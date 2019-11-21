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Как в Барнауле планируют развивать малый и средний бизнес

В столице Алтайского края на сегодняшний день принята и действует долгосрочная программа развития малого и среднего предпринимательства. Она имеет соответствующее финансирование (около 30 млн. рублей) и четкие целевые индикаторы. Рассказываем и показываем, как и за счет чего будет развиваться малый бизнес в столице Алтайского края.

Как в Барнауле планируют развивать малый и средний бизнес.
Как в Барнауле планируют развивать малый и средний бизнес.
Фото предоставлено администрацией г. Барнаула

Муниципальная программа разрабатывалась и принималось в соответствии с национальным проектом «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности».

Основная цель муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы» заключается в создании комфортных условий для становления малого и среднего бизнеса, его опережающем развитии.

К числу главных задач на этапе реализации программы с 2020 по 2024 годы относятся следующие:

  • удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов МСП должен увеличиться 45,7% до 47,6%;
  • количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень для оказания имущественной поддержки субъектам МСП, должен вырасти на 18%;
  • количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий программы, должно возрасти до 2 940 предпринимателей;
  • численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, должна вырасти с 119 708 до 128 323 человек;
  • число привлекаемых к участию в реализации мероприятий региональных проектов по производительности труда предприятий города должно достичь 51.
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин

Для достижения этих результатов администрацией города Барнаула утвержден план основных мероприятий. Он включает в себя:

  • проведение выставок для продвижения товаров местных производителей,
  • организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Барнаула»,
  • организация обучающих тренингов, семинаров, лекций и конференция для предпринимателей,
  • оказание имущественной поддержки предпринимателям на льготных условиях,
  • проведение ярмарок выходного дня с участием товаропроизводителей Барнаула,
  • совершенствование нормативно-правовой базы в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
  • ведение онлайн-консультирования предпринимателей на официальном сайте города Барнаула,
  • осуществление информационной работы, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности.
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин

Справка

С муниципальной программой «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте города Барнаула (Barnaul.org на странице комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда).

Телефон для справок — 370−470, начальник отдела развития предпринимательства Третьяков Андрей Иванович.

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