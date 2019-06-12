Какие новые льготы по налогам на землю и имущество появились у многодетных семей?

Многодетные семьи Алтайского края уже в этом году могут получить льготу на 6 соток по налогу на землю. А через год им дадут дополнительный вычет по налогу на имущество физлиц. Подробности рассказала Елена Вахрушева, замначальника отдела налогообложения имущества краевой налоговой службы.

Льгота по налогу на землю

После недавних изменений в налоговом законодательстве многодетные семьи России (имеющие трех и более детей) получили право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 6 соток одного земельного участка.

То есть если у семьи, например, 10 соток, то налог будет исчисляться только с четырех. Если участок 6 соток или меньше, то налог не придется платить вовсе.

Сейчас региональное минцсоцзащиты формирует списки многодетных семей. Их передадут в налоговую службу, где проведут анализ и выяснят, кто имеет право на вычет.

Правда, есть одна проблема, на которую указал руководитель краевого УФНС Юрий Куриленко: эти сведения могут оказаться неполными, поскольку в данных соцзащиты значатся только те семьи, которые обращались за помощью, а многодетных семей может оказаться заметно больше. Поэтому базу будут дополнять. За консультацией семьи могут обратиться в налоговые инспекции.

Вычет будет автоматически предоставляться только на один участок — тот, по которому размер льготы наибольший. Но плательщик, если не согласен, может сам выбрать льготируемый участок.

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Льгота по налогу на имущество

Также многодетные семьи получили право на налоговый вычет на размер кадастровой стоимости 5 кв. метров в квартире или на 7 кв. метров в жилом доме на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Но эта норма коснется жителей Алтайского края только со следующего года, потому что именно тогда в регионе начнут исчислять налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как сейчас. Первые квитанции по новым правилам жители края получат в 2021 году (за 2020-ый).

Таким образом, с 2020 года семья с тремя детьми, имеющая квартиру, будет получать вычет и на 20 кв. метров (общая норма для всех собственников жилья), и на 15 кв. метров на трех детей. Для владельцев частных домов общий вычет предоставляется на 50 кв. метров.

Льгота будет также предоставляться на один объект.