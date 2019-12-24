Как в Барнауле прошла легендарная церемония «Менеджер года-2019». Видеоотчет

18 декабря в Барнауле в торжественной обстановке состоялась церемония награждения лауреатов рейтингового бизнес-опроса «Менеджер года-2019». Эксперты из «Клуба чемпионов» признали победителем генерального директора «Алтайкрайэнерго» Сергея Приба за реализацию предприятием большого модернизационного ИТ-проекта. Также были названы чемпионы в отраслевых номинациях и лауреаты специальных премий. Смотрим видеообзор, подготовленный редакцией Altapress.ru и Василием Редько.

Победители по отраслям

Александр Трофимов ( Добрый доктор) — «Здоровье»

Добрый доктор) — «Здоровье» Виктор Филипчук ( Новэкс) — «Ритейл»

Новэкс) — «Ритейл» Валерий Гачман ( Грана) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

Грана) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Владимир Отмашкин ( ИСК Союз) — «Строительство»

ИСК Союз) — «Строительство» Сергей Никулин ( ВТБ) — «Финансы»

ВТБ) — «Финансы» Сергей Егоров ( НПП Алтайспецпродукт) — «Промышленность»

НПП Алтайспецпродукт) — «Промышленность» Сергей Приб ( Алтайкрайэнерго) — «IT и связь»

Алтайкрайэнерго) — «IT и связь» Владимир Никифоров ( АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»

АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство» Игорь Лузанов ( Сибирская генерирующая компания) — «Энергетика»

В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:

Олег Махнаков ( Рикон)

Рикон) Дмитрий Иванов ( Грильница)

Грильница) Андрей Иваншин ( Моквин)

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Победителем народного голосования в 2019 году стал основатель и соучредитель сети ресторанов быстрого питания «Грильница» Дмитрий Иванов.

Также на церемонии за вклад в развитие экономики в крае были награждены компании-юбиляры этого года: «Бочкари» (30 лет), «Ренессанс Косметик» (20 лет), «Барнаульский водоканал» (100 лет).

В 2019 году на вручении премии «Менеджер года» в специальных номинациях были отмечены алтайские компании и их руководители.

Налогоплательщик года — «Мария-Ра» ( Александр Ракшин)

Александр Ракшин) Лидер Сибири — «Жилищная инициатива» ( Юрий Гатилов)

Юрий Гатилов) Лидер России — «Нортек» ( Игорь Канаков)

Игорь Канаков) Инвестпроект года — «Алтайлес» ( Иван Ключников)

Иван Ключников) Энергия прорыва — «Барнаульский пивоваренный завод» ( Алексей Рыбников)

Алексей Рыбников) За независимость — «Алтайкапиталбанк» ( Игорь Германенко)

Игорь Германенко) Новая экономика — «Территория здоровья» ( Илья Савицкий)

Илья Савицкий) Социальная ответственность — «Редукционно-охладительные установки» ( Михаил Дроздов)

Михаил Дроздов) За инженерную мысль — «ЗИАС Машинери» ( Константин Денисенко)

Генеральный партнер

Генеральный партнер

Генеральный пртнер

Генеральный партнер

Генеральный партнер

Генеральный партнер

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