Как в Барнауле планируют развивать малый и средний бизнес.

Муниципальная программа разрабатывалась и принималось в соответствии с национальным проектом «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности».
Основная цель муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы» заключается в создании комфортных условий для становления малого и среднего бизнеса, его опережающем развитии.
К числу главных задач на этапе реализации программы с 2020 по 2024 годы относятся следующие:
- удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов МСП должен увеличиться 45,7% до 47,6%;
- количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень для оказания имущественной поддержки субъектам МСП, должен вырасти на 18%;
- количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий программы, должно возрасти до 2 940 предпринимателей;
- численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, должна вырасти с 119 708 до 128 323 человек;
- число привлекаемых к участию в реализации мероприятий региональных проектов по производительности труда предприятий города должно достичь 51.
Для достижения этих результатов администрацией города Барнаула утвержден план основных мероприятий. Он включает в себя:
- проведение выставок для продвижения товаров местных производителей,
- организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Барнаула»,
- организация обучающих тренингов, семинаров, лекций и конференция для предпринимателей,
- оказание имущественной поддержки предпринимателям на льготных условиях,
- проведение ярмарок выходного дня с участием товаропроизводителей Барнаула,
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
- ведение онлайн-консультирования предпринимателей на официальном сайте города Барнаула,
- осуществление информационной работы, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности.
Справка
С муниципальной программой «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте города Барнаула (Barnaul.org на странице комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда).
Телефон для справок — 370−470, начальник отдела развития предпринимательства Третьяков Андрей Иванович.