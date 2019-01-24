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Как юрлицу сократить затраты за потребленную электроэнергию

Многие юридические лица, сами того не подозревая, переплачивают за электроэнергию серьезные суммы. Аудиторская группа комитета по энергетике АлтТПП готова бесплатно провести экспресс-аудит для выявления переплаты. А затем, уже по договору, минимизировать затраты на оплату. Аудитор Сергей Троезубов рассказал, как это можно сделать, не затратив ни рубля.

Энергоаудитор.
Энергоаудитор.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

От чего зависит платеж по договору электроснабжения

Для начала — о том, от чего зависит тариф, по которому оплачивают потребление электроэнергии.

Зависит он, во-первых, от ценовой категории. Во-вторых, от уровня напряжения, на котором вы получаете электроэнергию. И, в-третьих, от категории потребителя: население или прочие потребители.

Однако к оплате по тарифу за киловатт-часы в счет-фактуре энергетики добавляют еще и оплату потерь в линии, трансформаторе, или и то, и другое вместе.

Это все законно и справедливо. Но есть нюансы: надо понимать, что условия, на которых заключен договор энергоснабжения, для вас будут жесткими. И эти условия можно пересмотреть, так же законно сократив затраты.

Что предлагает аудиторская группа

Аудиторская группа готова помочь снизить оплату за электроэнергию и избавиться от переплаты за активную и реактивную энергии. Алгоритм выполнения работ следующий.

  1. Проводится экспресс- аудит и руководству юрлица представляется проект возможной экономии — это бесплатно.
  2. Заключается простой или энергосервисный договор на проведение работ по минимизации расходов электроэнергию. Расчет по договору — из сэкономленных финансовых средств.

Вся работа производится по документам энергоснабжающей и сетевой организаций. Важно, что в работу аудитора «заказчик» не вкладывает ни рубля.

Экономим на ценовой категории и мощности

Один из способов сократить затраты — выбор экономически эффективной ценовой категории.

Аудитор проверит экономичность перехода с 3-й ценовой категории на 4-ю или 1-ю и обратно. И изучит, правильно ли начисляется оплата сетевой мощности по 3-й ценовой категории.

Существуют организационные методы снижения платежей за сетевую и генерирующую мощности до 40%.

Экономим на уровне напряжения

Еще один источник переплаты — уровень напряжения. Скорее всего, юрлицу выданы технические условия и акт разграничения балансовой принадлежности по самому жесткому и дорогостоящему варианту.

Изменение уровня напряжения — смена точки подключения — законный способ уменьшить цену электроэнергии. Если вы будете платить меньше на 1,2 рубля за каждый потребленный киловатт-час, то сэкономите 25% своих расходов.

Экономим на потерях

Руководители юрлиц нередко и не подозревают, что переплачивают и за потери. Они не отражены в счет-фактуре, но оговорены в приложении к договору электроснабжения.

А приложение мало кто читает — не случайно же руководители, обсуждая тему, часто утверждают: «У нас с этим все в порядке».

Между тем, одна ЭСО предъявляет юрлицу потери вообще без расчетов. Вторая предлагает алгоритм или формулу расчетов с описанием на трех страницах. Ни энергетик предприятия, ни бухгалтер, ни юрист сами проверить и оспорить расчеты не в состоянии.

Однако при изучении документов видно: у каждого есть законная возможность уменьшить потребление электроэнергии на величину потерь в линиях и трансформаторах.

Особенно это касается управляющих компаний и ТСЖ. Тариф для населения регулируемый, изменить его произвольно нельзя. Поэтому поставщики электроэнергии берут с них свое на потерях. Уменьшение потребления по ОДН- выполнимая задача. Выполнение договора с Управляющей компанией «Депстар» г. Новоалтайск снизило предъявляемые к оплате потери электроэнергии в 20 раз. Будет чем отчитаться перед людьми.

Готовы быть адвокатами потребителей

Аудиторская группа АлтТПП оказывает помощь и в вопросах технологического присоединения к электросетям. Здесь тоже есть масса нюансов, которые оговорены в постановлениях правительства РФ и законах. А в них ежегодно вносят изменения, которые потребителю трудно, а то и невозможно отследить.

Словом, комитет по энергетике АлтТПП и аудиторы выполняют роль адвокатов для абонентов энергоснабжающих организаций. И выполняют успешно: они уже завершили работы по 121 договору.

Положительного результата удалось добиться во всех случаях. А итоговая экономия за три последних года — около 19 млн. рублей.

Удостоверение.
Удостоверение.
Архив ЧП Троезубов С. А.
Рекомендация.
Рекомендация.
Архив ЧП Троезубов С. А.
Обращайтесь непосредственно к аудитору:

Троезубов Сергей Александрович

Тел.: 8−913−214−31−03, (3852)611 — 106

E-mail: audit-elektro@mail.ru

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