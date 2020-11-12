Какие акции лучше покупать обычные или привилегированные

Обыкновенные и привилегированные акции («префы») отличаются друг от друга по своим характеристикам, преимуществам и правам, которые они предлагают держателям таких финансовых инструментов.

Рассмотрим различные права и преимущества, связанные с ними.

Обыкновенные

Акционеры, владеющие обыкновенными акциями, указывают, что они владеют компанией в зависимости от доли принадлежащих им акций. Например, если вы приобрели 30 акций из 100, компании X, это означает, что в вашей собственности 30% компании.

Обыкновенные акции предоставляют право голоса: собственники имеют привилегии на общем собрании и могут назначать или смещать директоров и аудиторов компании. Каждый из владельцев финансовых инструментов имеет право на получение прибыли, полученной компанией, а также на получение дивидендов.

Обычные акционеры имеют право на получение дивидендов, если компания получает прибыль. Размер дивидендов, выплачиваемых компанией, не является фиксированным. Иногда дивиденды выплачиваются собственникам данных финансовых инструментов только после выплаты всех обязательств.

Ликвидация и выкуп

В случае ликвидации компании компания должна сначала оплатить расходы, заработную плату, обязательные взносы и налоги, а затем расплатится с кредиторами. Любой капитал, который остается после выплаты кредиторам, затем распределяется между акционерами. Обычные акционеры получают свою долю капитала после выплаты держателям префов.

Что касается выкупа, обыкновенные активы не могут быть выкуплены компанией. Они также не могут быть конвертированы в привилегированные.

Привилегированные

Префы могут иметь характеристики как капитала, так и долга, и обычно привлекательны для инвесторов, у которых существуют разные интересы в отношении гарантий. Они имеют приоритет над активами и доходами компании. Префы «старше» обыкновенных акций, но младше облигаций с точки зрения требований к активам.

Держатели привилегированных активов не имеют права голоса. Однако они имеют право голосовать по вопросам, которые напрямую затрагивают их права, например, решение о ликвидации компании или в случае уменьшения капитала. Кроме того, акционеры привилегированных акций могут иметь законные полномочия требовать выплаты, если дивиденды остаются невыплаченными в течение не более 12 месяцев с даты выплаты прибыли.

Нюансы

Инвесторы — держатели префов пользуются приоритетом при выплате дивидендов. Они обещают акционерам фиксированные дивиденды как во время работы бизнеса, так и в случае ликвидации компании в будущем. Однако они не выплачиваются первыми, так как компании необходимо погасить обязательства. Но расплачиваются по ним раньше обычных акционеров.

Ликвидация компании

В случае ликвидации компании держатели привилегированных акций имеют право на получение выплаты капитала после выплаты требований кредиторов компании в момент ликвидации. Держатели префов имеют преимущественные права на получение дивидендов и выплаты капитала по сравнению с другими акционерами.

Иногда некоторые компании могут выпустить выкупаемые привилегированные акции при условии выплаты суммы акционерного капитала держателям этой категории акций по истечении установленного срока или даже раньше. Погашение должно происходить из прибыли, которая в противном случае была бы доступна для распределения дивидендов, или из поступлений от новой эмиссии акций, предназначенных для погашения.

Префы как инвестиция для более гладкой кривой эквити

Поскольку привилегированные бумаги представляют собой нечто среднее между обыкновенными бумагами и корпоративными облигациями, их инвестиционные характеристики в чем-то напоминают обыкновенные, а в других отношениях — корпоративные облигации.

Как и обыкновенные, держателям привилегированных бумаг выплачиваются выплаты только после выплаты всем кредиторам (например, сотрудникам, имеющим задолженность по заработной плате, владельцам облигаций и банкам по овердрафтам).

Дивиденды фиксированные — аналогично корпоративной облигации.

Преимущества инвестирования в привилегированные бумаги

В отличие от обыкновенных бумаг той же компании, привилегированные зачастую характеризуются стабильным доходом с дивидендов. Поскольку они не выигрывают от роста дивидендов и стоимости капитала, большая часть дохода должна выплачиваться в виде дивидендов фиксировано и в первую очередь. Это делает их привлекательным вариантом для инвесторов, которые планируют получать стабильные дивиденды и снижать риск от волатильности на рынках.

Возможно, что со временем, если по обыкновенным акциям будет наблюдаться очень высокий рост дивидендов, они станут выгоднее, чем привилегированные, но это не гарантировано и в любом случае займет очень много времени.

Более безопасны , чем обыкновенные

Хотя в порядке выплаты вы владельцы находятся позади держателей облигаций и других кредиторов, дивиденды по привилегированным бумагам должны быть выплачены до выплаты дивидендов по обычным.

Недостатки вложения в привилегированные акции

Ожидаемая доходность ниже , чем у обыкновенных акций

Почему? Поскольку обыкновенные акции получают выгоду от будущего роста дивидендов и стоимости капитала, в среднем обыкновенные акции будут приносить больше денег в долгосрочной перспективе. Однако это не гарантировано, обыкновенные акции также могут приносить меньший доход, чем привилегированные.

Их может быть труднее покупать и продавать

Обычно существует меньший рынок привилегированных акций, а это означает, что бывает сложно продать большое количество активов, не выбрав более низкую цену. Однако это меньшая проблема, если у вас есть небольшое количество префов в разных компаниях.

Инфляция может снизить их ценность

Если дивиденды по привилегированным акциям фиксированы в денежном выражении (другими словами, без поправки на инфляцию), то инфляция, превышающая ожидаемую, снизит реальную стоимость выплачиваемых дивидендов.

Кроме того, если инфляционные ожидания изменятся, то капитальная стоимость привилегированных финансовых инструментов может упасть, поскольку инвесторы требуют более высокой доходности (то есть более низкой цены), чтобы выкупить их у вас.

Мнение Эксперты полагают, что если у вас есть дополнительный капитал, долгосрочный горизонт и он соответствует вашей инвестиционной цели, то можно рассмотреть такой вид вложений.

Ключевые различия между инвестиционными инструментами

Вот основные различия между этими двумя типами:

Обыкновенные акции являются более рискованными из двух и , соответственно , с большей вероятностью принесут большую прибыль

соответственно с большей вероятностью принесут большую прибыль Держатели привилегированных активов получают фиксированные регулярные выплаты дивидендов в течение определенного периода времени , в то время как держатели обыкновенных активов могут получать или не получать эти выплаты , которые , вероятно , будут переменными

в то время как держатели обыкновенных активов могут получать или не получать эти выплаты которые вероятно будут переменными Владельцы обыкновенных финансовых инструментов имеют право голоса пропорционально их доле владения , в то время как держатели префов не имеют права голоса

в то время как держатели префов не имеют права голоса Привилегированные собственники имеют больше прав на активы компании , чем держатели обыкновенных

чем держатели обыкновенных Префы могут быть отозваны , что вынуждает инвесторов отказаться от своих прав , в то время как обыкновенные не могут быть отозваны.

Преимущества и недостатки обыкновенных акций

Основные преимущества:

Право голоса

Возможность получения большой прибыли.

К его недостаткам можно отнести:

Возможность убытков , когда бумаги теряют в стоимости

когда бумаги теряют в стоимости Возможность убытков в случае неплатежеспособности

Может отсутствовать выплата дивидендов , размер которой может меняться

размер которой может меняться Низкая приоритетность выплат после держателей облигаций и держателей привилегированных бумаг.

Инвестирование в эти два типа включает в себя один и тот же процесс, поэтому важно убедиться, что ваш рыночный ордер соответствует типу финансовых инструментов, которые вам нужны.

Как инвестировать

Инвестирование — это простой процесс, известный как торговля. Как и в случае любого инвестирования, начните с исследования компании или компаний, в которые вы, возможно, захотите инвестировать. Также настройте метод торговли. Это может быть инвестиционный менеджер, специалист по финансовому планированию или платформа для онлайн-трейдинга.

После того, как вы решите, какие активы вы хотите купить, сделайте заказ через своего брокера или онлайн-терминал, который вы используете. Вы будете покупать активы у других инвесторов на рынке, которые заинтересованы в продаже по цене, по которой вы готовы их купить. Цена на обыкновенные бумаги меняется каждую секунду и может быстро расти, и падать, поэтому торговля — это мгновенный бизнес.

Как инвестировать в привилегированные акции

Инвестирование включает в себя тот же процесс инвестирования, что и при покупке обыкновенных, и для покупки таких инструментов обязательно обращение к брокерской компании. Просто будьте готовы к тому, что найти желаемую бумагу может быть немного сложнее, поскольку она торгуется гораздо реже (меньше ликвидность), чем обыкновенная.

Когда вы провели исследование и решили, в какие инструменты вы хотите инвестировать, убедитесь, что вы совершаете сделку с использованием правильного тикера.

Заключение

Чтобы понять, следует ли инвестировать в обыкновенные или привилегированные активы, необходимо определить свои приоритеты в отношении инвестиций. А именно какой риск на себя готов взять инвестор.

Главный вопрос, который следует задать себе: заинтересованы ли вы в немного меньшем риске и регулярном доходе от ваших инвестиций или вы предпочитаете потенциал для большей прибыли, но с большим риском. Готовы брать больший риск и соответственно, возможно получить увеличенную прибыль — нужно покупать обыкновенные акции. Нужно снизить риск портфеля и получать фиксированные платежи, тем самым снижая потенциальную прибыль — покупать привилегированные акции.