Как в Барнауле выгодно купить автомобиль

Сегодня много пугающих новостей о кризисе и ухудшении финансовой ситуации, падении доходов населения. При этом почему-то россияне нередко приобретают автомобили за наличные или на невыгодных условиях, хотя есть очень эффективный инструмент экономии на покупке авто — лизинг.

Для юридических лиц, особенно для малого бизнеса, лизинг стал настоящим спасением: это реальная возможность получить серьезную скидку на стоимость авто, пакет дополнительных сервисных услуг, минимизировать авансовый платеж.

О том, какие преференции дает оформление автомобиля в лизинг, мы спросили у компании «Европлан», которая является многолетним лидером рынка автолизинга и активно работает по всей России, в том числе и в Алтайском крае.

Огромные возможности

Во-первых, клиенты «Европлана» могут приобретать автомобили по специальной цене: благодаря огромным объемам закупок автотехники у дилеров лизинговая компания получает большие скидки и может предложить клиентам автомобили по цене ниже рекомендованной на 100−400 тыс. рублей.

Но цена это далеко не все. Лизинг привлекает бизнес во многом благодаря своей сервисной составляющей. Компания берет на себя множество услуг, связанных с эксплуатацией авто — это страхование, регистрация в Госавтоинспекции и Гостехнадзоре, прохождение технического обслуживания и многое другое.

Как сэкономить на покупке автомобиля? Источник: АО «ЛК «Европлан»

Легковой автомобиль с дополнительным преимуществом

При этом «Европлан» регулярно запускает различные акции. Например, сейчас действует специальное предложение, в рамках которого при оформлении в лизинг нового легкового автомобиля можно получить сертификат на прохождение до трех ТО бесплатно. Число бесплатных ТО зависит от срока договора лизинга:

договор на 35−46 месяцев — одно бесплатное ТО;

договор на 47−58 месяцев — два бесплатных ТО;

договор на 59−60 месяцев — три бесплатных ТО.

Чтобы воспользоваться этим сертификатом, нужно:

оформить в «Европлане» договор лизинга на легковой автомобиль;

позвонить в «Европлан» по бесплатному номеру 8 800 222-46-68 и выбрать для прохождения ТО удобное время и сервисный центр из предложенного списка.

После прохождения ТО «Европлан» оплатит за вас стоимость работ непосредственно сервисному центру.

Такие акции позволяют сэкономить не только деньги, но и время на поиск сервисного центра и оформление документов. Последующие ТО также можно пройти с помощью «Европлана», оплачивая услуги по простому счету без заключения отдельных договоров с каждым сервисным центром. Полные условия акции.

Для спецтехники

Но у бизнеса есть потребность не только в легковом транспорте, но и в спецтехнике. «Европлан» активно поддерживает программу льготного лизинга, предоставляя предпринимателям возможность приобретать необходимую для производства технику на привлекательных условиях, значительно экономить и вкладывать свободные средства в развитие своего бизнеса. Но кроме получения субсидии, не менее важно страхование, поскольку любые поломки и их некачественное устранение чреваты простоями и срывами сроков работ.

Клиентам, которые оформляют в компании транспорт по программе Минпромторга «Субсидирование дорожно-строительной и коммунальной техники», «Европлан» дарит бесплатные полисы КАСКО и ДСАГО на первый год лизинга. Акция распространяется на самый востребованный сегмент спецтехники — транспортные средства (кроме самоходных машин, например, экскаваторов или погрузчиков). Более чем 70 марок, в том числе таких как «БОНУМ», «Грюнвальд», «Клинцовский автокрановый завод» и др.

Техника должна быть оформлена в лизинг на срок от 47 месяцев. При этом по госпрограмме клиент «Европлана» получает единовременную скидку до 15% от стоимости предмета лизинга, благодаря уменьшению авансового платежа. Общая экономия за счет субсидии и бесплатного страхования может составить до 4 млн рублей. Полные условия акции.

Европлан называет секретом своего успеха — внимательное и заботливое отношение к клиентам. К бизнесу и его нуждам. «Именно потребность в современной технике вдохновляет нас на работу. Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать российскому бизнесу приобретать технику с максимальными скидками, выгодно в рассрочку оплачивать ее, снижать стоимость обслуживания и владения, а после и замещать на новую», — поясняет генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.