Какую поддержку могут получить предприниматели при реализации инвестпроектов в Барнауле

Что подразумевает услуга комплексного анализа земельного участка?

Специалисты инвестотдела могут изучить любой свободный участок, на который укажет предприниматель, и определить, стоит ли он на кадастровом учете, может ли быть предоставлен под застройку с торгов или уже находится в частной собственности или аренде.

При подборе участка он анализируется не только по параметрам площади и удобства расположения, но еще и на соответствие целям проекта, градостроительной документации: генплану, правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), проекту планировки.

Кроме того, по заявке инвестотдела комитет по строительству, архитектуре и развитию города определяет пятно застройки участка — то есть уже на этом этапе проверяет все санитарные, защитные и охранные зоны, наличие сетей на участке и другие ограничения, которые будут учтены при выдаче градостроительного плана земельного участка.

Главное — уже на этом этапе минимизировать риски инвестора, связанные с градостроительными ограничениями, и обеспечить предпринимателя максимально полной информацией для принятия решения об освоении участка.

Если участок подходит по большинству параметров, но часть документации все-таки необходимо привести в соответствие, то в инвестотделе также помогут сделать это.