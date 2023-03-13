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Экономика

Как воплощается предназначение компании

6 марта «Аникс» отметил 5-й День рождения своей Миссии.

Знаете ли вы компанию, которая празднует День рождения Миссии? А «Аникс» именно такая организация! Потому что здесь важно не просто работать, а реализовывать своё особенное предназначение.

«Аникс» отметил 5-й День рождения своей Миссии.
«Аникс» отметил 5-й День рождения своей Миссии.
Фото пердоставлено компанией «Аникс».

Миссия «Аникс» родилась в год 25-летия компании. Тогда порядка сорока человек: «старожилы» компании, новички и люди, которые уже не работают, но остались близки, — вспоминали свой путь в компании, что на разных периодах её становления было важным, осмысляли ценности, которые связывали несколько поколений сотрудников, и смотрели в будущее. Тогда стало понятно, что «Аникс» всегда жил принципам: забота о тех, кто вокруг; сотрудничества через диалог; доверия и открытости, чтобы делиться; самовыражения, чтобы быть полезными — равно — служить другим. На основе этих понятий, отвечая на вопрос: «Для чего Аникс?» — участники предлагали свои версии Миссии — предназначения компании, которые в итоге собственник и генеральный директор Юрий Никитин аккумулировал в финальную формулировку: «Аникс для того, чтобы люди решались на лучшую жизнь на своей земле».

«Аникс» отметил 5-й День рождения своей Миссии.
«Аникс» отметил 5-й День рождения своей Миссии.
Фото предоставлено компанией «Аникс».

— Я хотела, чтобы в День рождения Миссии сотрудники компании соединились с ней: кто-то узнал её и задумался впервые, другие освежили смыслы, — рассказывает руководитель по развитию корпоративной культуры Мария Леонтьева. — Ведь это, действительно, важно — как каждый из нас отождествляет себя с ней, и как мы все помогаем ей воплощаться в реальной жизни.

День начался с вопроса сотрудникам: «А знаете ли вы, какой сегодня день? Не знаете? А сегодня День рождения нашей Миссии. А можете её назвать?» Оказалось, порядка 70% сотрудников могут передать смысл, а половина — может воспроизвести в точности наизусть. А ещё на входе сотрудники получали приглашение на Встречу с Миссией. Всего их было 3 в течение дня.

На этих встречах мы отчасти прожили тот процесс, в котором были 5 лет назад, — была медитация у картины на стене главного конференц-зала офиса, под музыку, которая помогла настроиться на работу со смыслами. Участники познакомились с историей создания Миссии, а потом поделились своими ассоциациями и образами, что для них значат 3 словосочетания: «Люди Решались», «на Лучшую жизнь», «на Своей земле».

Но ключевым был вопрос: «Как Миссия повлияла на компанию за 5 лет своей жизни? Какие изменения и примеры вы видите?»

Вот некоторые ответы:

  • Поиск и совместная разработка с местными поставщиками новых продуктов.
  • Больше связи с поставщиками местного производства (отличительные товары через местных поставщиков). Больше акцент на качество продукта.
  • Развитие местного фермерства.
  • Стремление к диалогу между различными подразделениями, этого раньше не было.
  • СУП (самоуправляемые подразделения) — изменение процессов через команды.
  • Товар — важный для покупателя, большая связь с клиентом.
  • Мы развиваем собственное производство — горячая выпечка и Чудо-Печь в лидерах.
  • Сотрудники стали более открытыми.
  • Сотрудники стали больше размышлять! Про себя и про клиента. Стали развиваться, в том числе самостоятельно.
  • Забота о сотрудниках — постоянное повышение зарплаты, улучшение условий труда.
  • Прогрессивные технологии — сокращение трудоемкости.
  • Открываются магазины в курортных зонах, люди могли работать на своей земле.
  • Через реконструкцию магазинов чувствуется душа — не, как у других, всё тёплое, особенное.
  • Магазины преображаются, это не может не радовать. Меняется внешний вид, меняется ассортимент.
  • Магазины стали удобнее для клиента
  • Стали больше уделять внимания клиенту, делать лучше для клиента, удовлетворить потребность клиента — этот фокус во всем, на всех встречах, во всех делах
  • Принимаем в компанию сотрудников с новыми взглядами.
  • Автоматизация и как следствие улучшение качества (современные it программы).
  • Развитие социальных проектов: парк, детские спортивные площадки, спорт в целом.
  • Открытый офис, не похож на другие, офис с душой.
  • Городские события, для жителей.

— Когда речь заходит о таких понятиях, как «ценности», «миссия», «философия», «культура» люди обычно смущаются, теряются в какой-то мере, ведь они кажутся такими сложными… Культура компании — это то, что сложно измерить, ощутить. Но если смотреть на культуру, как на совокупность привычек (= как у нас принято), то это облегчает осмысление и диалог, — говорит Мария Леонтьева. — Так, через эти ответы, которые давали сотрудники о своих наблюдениях, «а как у нас», что изменилось, какие произошли события за эти 5 лет, какой Аникс сейчас, мы видим, как живёт Миссия в нашей обычной жизни, как она воплощается. И всё становится просто!

А что лично для вас значат эти слова?
— люди решались
— на Лучшую жизнь
— на Своей земле

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