«Кассы взаимопомощи» вернулись в Россию на фоне снижения доходов населения

Широко применявшаяся в Советском Союзе практика «касс взаимопомощи» на работе вернулась в Россию на фоне снижения доходов населения, рассказал « Ленте.ру » профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский.

«Среди тех, кто „ходит на работу“, опять появились кассы взаимопомощи. С каждой получки люди сдают какую-то часть своей зарплаты в общую кассу. И либо по очереди, либо в случае чрезвычайной ситуации члену коллектива выплачивается некая сумма», — отметил эксперт.

Также Кордонский рассказал о том, что в стране усиливается теневая экономика.

«После внедрения разных регуляторных инноваций закрылось порядка 400 тысяч малых предприятий. Но люди с этих исчезнувших предприятий никуда не нанимаются на работу, значит куда-то уходят в тень, промышляют», — говорит профессор ВШЭ.

Кроме этого, он подчеркнул, что россияне научились постоянно брать кредиты в официальных и неофициальных микрофинансовых организациях, чтобы поднять свой уровень жизни и «довольно ловко во всем этом ориентируются».