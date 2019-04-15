Какие компании, отрасли и города стали чемпионами в развитии экономики Алтайского края

1. «РЖД» 3,8 млрд рублей Компания реконструировала Заринский железнодорожный узел, провела капремонт вокзала на станции Усть-Тальменская, купила восемь новых локомотивов, модернизировала пути и т. д. На 2019 год «РЖД» планирует инвестиции в регионе еще на 3,2 млрд рублей. Головной офис в Москве.

2. «Павловский деревообрабатывающий комбинат» 3,5 млрд рублей В 2019 году планируется запустить это абсолютно новое предприятие, на котором из непригодных остатков древесины будут изготавливать MDF-плиты. К 2020 году комбинат должен выйти на проектную мощность — 250 тыс. кубометров плиты в год. Предполагается, что предприятие будет платить ежегодно около 700 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней. Здесь станут работать около 200 человек. Инвестор — «Алтайлес» (Барнаул).

3. «Сибирь-Полиметаллы» 2,172 млрд рублей Компания инвестирует в освоение Корбалихинского месторождения руд, а также в реконструкцию обогатительной фабрики в Рубцовске. Ранее сообщалось, что предприятие планирует разрабатывать Корбалихинский рудник 20 лет с учетом планового выхода на объем добычи 1,5 млн тонн руды в год. Компания производит цинковый, свинцовый и медный концентраты. Акционер — «Уральская горно-металлургическая компания» (Свердловская область).

4. «Алтайавтодор» 1,855 млрд рублей Предприятие инвестировало в строительство объектов и покупку техники. Собственник — региональный минтранс (Барнаул).

5. Упрдор «Алтай» 1,514 млрд рублей Это учреждение также вкладывало средства в строительство объектов и покупку техники. Учредитель — Минтранс РФ (Москва).

6. «Газпром газораспределение Барнаул» 1,348 млрд рублей Компания инвестировала в строительство и ремонт газопроводов и котельных. В 2018 году предприятие планировало ввести в эксплуатацию около 50 км газопроводов и восемь газовых котельных, а также продолжить подключать новых абонентов уже в газифицированных территориях. Головной офис — в Москве.

7. «Сибирская генерирующая компания» 1,27 млрд рублей 604,8 млн вложено в повышение надежности теплоснабжения Барнаула. Из них 363,3 млн направили на замену и строительство трубопроводов, а также на переключение потребителей малых котельных в центральной и нагорной части на мощности ТЭЦ-3. 501,8 млн рублей составили инвестиции в теплоснабжение Рубцовска. Вложения в ТЭЦ и сети Бийска — 163,1 млн рублей. Головной офис — в Москве.

8. «Ростелеком» 1 млрд рублей Компания инвестировала преимущест­венно в строительство волоконно-оптических сетей, дополнительно подключив 11 тысяч домохозяйств, медучреждений и бизнес-клиентов. Головной офис — в Москве.

9. «Кучуксульфат» 950 млн рублей Компания инвестировала по двум направлениям: в модернизацию производственных мощностей и в строительство котельного цеха. Расположена в Благовещенском районе Алтайского края.

10. «Эвалар» Около 750 млн рублей В течение нескольких лет компания занимается строительством фармацевтического комплекса и складского корпуса для производства твердых лекарственных препаратов и БАДов. Проект реализуют поэтапно. Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, сообщалось ранее. Предприятие расположено в Бийске.

11. МТС Более 740 млн рублей Оператор строил новые сети и устанавливал оборудование, а также организовал сети для интернета вещей.

12. «Алтайский шинный комбинат» ( ООО «Нортек») Около 680 млн рублей Компания инвестировала в расширение линейки и качества производимых шин. Предприятие значительно обновило оборудование. Скажем, в 2018 году компания заказала в Китае новую линию, которую по железной дороге должны будут доставить 30 вагонами. Предприятие расположено в Барнауле.