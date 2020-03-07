Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 марта -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Как в Финляндии не выйдет. Погода не позволит россиянам сэкономить на электричестве

Потепление не поможет россиянам сэкономить на электричестве, верен кандидат географических наук Павел Константинов.

Электричество.
Электричество.
СС0

Как сообщает RT, с точки зрения энергоэффективности в стране мало что изменится. Связано это с тем, что летом увеличиться период, когда будут работать кондиционеры.

При этом эксперт заметил, что отопительный период по объективным причинам будет уменьшаться.

Ранее Британская метеорологическая служба дала прогноз, согласно которому каждое последующее пятилетие может быть теплее предыдущего.

Между тем, напомним, что из-за мягкой и ветреной зимы в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость