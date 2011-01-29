«Кассы взаимопомощи» вернулись в Россию на фоне снижения доходов населения

«Среди тех, кто „ходит на работу“, опять появились кассы взаимопомощи. С каждой получки люди сдают какую-то часть своей зарплаты в общую кассу. И либо по очереди, либо в случае чрезвычайной ситуации члену коллектива выплачивается некая сумма», — отметил эксперт.
Также Кордонский рассказал о том, что в стране усиливается теневая экономика.
«После внедрения разных регуляторных инноваций закрылось порядка 400 тысяч малых предприятий. Но люди с этих исчезнувших предприятий никуда не нанимаются на работу, значит куда-то уходят в тень, промышляют», — говорит профессор ВШЭ.
Кроме этого, он подчеркнул, что россияне научились постоянно брать кредиты в официальных и неофициальных микрофинансовых организациях, чтобы поднять свой уровень жизни и «довольно ловко во всем этом ориентируются».
«Люди, что удивительно, берут микрокредиты не на еду, а на какие-то сторонние нужды: телефон, бытовая техника и прочее. Прихлопнут микрокредитование — потребность в финансовых ресурсах не исчезнет, появятся черные подпольные кассы, например», — уверен эксперт.