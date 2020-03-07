Как в Финляндии не выйдет. Погода не позволит россиянам сэкономить на электричестве

Потепление не поможет россиянам сэкономить на электричестве, верен кандидат географических наук Павел Константинов.

Как сообщает RT, с точки зрения энергоэффективности в стране мало что изменится. Связано это с тем, что летом увеличиться период, когда будут работать кондиционеры.

При этом эксперт заметил, что отопительный период по объективным причинам будет уменьшаться.

Ранее Британская метеорологическая служба дала прогноз, согласно которому каждое последующее пятилетие может быть теплее предыдущего.

Между тем, напомним, что из-за мягкой и ветреной зимы в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию.