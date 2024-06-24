Как в Барнауле пройдет второй этап реконструкции сетей в рамках инвестпроекта «Меланжист Алтая»

Совещание по организации работ на период строительства канализационного коллектора по улице Кулагина в рамках реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения реализации инвестиционного проекта на территории АО БМК «Меланжист Алтая» состоялось в администрации Барнаула, сообщили в пресс-центре мэрии.

Совещание по организации работ на период строительства канализационного коллектора по улице Кулагина.

Участие в совещании под председательством заместителя главы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергея Татьянина приняли участие заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев, руководители городских профильных комитетов, ООО «СоюзДонСтрой», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ГИБДД УМВД России по г.Барнаулу, ФБУ «Росстройконтроль» по Алтайскому краю. Кроме того, на встречу были приглашены представители предприятий и организаций, расположенных непосредственно на улице Кулагина.

Как напомнил Сергей Татьянин, в целях обеспечения реализации инвестпроекта АО БМК «Меланжист Алтая» на территории города запланировано проведение масштабной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.

Совещание по организации работ на период строительства канализационного коллектора по улице Кулагина. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

На данные цели выделены финансовые средства из двух источников — специальные казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты. Заключен муниципальный контракт на сумму более 2 млрд рублей. Все работы будут проводиться в два этапа.

Первый этап предполагает реконструкцию сетей водоснабжения от Павловского тракта до проспекта Калинина общей протяженностью почти 3,5 км. Прокладка сетей водопровода будет осуществляться методом горизонтально-направленного бурения, закрытым способом.

Напомним, что проведение работ сопряжено с временными ограничениями движения транспорта. В частности, с 16 июня действует ограничение движения по крайней правой полосе Павловского тракта при повороте на улицу Сельскохозяйственную, в районе здания МФЦ. С 21 июня закрыта для движения транспорта улица Новороссийская в районе Павловского тракта.

Кроме того, с 28 июля будет ограничено движение по крайней правой полосе Павловского тракта (при движении из центра города) на его пересечении с улицей Новороссийской. В целях минимизации заторовых ситуаций разработаны схемы реверсивного движения. Согласно им предполагается регулировать поток движения автомобилей по двум полосам в одном направлении, по одной — в противоположном. Завершить первый этап работ планируется до 1 ноября 2024 года.

Второй же этап предусматривает реконструкцию канализационного коллектора. Под дорожным полотном улицы Кулагина будет прокладываться новая сеть методом микротоннелирования. Этот этап наиболее финансово- и капиталоемкий, его планируется завершить в октябре 2025 года.

Поскольку большой объем работ по реконструкции коллектора предстоит выполнить в створе дороги по улице Кулагина, потребуется разработать временную схему организации дорожного движения.

Совещание по организации работ на период строительства канализационного коллектора по улице Кулагина. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

О том, как будут организованы работы в рамках второго этапа, проинформировал начальник участка буровых работ ООО «СоюзДонСтрой» Андрей Черногривов.

По его словам, исходя из технологических особенностей, одну из двух полос на Кулагина перекроют практически полностью. И организовать здесь реверсивное движение не получится.

Поэтому предлагаем сделать движение транспорта по данному участку односторонним и направить его от проспекта Калинина по улице Кулагина, далее по улице Маяковского, улице Ткацкой. При этом изменения не коснутся движения трамваев, они будут следовать по своим маршрутам, — сказал Андрей Черногривов.

В рамках обсуждения участниками совещания была предложена альтернативная схема дорожного движения: заезд с проспекта Калинина предложено организовать по улице Ткацкой, затем по улице Маяковского, улице Кулагина.

В итоге принято решение, что подрядчик подготовит оба варианта схемы движения, чтобы определить, какой из них будет действовать на втором этапе реконструкции сетей.

Приступить к работам по прокладке сети, которые непосредственно будут связаны с изменением схемы дорожного движения, «СоюзДонСтрой» планирует в октябре текущего года.

Также на совещании подрядчик представил предварительную схему размещения строительных площадок (под котлованы, колодцы), подъезда и подхода к зданиям предприятий, расположенных вдоль дороги по улице Кулагина. Их представители, присутствовавшие на совещании (компания «Барнаульский станкостроительный завод», городская больница №5, Автобаза №1 и др.), ознакомились со схемой, уточнили моменты, которые могут быть связаны с организацией процесса их деятельности.

Подрядчик подчеркнул, что все возникающие вопросы будет решать в адресном порядке, стараясь минимизировать неудобства, обусловленные проведением строительных работ.

Подрядчику необходимо в ближайшее время доработать предложенные схемы движения транспорта. В первой декаде июля запланируем выездное совещание с участием профильных комитетов, ГИБДД, чтобы уточнить детали организации дорожного движения на месте проведения работ. Затем схема движения транспорта будет предложена для обсуждения. Подрядчик готов рассмотреть все предложения, учесть технически целесообразные, — резюмировал Сергей Татьянин.

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