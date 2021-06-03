Канатные дороги, отели и горнолыжные трассы. «Бирюзовой Катуни» нашли инвестора на 25 млрд рублей

Соглашение с компанией «Новые вершины» о строительстве комплекса туристических объектов на «Бирюзовой Катуни» заключило правительство Алтайского края. Ожидается, что сумма инвестиций составит порядка 25 млрд рублей.

Документально договоренность о социально-экономическом партнерстве была оформлена между сторонами 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали Губернатор Виктор Томенко и исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный.

Суть проекта сводится к созданию горнолыжного курорта на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Как заявил Кирилл Светличный, строительство новых объектов в ОЭЗ позволит сделать отдых на «Бирюзовой Катуни» круглогодичным и как итог — выровнять количество отдыхающих в летнем и зимнем сезонах.

По словам Виктора Томенко, заключение соглашения позволит повысить инвестиционную привлекательность «Бирюзовой Катуни» и туристической отрасли региона в целом.

Туризм на Алтае. Бирюзовая Катунь. Дмитрий Кудрявцев