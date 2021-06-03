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Экономика

Канатные дороги, отели и горнолыжные трассы. «Бирюзовой Катуни» нашли инвестора на 25 млрд рублей

Соглашение с компанией «Новые вершины» о строительстве комплекса туристических объектов на «Бирюзовой Катуни» заключило правительство Алтайского края. Ожидается, что сумма инвестиций составит порядка 25 млрд рублей.

Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Дмитрий Лямзин

Документально договоренность о социально-экономическом партнерстве была оформлена между сторонами 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали Губернатор Виктор Томенко и исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный.

Суть проекта сводится к созданию горнолыжного курорта на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Как заявил Кирилл Светличный, строительство новых объектов в ОЭЗ позволит сделать отдых на «Бирюзовой Катуни» круглогодичным и как итог — выровнять количество отдыхающих в летнем и зимнем сезонах.

По словам Виктора Томенко, заключение соглашения позволит повысить инвестиционную привлекательность «Бирюзовой Катуни» и туристической отрасли региона в целом.

Туризм на Алтае. Бирюзовая Катунь.
Туризм на Алтае. Бирюзовая Катунь.
Дмитрий Кудрявцев

Справка

Компания «Новые вершины» стала резидентом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в декабре 2020 года. Инвестор планирует до 2026 года построить туристический комплекс, который будет включать в себя горнолыжные трассы протяженностью 20 км, оборудованные искусственным оснежением и освещением, 4 канатные дороги, 4 отеля различной категории комфорта, рассчитанные на размещение более 1000 гостей.

Общая сумма заявленных инвестиций составляет порядка 25 млрд рублей. Первый этап проекта предполагает строительство до 2025 года большей части запланированных объектов: канатной дороги, подъемников и отелей.

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