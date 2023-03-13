Как воплощается предназначение компании

Знаете ли вы компанию, которая празднует День рождения Миссии? А «Аникс» именно такая организация! Потому что здесь важно не просто работать, а реализовывать своё особенное предназначение.

Миссия «Аникс» родилась в год 25-летия компании. Тогда порядка сорока человек: «старожилы» компании, новички и люди, которые уже не работают, но остались близки, — вспоминали свой путь в компании, что на разных периодах её становления было важным, осмысляли ценности, которые связывали несколько поколений сотрудников, и смотрели в будущее. Тогда стало понятно, что «Аникс» всегда жил принципам: забота о тех, кто вокруг; сотрудничества через диалог; доверия и открытости, чтобы делиться; самовыражения, чтобы быть полезными — равно — служить другим. На основе этих понятий, отвечая на вопрос: «Для чего Аникс?» — участники предлагали свои версии Миссии — предназначения компании, которые в итоге собственник и генеральный директор Юрий Никитин аккумулировал в финальную формулировку: «Аникс для того, чтобы люди решались на лучшую жизнь на своей земле».

«Аникс» отметил 5-й День рождения своей Миссии. Фото предоставлено компанией «Аникс».

— Я хотела, чтобы в День рождения Миссии сотрудники компании соединились с ней: кто-то узнал её и задумался впервые, другие освежили смыслы, — рассказывает руководитель по развитию корпоративной культуры Мария Леонтьева. — Ведь это, действительно, важно — как каждый из нас отождествляет себя с ней, и как мы все помогаем ей воплощаться в реальной жизни.

День начался с вопроса сотрудникам: «А знаете ли вы, какой сегодня день? Не знаете? А сегодня День рождения нашей Миссии. А можете её назвать?» Оказалось, порядка 70% сотрудников могут передать смысл, а половина — может воспроизвести в точности наизусть. А ещё на входе сотрудники получали приглашение на Встречу с Миссией. Всего их было 3 в течение дня.

На этих встречах мы отчасти прожили тот процесс, в котором были 5 лет назад, — была медитация у картины на стене главного конференц-зала офиса, под музыку, которая помогла настроиться на работу со смыслами. Участники познакомились с историей создания Миссии, а потом поделились своими ассоциациями и образами, что для них значат 3 словосочетания: «Люди Решались», «на Лучшую жизнь», «на Своей земле».

Но ключевым был вопрос: «Как Миссия повлияла на компанию за 5 лет своей жизни? Какие изменения и примеры вы видите?»

Вот некоторые ответы:

Поиск и совместная разработка с местными поставщиками новых продуктов.

Больше связи с поставщиками местного производства ( отличительные товары через местных поставщиков). Больше акцент на качество продукта.

отличительные товары через местных поставщиков). Больше акцент на качество продукта. Развитие местного фермерства.

Стремление к диалогу между различными подразделениями , этого раньше не было.

этого раньше не было. СУП ( самоуправляемые подразделения) — изменение процессов через команды.

самоуправляемые подразделения) — изменение процессов через команды. Товар — важный для покупателя , большая связь с клиентом.

большая связь с клиентом. Мы развиваем собственное производство — горячая выпечка и Чудо-Печь в лидерах.

Сотрудники стали более открытыми.

Сотрудники стали больше размышлять! Про себя и про клиента. Стали развиваться , в том числе самостоятельно.

в том числе самостоятельно. Забота о сотрудниках — постоянное повышение зарплаты , улучшение условий труда.

улучшение условий труда. Прогрессивные технологии — сокращение трудоемкости.

Открываются магазины в курортных зонах , люди могли работать на своей земле.

люди могли работать на своей земле. Через реконструкцию магазинов чувствуется душа — не , как у других , всё тёплое , особенное.

как у других всё тёплое особенное. Магазины преображаются , это не может не радовать. Меняется внешний вид , меняется ассортимент.

это не может не радовать. Меняется внешний вид меняется ассортимент. Магазины стали удобнее для клиента

Стали больше уделять внимания клиенту , делать лучше для клиента , удовлетворить потребность клиента — этот фокус во всем , на всех встречах , во всех делах

делать лучше для клиента удовлетворить потребность клиента — этот фокус во всем на всех встречах во всех делах Принимаем в компанию сотрудников с новыми взглядами.

Автоматизация и как следствие улучшение качества ( современные it программы).

современные it программы). Развитие социальных проектов: парк , детские спортивные площадки , спорт в целом.

детские спортивные площадки спорт в целом. Открытый офис , не похож на другие , офис с душой.

не похож на другие офис с душой. Городские события , для жителей.

— Когда речь заходит о таких понятиях, как «ценности», «миссия», «философия», «культура» люди обычно смущаются, теряются в какой-то мере, ведь они кажутся такими сложными… Культура компании — это то, что сложно измерить, ощутить. Но если смотреть на культуру, как на совокупность привычек (= как у нас принято), то это облегчает осмысление и диалог, — говорит Мария Леонтьева. — Так, через эти ответы, которые давали сотрудники о своих наблюдениях, «а как у нас», что изменилось, какие произошли события за эти 5 лет, какой Аникс сейчас, мы видим, как живёт Миссия в нашей обычной жизни, как она воплощается. И всё становится просто!

А что лично для вас значат эти слова?

— люди решались

— на Лучшую жизнь

— на Своей земле