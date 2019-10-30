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Какую поддержку могут получить предприниматели при реализации инвестпроектов в Барнауле

Крупные инвестиционные проекты сегодня требуют особого внимания со стороны властей. Успех всего дела, как правило, зависит, от активного взаимодействия чиновника и предпринимателя. В условиях жесткой конкуренции регионов за инвестиции побеждает тот, кто правильнее организовал этот процесс.

Г. Барнаул.
Г. Барнаул.
Анна Зайкова

Рассказываем, как вся система работает в Барнауле.

Есть ли в администрации Барнаула структура или отдел, которые осуществляли бы комплексное обслуживание инвестора?

Да, еще два года назад в комитете экономического развития администрации города был создан инвестотдел, который занимается вопросами сопровождения инвесторов на всех этапах реализации проектов.

Какую помощь специалисты этого отдела оказывают инвестору?

В перечень видов работы отдела входят следующие направления:

  • подбор земельных участков для реализации новых проектов;
  • комплексный анализ участков на наличие градостроительных ограничений;
  • содействие в актуализации градостроительной документации;
  • инициирование начала процедуры торгов на право аренды участка;
  • содействие в получении исходной документации для проектирования;
  • консультации и сопровождение при получении разрешения на строительство;
  • содействие в вопросах подведения инженерных сетей;
  • консультации и сопровождение при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
С чего начинается подбор земельного участка?

Отделом составлен реестр свободных земельных участков, на которых возможно новое строительство. Здесь можно построить производственное предприятие, склады, административное здание, ресторан или кафе и т.д. В реестре сейчас включены около 100 участков. Он опубликован в справочниках инвестора и размещен на Инвестиционном портале города Барнаула, где информация постоянно дополняется и актуализируется.

Отдел инвестиционной и проектной деятельности администрации г. Барнаула.
Что подразумевает услуга комплексного анализа земельного участка?

Специалисты инвестотдела могут изучить любой свободный участок, на который укажет предприниматель, и определить, стоит ли он на кадастровом учете, может ли быть предоставлен под застройку с торгов или уже находится в частной собственности или аренде.

При подборе участка он анализируется не только по параметрам площади и удобства расположения, но еще и на соответствие целям проекта, градостроительной документации: генплану, правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), проекту планировки.

Кроме того, по заявке инвестотдела комитет по строительству, архитектуре и развитию города определяет пятно застройки участка — то есть уже на этом этапе проверяет все санитарные, защитные и охранные зоны, наличие сетей на участке и другие ограничения, которые будут учтены при выдаче градостроительного плана земельного участка.

Главное — уже на этом этапе минимизировать риски инвестора, связанные с градостроительными ограничениями, и обеспечить предпринимателя максимально полной информацией для принятия решения об освоении участка.

Если участок подходит по большинству параметров, но часть документации все-таки необходимо привести в соответствие, то в инвестотделе также помогут сделать это.

Отдел инвестиционной и проектной деятельности администрации г. Барнаула.
Как идет оформление земельного участка в аренду?

После проведения всех процедур специалисты отдела помогают инвестору составить и подать заявку о заинтересованности в приобретении участка с торгов и далее сопровождают рассмотрение этой заявки.

Заявки рассматриваются управлением имущественных отношений Алтайского края с учетом заключений комитета по строительству, архитектуре и развитию города. Каждая заявка изучается индивидуально и, в случае наличия препятствий к предоставлению участка инвестору, проводятся совещания и заседания комиссий для определения возможностей снятия этих ограничений. В основном это касается участков для строительства предприятий, складов, логистических центров.

После принятия решения о проведении торгов на участок проводится оценка стоимости его аренды на период строительства. Участки передаются под строительство не в собственность, а в аренду. Срок аренды четко фиксируется, и если участок за это время не будет освоен, его изымают вместе с недостроем. Продлить договор аренды или приватизировать участок, имея недостроенный объект, нельзя.

Отдел инвестиционной и проектной деятельности администрации г. Барнаула.
Сколько может стоить аренда?

Ее размер определяется независимым оценщиком. Данная процедура занимает порядка 3 месяцев. Но по сложившейся практике известно, что в Барнауле стоимость аренды 1 га земли под производство составляет около 1 млн. рублей в год.

Сама процедура торгов четко регламентирована. В торгах принимают участие как предприниматели, которых сопровождает инвестотдел, так и любые другие участники. У сопровождаемых инвесторов на этом этапе нет никаких привилегий, побеждает тот, кто предложит максимальную цену за участок. Иногда несколько инвесторов, обратившихся в администрацию города за сопровождением, заинтересованы в одном и том же участке. В этом случае они также на равных правах участвуют в процедуре и торгуются друг с другом и с иными заявителями.

Если на аукцион заявляется один участник, то с ними заключаются договоры по начальной цене.

Что происходит в случае, если инвестор арендовал участок?

После прохождения торгов инвестотдел помогает предпринимателю подготовить документы для строительства. Для этого нужно получить топосъемку участка, ГПЗУ, иную информацию, необходимую для проектирования объектов.

Отдел инвестиционной и проектной деятельности администрации г. Барнаула.
А потом необходимо еще утвердить строительный проект?

Да, для этого предприниматели подают заявку для получения разрешения на строительство. Специалисты, рассматривающие документацию и находящие в ней недоработки, через отдел выходят на инвесторов, объясняют ошибки. Какие-то вопросы удается решить быстро в рабочем порядке, когда буквально нужно исправить мелкий недочет. Для решения сложных вопросов организовываются совместные встречи, где принимаются решения по доработке документации.

Также на этом этапе инвестору оказываются консультации по вопросам взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Это необходимо для поиска компромиссных решений по получению техусловий и подведению инженерных сетей.

После завершения строительства мы также оказываем содействие инвесторам в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Отдел инвестиционной и проектной деятельности администрации г. Барнаула.
Какие приоритеты имеются в городской администрации при предоставлении земельных участков для реализации инвестпроектов?

Прежде всего, рассматривают проекты по созданию производственных предприятий. Для их развития в принятом Генплане увеличено количество участков промышленной зоны.

Отдел инвестиционной и проектной деятельности администрации г. Барнаула.

Это, в первую очередь, участки на территории Индустриального района на улицах Трактовая, Дальняя, Звездная, Попова. Значительная часть участков здесь переведена из зоны размещения коммунальных объектов в промышленную.

Всего здесь сформировано порядка 70 га земельных участков, на которых можно размещать производственные и складские объекты от 3 до 5 класса опасности.

Справка

Отдел инвестиционной и проектной деятельности комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города находится по адресу: ул. Гоголя, 48, 3 этаж, каб. 324, 342, 329, тел. 370−430, 370−432, 370−438.

Инвестиционный портал города Барнаула

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