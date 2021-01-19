Какими будут минимальные выплаты по больничному для россиян в 2021 году

В России устанавливают минимальные выплаты по больничному листу, они будут в размере МРОТ, пишет «Российская газета». Законопроект о минимальном размере пособия по листку нетрудоспособности готовится к первому чтению в Госдуме.

В Фонде социального страхования объяснили, что впервые минимум для пособий по больничным установили в прошлом году временными правилами. Однако такой порядок теперь решили сохранить и закрепить законодательно.

Планируется, что впредь выплата будет рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, причем, с учетом районных коэффициентов, если они применяются на территории региона.

Таким образом, поскольку в 2021 году МРОТ установлен в размере 12 792 рублей, то за один день больничного работнику обязаны будут выплатить не менее 426,4 рубля при условии, что в месяце 30 календарных дней.

Минимальное пособие в размере МРОТ будут получать те граждане, которые только начали трудовую деятельность. Это связано с тем, что выплата по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком зависят от среднего заработка за последние два года, и могут составлять от него 60%, 80% и даже 100% при наличии стажа у работника свыше восьми лет.

Для тех, кто работает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю сумма выплаты и впредь будет рассчитываться пропорционально продолжительности рабочего времени.

Инфоматы в детском отделении поликлиники № 14. Анна Зайкова

Также в ФСС обратили внимание, что в законопроектом закрепляется проактивное назначение социальных страховых выплат с 1 января 2022 года. То есть, они будут приходить гражданам автоматически, без обращения за ними, заявлений на них больше не потребуется.

В связи с этим все больничные станут электронными. Сегодня такие листки нетрудоспособности уже готовы предоставлять 86% российских медорганизаций, в их формировании участвуют 584,5 тысячи или 83,7% работодателей, у которых работает почти 90% всех застрахованных граждан, отмечают в Фонде.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 2021 год будет переходным, в течение него порядок подачи документов на социальные страховые выплаты не изменится: как и прежде, работники должны будут приносить больничный работодателю, а в ряде случаев — писать заявление.