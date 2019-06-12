Какие новые льготы по налогам на землю и имущество появились у многодетных семей?

Льгота по налогу на землю
После недавних изменений в налоговом законодательстве многодетные семьи России (имеющие трех и более детей) получили право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 6 соток одного земельного участка.
То есть если у семьи, например, 10 соток, то налог будет исчисляться только с четырех. Если участок 6 соток или меньше, то налог не придется платить вовсе.
Сейчас региональное минцсоцзащиты формирует списки многодетных семей. Их передадут в налоговую службу, где проведут анализ и выяснят, кто имеет право на вычет.
Правда, есть одна проблема, на которую указал руководитель краевого УФНС Юрий Куриленко: эти сведения могут оказаться неполными, поскольку в данных соцзащиты значатся только те семьи, которые обращались за помощью, а многодетных семей может оказаться заметно больше. Поэтому базу будут дополнять. За консультацией семьи могут обратиться в налоговые инспекции.
Вычет будет автоматически предоставляться только на один участок — тот, по которому размер льготы наибольший. Но плательщик, если не согласен, может сам выбрать льготируемый участок.
Льгота по налогу на имущество
Также многодетные семьи получили право на налоговый вычет на размер кадастровой стоимости 5 кв. метров в квартире или на 7 кв. метров в жилом доме на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Но эта норма коснется жителей Алтайского края только со следующего года, потому что именно тогда в регионе начнут исчислять налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как сейчас. Первые квитанции по новым правилам жители края получат в 2021 году (за 2020-ый).
Таким образом, с 2020 года семья с тремя детьми, имеющая квартиру, будет получать вычет и на 20 кв. метров (общая норма для всех собственников жилья), и на 15 кв. метров на трех детей. Для владельцев частных домов общий вычет предоставляется на 50 кв. метров.
Льгота будет также предоставляться на один объект.