной результатам работы ведомства, сообщил руководитель краевой налоговой службы Юрий Куриленко.

Всего в бюджетную систему страны от нашего не самого богатого, мягко говоря, региона в 2020 году поступило 95 млрд. рублей налогов.

Существенную часть поступлений — 67 млрд рублей — составили доходы консолидированного бюджета края. Причем 51 млрд из них — доходы краевого бюджета, а оставшиеся 16 млрд — местных бюджетов. Треть налоговых поступлений приходится на доходы федерального бюджета — 28 млрд рублей.

Страховые взносы составили 54,4 млрд рублей. По каждому из видов этих платежей наблюдается небольшая положительная динамика, отметил Юрий Куриленко.

«Для нас на самом деле это очень хороший, я бы даже сказал — неожиданный результат, мы готовились к худшему. Но видимо вокруг общей проблемы сплотились все, и такая картина получилась по итогам года, — сказал начальник УФНС.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Территориальный бюджет в прошлом году пополнился на 66,634 млрд рублей (рост 105.6%). Наиболее существенный рост, подчеркивает главный налоговик края, продемонстрировали поступления НДФЛ — 30,110 млрд (107.9%). Кроме того, увеличились поступления по налогу на прибыль — 15,591 млрд рублей (105.4%).

В середине прошлого года размер выпадающих доходов от переноса срока и отмены уплаты во II квартале 2020 года эксперты оценивали в 670 млн рублей. Тем не менее, результаты оказались не столь плачевными, прокомментировал Юрий Куриленко. Он отметил, что снижение налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в пострадавших отраслях, составило всего 100 млн (около 4%).

Наибольшая отрицательная динамика поступлений отмечена в сфере туризма — недобор около 8 млн рублей или 26.7%. Более чем на четверть уменьшились поступления в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности — это составляет 30 млн рублей или 26.7%.

Замыкает тройку пострадавших сфера культуры, а также организации досуга и развлечений — поступления от них упали на 6.5 млн. рублей или на 25,1%.