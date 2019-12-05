Как в Барнауле прошла сессия «Мой бизнес: встречи по делу»

3 декабря в Барнауле прошла сессия «Мой бизнес: встречи по делу», в которой приняли участие состоявшиеся и начинающие предприниматели Алтайского края. На мероприятии выступили полпред президента Сергей Меняйло и губернатор Виктор Томенко. Представителям бизнеса рассказали о мерах господдержки, а некоторые из них поделились своим опытом их использования.

Сергей Меняйло напомнил начинающим бизнесменам о высокой ответственности, которую они на себя берут. По его мнению, секрет успеха бизнеса в первую очередь кроется в деловых качествах самого предпринимателя.

Сергей Иванович Меняйло. Анна Зайкова.

Сергей Меняйло,

полпред президента в СФО:

— В Китае в день открывается 16 тысяч стартапов, а у нас 500 в год. Я не говорю, сколько закрывается у них и у нас. Не каждый стартап, который получил грант, реализуется на 100%. Все, что сейчас делается в масштабах государства, это должна быть ваша инициатива. Бизнес — это риск, который должен быть рассчитан.

Виктор Томенко рассказал о задачах нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для Алтайского края.

Виктор Петрович Томенко. Анна Зайкова.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— В малом и среднем предпринимательстве у нас сегодня несколько больше 260 тыс. человек. В рамках национальных цельных целей перед Алтайским краем стоит задача эту цифру увеличить до 330 тысяч, то есть на четверть. Это очень сложная задача. Для ее решения надо реализовать целый ряд важнейших мероприятий. Конечно, они будут проходить под управлением властей всех уровней — от государственных до местных. Это работа, которую мы все вместе должны сделать. Усилий одной из сторон будет недостаточно.

Представители объединений предпринимателей в регионе рассказали, почему бизнесу лучше действовать сообща. В панельной дискуссии, посвященной этой теме, выступили президент Алтайского торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель Алтайского отделения «Опоры России Евгений Госьков, председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

Борис Анатольевич Чесноков. Анна Зайкова.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

— Почему нужно объединяться? Мне вспоминается такое высказывание: когда объединяются слабые, они становятся сильными, а когда объединяются сильные — они становятся непобедимыми. Жизнь устроена так, что все происходит в интересах сильного. Объединившись, найдя единомышленников, проще выстраивать отношения и с государством, и на рынке.

Бизнесмены с интересом слушали спикеров и делились собственным опытом развития предприятий, в том числе с использованием господдержки.

Например, Артем Шамков, гендиректор завода АТИ, рассказал, что по итогам 2018 года завод был признан лучшим промышленным предприятием региона с численностью персонала более 250 человек. По его мнению, этого бы не удалось бы достичь без мер господдержки. Предприятие пользовалось субсидированием части затрат на проекты по импортозамещению, займом на льготных условиях Фонда развития Алтайского края. Завод также участвует в проекте по внедрению бережливого производства от Федерального центра компетенций.

Всего в сессии «Мой бизнес: встречи по делу» приняли участие более 180 человек. Ее организатором выступило Министерство экономического развития РФ при поддержке информационного агентства ТАСС. Такие встречи в 2019 году проходят в восьми городах России.