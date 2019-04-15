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15 апреля 0°C
Алтайский край. Инвестиции, итоги и планы

Какие компании, отрасли и города стали чемпионами в развитии экономики Алтайского края

В Алтайском крае 2018 год стал периодом завершения многих инвестпроектов: новые цеха запустили АЗПИ и «Барнаульский завод РТИ», львиный объем работ проделала «Русская кожа» при строительстве завода в Заринске, в Новоалтайске запустили «Покровскую сыроварню» и т. д. Впрочем, в прошедшем же году в финансовую яму рухнуло и несколько важнейших для экономики региона предприятий. Таких, например, как «Юг Сибири» и «Иткульский спиртзавод». Оба входили в число крупных налогоплательщиков края.

Промышленность. Механизм.
Промышленность. Механизм.
СС0

Топ компаний-инвесторов по итогам 2018 года

1. «РЖД»

3,8 млрд рублей

Компания реконструировала Заринский железнодорожный узел, провела капремонт вокзала на станции Усть-Тальменская, купила восемь новых локомотивов, модернизировала пути и т. д. На 2019 год «РЖД» планирует инвестиции в регионе еще на 3,2 млрд рублей.

Головной офис в Москве.

2. «Павловский деревообрабатывающий комбинат»

3,5 млрд рублей

В 2019 году планируется запустить это абсолютно новое предприятие, на котором из непригодных остатков древесины будут изготавливать MDF-плиты. К 2020 году комбинат должен выйти на проектную мощность — 250 тыс. кубометров плиты в год. Предполагается, что предприятие будет платить ежегодно около 700 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней. Здесь станут работать около 200 человек.

Инвестор — «Алтайлес» (Барнаул).

3. «Сибирь-Полиметаллы»

2,172 млрд рублей

Компания инвестирует в освоение Корбалихинского месторождения руд, а также в реконструкцию обогатительной фабрики в Рубцовске. Ранее сообщалось, что предприятие планирует разрабатывать Корбалихинский рудник 20 лет с учетом планового выхода на объем добычи 1,5 млн тонн руды в год. Компания производит цинковый, свинцовый и медный концентраты.

Акционер — «Уральская горно-металлургическая компания» (Свердловская область).

4. «Алтайавтодор»

1,855 млрд рублей

Предприятие инвестировало в строительство объектов и покупку техники.

Собственник — региональный минтранс (Барнаул).

5. Упрдор «Алтай»

1,514 млрд рублей

Это учреждение также вкладывало средства в строительство объектов и покупку техники.

Учредитель — Минтранс РФ (Москва).

6. «Газпром газораспределение Барнаул»

1,348 млрд рублей

Компания инвестировала в строительство и ремонт газопроводов и котельных. В 2018 году предприятие планировало ввести в эксплуатацию около 50 км газопроводов и восемь газовых котельных, а также продолжить подключать новых абонентов уже в газифицированных территориях.

Головной офис — в Москве.

7. «Сибирская генерирующая компания»

1,27 млрд рублей

604,8 млн вложено в повышение надежности теплоснабжения Барнаула. Из них 363,3 млн направили на замену и строительство трубопроводов, а также на переключение потребителей малых котельных в центральной и нагорной части на мощности ТЭЦ-3. 501,8 млн рублей составили инвестиции в теплоснабжение Рубцовска. Вложения в ТЭЦ и сети Бийска — 163,1 млн рублей.

Головной офис — в Москве.

8. «Ростелеком»

1 млрд рублей

Компания инвестировала преимущест­венно в строительство волоконно-оптических сетей, дополнительно подключив 11 тысяч домохозяйств, медучреждений и бизнес-клиентов.

Головной офис — в Москве.

9. «Кучуксульфат»

950 млн рублей

Компания инвестировала по двум направлениям: в модернизацию производственных мощностей и в строительство котельного цеха.

Расположена в Благовещенском районе Алтайского края.

10. «Эвалар»

Около 750 млн рублей

В течение нескольких лет компания занимается строительством фармацевтического комплекса и складского корпуса для производства твердых лекарственных препаратов и БАДов. Проект реализуют поэтапно. Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, сообщалось ранее.

Предприятие расположено в Бийске.

11. МТС

Более 740 млн рублей

Оператор строил новые сети и устанавливал оборудование, а также организовал сети для интернета вещей.

12. «Алтайский шинный комбинат» (ООО «Нортек»)

Около 680 млн рублей

Компания инвестировала в расширение линейки и качества производимых шин. Предприятие значительно обновило оборудование. Скажем, в 2018 году компания заказала в Китае новую линию, которую по железной дороге должны будут доставить 30 вагонами.

Предприятие расположено в Барнауле.

13. «Русская кожа Алтай»

534 млн рублей

Компания провела основной объем капитальных работ по строительству нового завода в Заринске. Предприятие будет перерабатывать 600 тонн кож в месяц. Запуск завода намечен на середину июня. Общий объем инвестиций в проект — около 2 млрд рублей.

Собственник — «Русская кожа» (Рязань).

Крупные проекты также реализовывали и приведенные ниже компании, однако оперативно получить сведения об объеме их инвестиций именно в 2018 году не удалось.

«Алтай-Кокс»

Запустил проект по внедрению новой технологии на пятой коксовой батарее. Общий объем инвестиций составит 3,3 млрд. Проект повысит качество кокса и снизит его себестои­мость, а также улучшит экологию производства.

Собственник — «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецк).

«Алтайский завод прецизионных изделий»

Предприятие поэтапно реализует проект по производству топливной аппаратуры для двигателей стандарта «Евро-5» и выше. АЗПИ — единственное предприятие в России, которое изготавливает такую продукцию и конкурирует с Bosch. Общий объем инвестиций составил более 1 млрд рублей.

Предприятие расположено в Барнауле.

Примечание. В развитие экономики — собственной и региональной — инвестировали также десятки других предприятий, работающих в Алтайском крае. Однако ранжировать их по объему инвестиций на практике оказалось довольно сложно — упорядоченного рейтинга компаний-инвесторов даже без цифр редакции в минэкономразвития не предоставили.

Источники: сведения предприятий, мин­экономразвития края, министерства промышленности и энергетики, Алтайпищепрома, открытые данные.

Рейтинг отраслей по инвестициям в основной капитал

Топ-10 городов и районов Алтайского края по привлечению инвестиций
Топ-10 городов и районов Алтайского края по привлечению инвестиций
Михаил Хозяйкин, altapress.ru.
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