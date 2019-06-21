В 2019 году в Барнауле отремонтируют 31 дорожный участок, одну дорогу реконструируют, еще одну построят. В краевой столице продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Рассказываем, какие улицы обновят в этом году.

Какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2019 году?

Напомним, старт проекту «Безопасные и качественные дороги» дали в 2017 году. По всей стране участниками стали 38 городских агломераций — краевая столица участвует в проекте в составе Барнаульской агломерации.

Суть масштабного проекта в том, чтобы за два года работы привести в нормативное состояние не менее половины дорожной сети, а к 2025 году — до 85%, а также в два раза уменьшить число мест концентрации ДТП.

Что уже сделано

С 2017 по 2018 год на реализацию нацпроекта на территории Барнаула направили более 1,5 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей — из федерального бюджета, более 300 млн — из краевого и около 200 млн — из городского бюджета. Дороги, которые нужно отремонтировать, помогали выбирать общественники и активные жители краевой столицы.

В итоге в Барнауле отремонтировали 77 улиц и один мост, общая протяженность которых превысила 130 км. Также установили различные дорожные знаки, пешеходные ограждения и другое. Кроме того, сделали 5 объектов автономного освещения, установили 15 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и обустроили 5 островков безопасности.

Благодаря ремонту доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, возросла с 37,3% до 57,6%. А число мест концентрации ДТП за аналогичный период снизилось на 50% (с 60 до 30).

Что сделают в 2019 году

С 2019 года в рамках проекта на федеральные средства можно строить и реконструировать дороги. Ранее была возможность направлять деньги только на ремонт дорожного покрытия.

Реконструкция коснется участка улицы Попова — от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны построят новую проезжую часть шириной 10,50 м. Таким образом число полос в указанных границах увеличится до 6. Это значительно разгрузит участок и позволит избежать пробок, на которые жаловались местные жители. Реконструкция стоимостью более 600 млн. рублей рассчитана на 2019−2020 гг. Уже приступили к устройству ливневой канализации, впереди большой объем работ по инженерным коммуникациям.

Кроме того, специалисты продолжают строительство дороги для разгрузки микрорайона Солнечная Поляна. В этом году приступили ко второму этапу, работы проводят на участке от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов. Строительство участка позволит перенаправить поток транспорта из микрорайона Солнечная Поляна, снизить транспортную загруженность улиц Попова, Энтузиастов, Юрина, А.Петрова. Официальное открытие этой дороги запланировано на 2020 год.

Кроме строительства и реконструкции проведут ремонт покрытия на 31 участке дорог. Среди них ул. Чайковского (от ул. Герцена до ул. Полевой), пр-кт Социалистический (от ул. Молодежной до пр-та Строителей), дорога на микрорайон Затон (от КП ГАИ до ул. Лоцманской) и другие.

Напомним, по проекту «Безопасные и качественные автодороги» на дороги Барнаула в этом году потратят около 1 млрд рублей.

На разных участках работы проведут специалисты «Центрального ДСУ», ПСК «Индустрия», «Алтайдорстроя», «Автодорстроя» и «Барнаульского ДСУ № 4».