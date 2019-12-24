Как в Барнауле прошла легендарная церемония «Менеджер года-2019». Видеоотчет

Победители по отраслям
- Александр Трофимов (Добрый доктор) — «Здоровье»
- Виктор Филипчук (Новэкс) — «Ритейл»
- Валерий Гачман (Грана) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
- Владимир Отмашкин (ИСК Союз) — «Строительство»
- Сергей Никулин (ВТБ) — «Финансы»
- Сергей Егоров (НПП Алтайспецпродукт) — «Промышленность»
- Сергей Приб (Алтайкрайэнерго) — «IT и связь»
- Владимир Никифоров (АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»
- Игорь Лузанов (Сибирская генерирующая компания) — «Энергетика»
В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:
- Олег Махнаков (Рикон)
- Дмитрий Иванов (Грильница)
- Андрей Иваншин (Моквин)
Победителем народного голосования в 2019 году стал основатель и соучредитель сети ресторанов быстрого питания «Грильница» Дмитрий Иванов.
Также на церемонии за вклад в развитие экономики в крае были награждены компании-юбиляры этого года: «Бочкари» (30 лет), «Ренессанс Косметик» (20 лет), «Барнаульский водоканал» (100 лет).
В 2019 году на вручении премии «Менеджер года» в специальных номинациях были отмечены алтайские компании и их руководители.
- Налогоплательщик года — «Мария-Ра» (Александр Ракшин)
- Лидер Сибири — «Жилищная инициатива» (Юрий Гатилов)
- Лидер России — «Нортек» (Игорь Канаков)
- Инвестпроект года — «Алтайлес» (Иван Ключников)
- Энергия прорыва — «Барнаульский пивоваренный завод» (Алексей Рыбников)
- За независимость — «Алтайкапиталбанк» (Игорь Германенко)
- Новая экономика — «Территория здоровья» (Илья Савицкий)
- Социальная ответственность — «Редукционно-охладительные установки» (Михаил Дроздов)
- За инженерную мысль — «ЗИАС Машинери» (Константин Денисенко)