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Как в Барнауле прошла легендарная церемония «Менеджер года-2019». Видеоотчет

18 декабря в Барнауле в торжественной обстановке состоялась церемония награждения лауреатов рейтингового бизнес-опроса «Менеджер года-2019». Эксперты из «Клуба чемпионов» признали победителем генерального директора «Алтайкрайэнерго» Сергея Приба за реализацию предприятием большого модернизационного ИТ-проекта. Также были названы чемпионы в отраслевых номинациях и лауреаты специальных премий. Смотрим видеообзор, подготовленный редакцией Altapress.ru и Василием Редько.

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Победители по отраслям

  • Александр Трофимов (Добрый доктор) — «Здоровье»
  • Виктор Филипчук (Новэкс) — «Ритейл»
  • Валерий Гачман (Грана) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»
  • Владимир Отмашкин (ИСК Союз) — «Строительство»
  • Сергей Никулин (ВТБ) — «Финансы»
  • Сергей Егоров (НПП Алтайспецпродукт) — «Промышленность»
  • Сергей Приб (Алтайкрайэнерго) — «IT и связь»
  • Владимир Никифоров (АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»
  • Игорь Лузанов (Сибирская генерирующая компания) — «Энергетика»

В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили:

  • Олег Махнаков (Рикон)
  • Дмитрий Иванов (Грильница)
  • Андрей Иваншин (Моквин)
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Победителем народного голосования в 2019 году стал основатель и соучредитель сети ресторанов быстрого питания «Грильница» Дмитрий Иванов.

Также на церемонии за вклад в развитие экономики в крае были награждены компании-юбиляры этого года: «Бочкари» (30 лет), «Ренессанс Косметик» (20 лет), «Барнаульский водоканал» (100 лет).

В 2019 году на вручении премии «Менеджер года» в специальных номинациях были отмечены алтайские компании и их руководители.

  • Налогоплательщик года — «Мария-Ра» (Александр Ракшин)
  • Лидер Сибири — «Жилищная инициатива» (Юрий Гатилов)
  • Лидер России — «Нортек» (Игорь Канаков)
  • Инвестпроект года — «Алтайлес» (Иван Ключников)
  • Энергия прорыва — «Барнаульский пивоваренный завод» (Алексей Рыбников)
  • За независимость — «Алтайкапиталбанк» (Игорь Германенко)
  • Новая экономика — «Территория здоровья» (Илья Савицкий)
  • Социальная ответственность — «Редукционно-охладительные установки» (Михаил Дроздов)
  • За инженерную мысль — «ЗИАС Машинери» (Константин Денисенко)

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