Как воплощается предназначение компании

Миссия «Аникс» родилась в год 25-летия компании. Тогда порядка сорока человек: «старожилы» компании, новички и люди, которые уже не работают, но остались близки, — вспоминали свой путь в компании, что на разных периодах её становления было важным, осмысляли ценности, которые связывали несколько поколений сотрудников, и смотрели в будущее. Тогда стало понятно, что «Аникс» всегда жил принципам: забота о тех, кто вокруг; сотрудничества через диалог; доверия и открытости, чтобы делиться; самовыражения, чтобы быть полезными — равно — служить другим. На основе этих понятий, отвечая на вопрос: «Для чего Аникс?» — участники предлагали свои версии Миссии — предназначения компании, которые в итоге собственник и генеральный директор Юрий Никитин аккумулировал в финальную формулировку: «Аникс для того, чтобы люди решались на лучшую жизнь на своей земле».
— Я хотела, чтобы в День рождения Миссии сотрудники компании соединились с ней: кто-то узнал её и задумался впервые, другие освежили смыслы, — рассказывает руководитель по развитию корпоративной культуры Мария Леонтьева. — Ведь это, действительно, важно — как каждый из нас отождествляет себя с ней, и как мы все помогаем ей воплощаться в реальной жизни.
День начался с вопроса сотрудникам: «А знаете ли вы, какой сегодня день? Не знаете? А сегодня День рождения нашей Миссии. А можете её назвать?» Оказалось, порядка 70% сотрудников могут передать смысл, а половина — может воспроизвести в точности наизусть. А ещё на входе сотрудники получали приглашение на Встречу с Миссией. Всего их было 3 в течение дня.
На этих встречах мы отчасти прожили тот процесс, в котором были 5 лет назад, — была медитация у картины на стене главного конференц-зала офиса, под музыку, которая помогла настроиться на работу со смыслами. Участники познакомились с историей создания Миссии, а потом поделились своими ассоциациями и образами, что для них значат 3 словосочетания: «Люди Решались», «на Лучшую жизнь», «на Своей земле».
Но ключевым был вопрос: «Как Миссия повлияла на компанию за 5 лет своей жизни? Какие изменения и примеры вы видите?»
Вот некоторые ответы:
- Поиск и совместная разработка с местными поставщиками новых продуктов.
- Больше связи с поставщиками местного производства (отличительные товары через местных поставщиков). Больше акцент на качество продукта.
- Развитие местного фермерства.
- Стремление к диалогу между различными подразделениями, этого раньше не было.
- СУП (самоуправляемые подразделения) — изменение процессов через команды.
- Товар — важный для покупателя, большая связь с клиентом.
- Мы развиваем собственное производство — горячая выпечка и Чудо-Печь в лидерах.
- Сотрудники стали более открытыми.
- Сотрудники стали больше размышлять! Про себя и про клиента. Стали развиваться, в том числе самостоятельно.
- Забота о сотрудниках — постоянное повышение зарплаты, улучшение условий труда.
- Прогрессивные технологии — сокращение трудоемкости.
- Открываются магазины в курортных зонах, люди могли работать на своей земле.
- Через реконструкцию магазинов чувствуется душа — не, как у других, всё тёплое, особенное.
- Магазины преображаются, это не может не радовать. Меняется внешний вид, меняется ассортимент.
- Магазины стали удобнее для клиента
- Стали больше уделять внимания клиенту, делать лучше для клиента, удовлетворить потребность клиента — этот фокус во всем, на всех встречах, во всех делах
- Принимаем в компанию сотрудников с новыми взглядами.
- Автоматизация и как следствие улучшение качества (современные it программы).
- Развитие социальных проектов: парк, детские спортивные площадки, спорт в целом.
- Открытый офис, не похож на другие, офис с душой.
- Городские события, для жителей.
— Когда речь заходит о таких понятиях, как «ценности», «миссия», «философия», «культура» люди обычно смущаются, теряются в какой-то мере, ведь они кажутся такими сложными… Культура компании — это то, что сложно измерить, ощутить. Но если смотреть на культуру, как на совокупность привычек (= как у нас принято), то это облегчает осмысление и диалог, — говорит Мария Леонтьева. — Так, через эти ответы, которые давали сотрудники о своих наблюдениях, «а как у нас», что изменилось, какие произошли события за эти 5 лет, какой Аникс сейчас, мы видим, как живёт Миссия в нашей обычной жизни, как она воплощается. И всё становится просто!
А что лично для вас значат эти слова?
— люди решались
— на Лучшую жизнь
— на Своей земле