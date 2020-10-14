Как в Барнауле стимулируют развитие предпринимательства. Акции и мероприятия в инфографике

Стимулирование развитие предпринимательства и частной инициативы — важная задачу, которую сегодня совместно решают власти Барнаула и представители бизнес-сообщества.

Мероприятия и акции, направленные на популяризацию и развитие предпринимательства в Барнауле в 2020 году.

Рассказываем в инфографике, какие мероприятия и акции, направленные на популяризацию и развитие предпринимательства, проводили и проведут в Барнауле в 2020 году в рамках профильной муниципальной программы.

Мероприятия и акции , направленные на популяризацию и развитие предпринимательства в Барнауле в 2020 году. Altapress.ru. Мероприятия и акции , направленные на популяризацию и развитие предпринимательства в Барнауле в 2020 году. Altapress.ru. Мероприятия и акции , направленные на популяризацию и развитие предпринимательства в Барнауле в 2020 году. Altapress.ru. Мероприятия и акции , направленные на популяризацию и развитие предпринимательства в Барнауле в 2020 году. Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».