Как юрлицу сократить затраты за потребленную электроэнергию

Многие юридические лица, сами того не подозревая, переплачивают за электроэнергию серьезные суммы. Аудиторская группа комитета по энергетике АлтТПП готова бесплатно провести экспресс-аудит для выявления переплаты. А затем, уже по договору, минимизировать затраты на оплату. Аудитор Сергей Троезубов рассказал, как это можно сделать, не затратив ни рубля.

От чего зависит платеж по договору электроснабжения

Для начала — о том, от чего зависит тариф, по которому оплачивают потребление электроэнергии.

Зависит он, во-первых, от ценовой категории. Во-вторых, от уровня напряжения, на котором вы получаете электроэнергию. И, в-третьих, от категории потребителя: население или прочие потребители.

Однако к оплате по тарифу за киловатт-часы в счет-фактуре энергетики добавляют еще и оплату потерь в линии, трансформаторе, или и то, и другое вместе.

Это все законно и справедливо. Но есть нюансы: надо понимать, что условия, на которых заключен договор энергоснабжения, для вас будут жесткими. И эти условия можно пересмотреть, так же законно сократив затраты.

Что предлагает аудиторская группа

Аудиторская группа готова помочь снизить оплату за электроэнергию и избавиться от переплаты за активную и реактивную энергии. Алгоритм выполнения работ следующий.

Проводится экспресс- аудит и руководству юрлица представляется проект возможной экономии — это бесплатно. Заключается простой или энергосервисный договор на проведение работ по минимизации расходов электроэнергию. Расчет по договору — из сэкономленных финансовых средств.

Вся работа производится по документам энергоснабжающей и сетевой организаций. Важно, что в работу аудитора «заказчик» не вкладывает ни рубля.

Экономим на ценовой категории и мощности

Один из способов сократить затраты — выбор экономически эффективной ценовой категории.

Аудитор проверит экономичность перехода с 3-й ценовой категории на 4-ю или 1-ю и обратно. И изучит, правильно ли начисляется оплата сетевой мощности по 3-й ценовой категории.

Существуют организационные методы снижения платежей за сетевую и генерирующую мощности до 40%.

Экономим на уровне напряжения

Еще один источник переплаты — уровень напряжения. Скорее всего, юрлицу выданы технические условия и акт разграничения балансовой принадлежности по самому жесткому и дорогостоящему варианту.

Изменение уровня напряжения — смена точки подключения — законный способ уменьшить цену электроэнергии. Если вы будете платить меньше на 1,2 рубля за каждый потребленный киловатт-час, то сэкономите 25% своих расходов.

Экономим на потерях

Руководители юрлиц нередко и не подозревают, что переплачивают и за потери. Они не отражены в счет-фактуре, но оговорены в приложении к договору электроснабжения.

А приложение мало кто читает — не случайно же руководители, обсуждая тему, часто утверждают: «У нас с этим все в порядке».

Между тем, одна ЭСО предъявляет юрлицу потери вообще без расчетов. Вторая предлагает алгоритм или формулу расчетов с описанием на трех страницах. Ни энергетик предприятия, ни бухгалтер, ни юрист сами проверить и оспорить расчеты не в состоянии.

Однако при изучении документов видно: у каждого есть законная возможность уменьшить потребление электроэнергии на величину потерь в линиях и трансформаторах.

Особенно это касается управляющих компаний и ТСЖ. Тариф для населения регулируемый, изменить его произвольно нельзя. Поэтому поставщики электроэнергии берут с них свое на потерях. Уменьшение потребления по ОДН- выполнимая задача. Выполнение договора с Управляющей компанией «Депстар» г. Новоалтайск снизило предъявляемые к оплате потери электроэнергии в 20 раз. Будет чем отчитаться перед людьми.

Готовы быть адвокатами потребителей

Аудиторская группа АлтТПП оказывает помощь и в вопросах технологического присоединения к электросетям. Здесь тоже есть масса нюансов, которые оговорены в постановлениях правительства РФ и законах. А в них ежегодно вносят изменения, которые потребителю трудно, а то и невозможно отследить.

Словом, комитет по энергетике АлтТПП и аудиторы выполняют роль адвокатов для абонентов энергоснабжающих организаций. И выполняют успешно: они уже завершили работы по 121 договору.

Положительного результата удалось добиться во всех случаях. А итоговая экономия за три последних года — около 19 млн. рублей.

Удостоверение. Архив ЧП Троезубов С. А. Рекомендация. Архив ЧП Троезубов С. А.