Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Как влияет продажа Сбербанка на курс рубля, рассказали эксперты

Банк России дополнительно продаст на рынке валюту на сумму $30−35 млрд для завершения сделки по переходу Сбербанка к Минфину, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. Это поддержит курс рубля в краткосрочной перспективе, уверены эксперты.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Объемы продаж валюты будут ограничены: суммы должны компенсировать недополученные доходы бюджета от реализации нефти по цене ниже $25 за баррель.

В рамках сделки за пять месяцев Центробанк может продать валюту на сумму $30−35 млрд, отметил эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай.

С его оценкой согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что это поддержит курс национальной валюты, но скорее чисто технически, поскольку фактор мировой рецессии еще не учтен в стоимости активов.

Вероятно, при цене в $25 за баррель нефти курс составит порядка 80 рублей за доллар. В перспективе стоимость нефти должна вырасти, хотя уровня в $40 она вряд ли достигнет до конца года.

Оптимистический прогноз

Однако есть и более оптимистичные оценки. По словам аналитиков, справедливый курс нацвалюты в долгосрочной перспективе — 50 руб./$. При этом ситуация с нефтяными котировками и с российскими активами на рынке может стабилизироваться уже во втором квартале.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость