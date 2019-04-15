Какие компании, отрасли и города стали чемпионами в развитии экономики Алтайского края

Топ компаний-инвесторов по итогам 2018 года
1. «РЖД»
3,8 млрд рублей
Компания реконструировала Заринский железнодорожный узел, провела капремонт вокзала на станции Усть-Тальменская, купила восемь новых локомотивов, модернизировала пути и т. д. На 2019 год «РЖД» планирует инвестиции в регионе еще на 3,2 млрд рублей.
Головной офис в Москве.
2. «Павловский деревообрабатывающий комбинат»
3,5 млрд рублей
В 2019 году планируется запустить это абсолютно новое предприятие, на котором из непригодных остатков древесины будут изготавливать MDF-плиты. К 2020 году комбинат должен выйти на проектную мощность — 250 тыс. кубометров плиты в год. Предполагается, что предприятие будет платить ежегодно около 700 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней. Здесь станут работать около 200 человек.
Инвестор — «Алтайлес» (Барнаул).
3. «Сибирь-Полиметаллы»
2,172 млрд рублей
Компания инвестирует в освоение Корбалихинского месторождения руд, а также в реконструкцию обогатительной фабрики в Рубцовске. Ранее сообщалось, что предприятие планирует разрабатывать Корбалихинский рудник 20 лет с учетом планового выхода на объем добычи 1,5 млн тонн руды в год. Компания производит цинковый, свинцовый и медный концентраты.
Акционер — «Уральская горно-металлургическая компания» (Свердловская область).
4. «Алтайавтодор»
1,855 млрд рублей
Предприятие инвестировало в строительство объектов и покупку техники.
Собственник — региональный минтранс (Барнаул).
5. Упрдор «Алтай»
1,514 млрд рублей
Это учреждение также вкладывало средства в строительство объектов и покупку техники.
Учредитель — Минтранс РФ (Москва).
6. «Газпром газораспределение Барнаул»
1,348 млрд рублей
Компания инвестировала в строительство и ремонт газопроводов и котельных. В 2018 году предприятие планировало ввести в эксплуатацию около 50 км газопроводов и восемь газовых котельных, а также продолжить подключать новых абонентов уже в газифицированных территориях.
Головной офис — в Москве.
7. «Сибирская генерирующая компания»
1,27 млрд рублей
604,8 млн вложено в повышение надежности теплоснабжения Барнаула. Из них 363,3 млн направили на замену и строительство трубопроводов, а также на переключение потребителей малых котельных в центральной и нагорной части на мощности ТЭЦ-3. 501,8 млн рублей составили инвестиции в теплоснабжение Рубцовска. Вложения в ТЭЦ и сети Бийска — 163,1 млн рублей.
Головной офис — в Москве.
8. «Ростелеком»
1 млрд рублей
Компания инвестировала преимущественно в строительство волоконно-оптических сетей, дополнительно подключив 11 тысяч домохозяйств, медучреждений и бизнес-клиентов.
Головной офис — в Москве.
9. «Кучуксульфат»
950 млн рублей
Компания инвестировала по двум направлениям: в модернизацию производственных мощностей и в строительство котельного цеха.
Расположена в Благовещенском районе Алтайского края.
10. «Эвалар»
Около 750 млн рублей
В течение нескольких лет компания занимается строительством фармацевтического комплекса и складского корпуса для производства твердых лекарственных препаратов и БАДов. Проект реализуют поэтапно. Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, сообщалось ранее.
Предприятие расположено в Бийске.
11. МТС
Более 740 млн рублей
Оператор строил новые сети и устанавливал оборудование, а также организовал сети для интернета вещей.
12. «Алтайский шинный комбинат» (ООО «Нортек»)
Около 680 млн рублей
Компания инвестировала в расширение линейки и качества производимых шин. Предприятие значительно обновило оборудование. Скажем, в 2018 году компания заказала в Китае новую линию, которую по железной дороге должны будут доставить 30 вагонами.
Предприятие расположено в Барнауле.
13. «Русская кожа Алтай»
534 млн рублей
Компания провела основной объем капитальных работ по строительству нового завода в Заринске. Предприятие будет перерабатывать 600 тонн кож в месяц. Запуск завода намечен на середину июня. Общий объем инвестиций в проект — около 2 млрд рублей.
Собственник — «Русская кожа» (Рязань).
Крупные проекты также реализовывали и приведенные ниже компании, однако оперативно получить сведения об объеме их инвестиций именно в 2018 году не удалось.
«Алтай-Кокс»
Запустил проект по внедрению новой технологии на пятой коксовой батарее. Общий объем инвестиций составит 3,3 млрд. Проект повысит качество кокса и снизит его себестоимость, а также улучшит экологию производства.
Собственник — «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецк).
«Алтайский завод прецизионных изделий»
Предприятие поэтапно реализует проект по производству топливной аппаратуры для двигателей стандарта «Евро-5» и выше. АЗПИ — единственное предприятие в России, которое изготавливает такую продукцию и конкурирует с Bosch. Общий объем инвестиций составил более 1 млрд рублей.
Предприятие расположено в Барнауле.
Примечание. В развитие экономики — собственной и региональной — инвестировали также десятки других предприятий, работающих в Алтайском крае. Однако ранжировать их по объему инвестиций на практике оказалось довольно сложно — упорядоченного рейтинга компаний-инвесторов даже без цифр редакции в минэкономразвития не предоставили.
Источники: сведения предприятий, минэкономразвития края, министерства промышленности и энергетики, Алтайпищепрома, открытые данные.