Как в 1990-х. В России резко возросло количество официальных безработных

В России к настоящему времени официально зарегистрированы 1 млн 243 тыс. безработных, в том числе за последние два месяца 735 тыс. Такие данные приводит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет Росбалт.

Он рассказал, что после 1 марта размер пособия для потерявших работу достигает 12 тыс. 130 рублей, и таких пособий было назначено уже на сумму 1,8 млрд рублей.

Основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров не исключил, что Россию после пандемии коронавирусной инфекции ждет самая большая безработица с начала 1990-х годов, и прогноз Минтруда о росте числа безработных до 6 млн человек занижен в 5−6 раз.

«От кризиса мы будем отходить лет пять, в лучшем случае. На круги своя все не вернется: нас, к сожалению, ждет большая безработица, которую никто из нас не видел за последние 30 лет», — считает эксперт.

13 апреля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о вероятном и значительном росте числа безработных в России.

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск (экономики)», — заявил Кудрин.