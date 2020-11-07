Как в крае борются с ковидом. Губернатор Алтайского края 3 ноября побывал с рабочей поездкой в Бийске

Виктор Томенко провел рабочее совещание с руководством администрации и городской Думы Бийска, посетил с проверкой медицинские учреждения города и санаторий-профилакторий «Нина», который в скором времени перепрофилируют под ковидный госпиталь.

Рабочие моменты и вопросы

На собрании с представителями бийской администрации Виктор Томенко отметил, что в крае наметился рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. При этом эпидемиологический порог по заболеванию гриппом и ОРВИ на 70% выше от нормы.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Наметился значительный рост количества коек в ковидных госпиталях. На данный момент эта цифра практически достигла порога в 5,5 тысяч. Но есть понимание, что необходимы еще места, так как заполненность по краю уже сейчас составляет 90%, а в некоторых районах и все 100%.

В Бийске «коечный фонд» сейчас составляет 510 мест, из которых свободны порядка 9%. По данным бийской администрации, эта цифра по сравнению с апрелем выросла на 250 единиц. Томенко назвал такие показатели недопустимыми, так как в запасе должно оставаться 20% оборудованных коек. Предполагается, что на базе городских больниц количество коек будет увеличено до 800.

Губернатор также обсудил с городскими властями проблему бийчан, которым необходима срочная и экстренная медицинская помощь без задержек. Томенко отметил, что продолжительность вызова не должна превышать 4 гудков. «30 секунд и вызов должен быть принят. Медработник обязан записать какие-то первоначальные характеристики состояния пациента, взять его контакты, чтобы дальше врач мог связаться и решить, как поступить», — пояснил глава края.

Этот вопрос он попросил держать на особом контроле.

Глава Бийска отчитался перед губернатором о том, что работа моргов приведена в соответствие.

Александр Студеникин,

глава города Бийска:

— Сейчас только учреждение центральной городской больницы работает на вскрытие и выдачу тел умерших, у которых был подтвержден ковидом. Морги 2-й городской больницы и судебно-медицинской экспертизы работают в штатном режиме. Есть отдельные случаи задержки по выдаче тел, но они связаны в большей степени с просьбами родственников.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск. Дарья Зыкова

Главной на сегодняшний день Томенко назвал проблему доступности лекарств в аптеках. Губернатор поручил наладить поставку необходимых препаратов в адекватном количестве в аптечные сети, а также быть готовым исполнять поручение президента по обеспечению бесплатными медикаментами жителей региона, в том числе и бийской конгломерации. Напомним, что на эти цели из федерального бюджета на Алтайский край было выделено 87 млн рублей.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Вопрос с лекарствами в аптеках на сегодняшний день самый сложный. У нас нет прямых рычагов управления. Нет юридической и организационной возможности купить на средства из краевого бюджета лекарства и доставить во все аптеки. Почти вся сеть, которая работает в крае — частная. Значит, нужно узнать, есть ли препараты. Если есть, то как быстро их разбирают? Может быть поставки остановились и этих лекарств вообще нет? Эту ситуацию надо держать на контроле. Нужно понять, какого рода дефицит складывается в аптеках и решать проблему в соответствии с ситуацией.

В конце собрания губернатор попросил администрацию решать проблемы оперативно, а также продолжать мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск. Дарья Зыкова

За дверями зеленой зоны

При проверке бийских больниц Виктор Томенко с врачами и представителями минздрава обсудил порядок работы медицинских учреждений, оценил укомплектованность лабораторий оборудованием и персоналом.

Городская больница и консультативно-диагностический центр Бийска сейчас работают на два фронта — есть зеленая и красная зоны. В первой — принимают «острых» больных, во второй — пытаются вылечить «ковидных». Плановая помощь приостановлена. Персонал облачен в костюмы, маски, перчатки, шапочки для волос и прозрачные щитки на манер забрала. Консультация с больным — на расстоянии, на входе — дезинфекция и термометрия.

«В лаборатории на данный момент работает шесть врачей, четыре из них — это перепрофилированные биохимики и гематологи. Работа идет в две смены — с 8 утра до 16 часов и с 4 часов дня до часа ночи», — отчитывается главврач «Городской больницы № 4» Сергей Ковязин.

В беседе с губернатором врачи признались, что основная проблема сейчас — это срок готовности тестирования. Результаты становятся известны спустя 48 часов, но в последнее время есть небольшие задержки из-за курьеров. Максимальное количество тестов, которое могут собрать и проверить местные лаборатории с учетом нынешней аппаратуры — 1,5 тысячи. Но в сегодняшних условиях этот порог необходимо поднять до 2 тысяч. Томенко отметил, что при небольшой разнице в численности населения с Новосибирском и с Красноярском (на 20%) количество тестирований за сутки там существенно выше — до 17 тысяч.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск. Дарья Зыкова

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Нужно наращивать мощность. Мне нужно понимать, сколько и на какие объемы надо выходить. Если нет возможности взять деньги из федеральных средств, которые выделили Алтайскому краю, то нужно свои распечатывать. Брать с остатков, сэкономленные. Но по медицинским мощностям и по количеству тестирований мы должны выйти на то, что медики считают оптимальными.

По словам врачей, наращивание персонала идет за счет городских ресурсов и острых проблем в этом вопросе нет. Однако, существует потребность обновить и докупить медицинское оборудование. Это, в первую очередь, необходимо для сокращения срока тестирования. Автоматические анализаторы для выделения нуклеиновых кислот планируют закупить на федеральные деньги. Для этих целей по данным представителя алтайского минздрава краю выделено около 16 млн рублей. Томенко поручил отчитаться о сроках приобретения оборудования в ближайшее время.

На базе поликлиник организованы колл-центры, с помощью которых медперсонал оказывает помощь пациентам, консультирует и в дальнейшем принимает решение о госпитализации и программе лечения.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск. Дарья Зыкова

Никак иначе

Руководство профилактория «Нина» (при Бийском олеумном заводе) практически на 11 месяцев решило предоставить здание для нужд ковидного госпиталя. В 2021 году здесь разместятся люди с подтвержденным диагнозом «ковид», но уже идущие на поправку. В профилактории готовят 120 коек без кислородного содержания.

Руководство предприятия на встрече с губернатором рассказало, что персонал будет собран со всех районов Алтайского края, местные работники уже проходят обучение для того, чтобы в новом году пополнить ряды в белых «халатах». Сейчас решается вопрос с их размещением на территории профилактория или в иных организациях.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Я бы хотел поблагодарить руководство предприятия за ту нагрузку, которые они берут на себя в это нелегкое время. Я смотрю, что между нами есть полное взаимопонимание. В случае необходимости будет оказана поддержка в полном объеме от городских и краевых властей. Пусть все получится так, как запланировано.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск. Дарья Зыкова

Первых пациентов санаторий может принять уже сейчас, но краевой минздрав планирует сначала укомплектовать койками городскую больницу № 2. Работа на базе профилактория начнется по мере заполнения мест в госпиталях Бийска. Такая помощь позволит существенно увеличить «коечный фонд» и разгрузить больницы.