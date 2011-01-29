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Экономика

«Кассы взаимопомощи» вернулись в Россию на фоне снижения доходов населения

Широко применявшаяся в Советском Союзе практика «касс взаимопомощи» на работе вернулась в Россию на фоне снижения доходов населения, рассказал «Ленте.ру» профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

«Среди тех, кто „ходит на работу“, опять появились кассы взаимопомощи. С каждой получки люди сдают какую-то часть своей зарплаты в общую кассу. И либо по очереди, либо в случае чрезвычайной ситуации члену коллектива выплачивается некая сумма», — отметил эксперт.

Также Кордонский рассказал о том, что в стране усиливается теневая экономика.

«После внедрения разных регуляторных инноваций закрылось порядка 400 тысяч малых предприятий. Но люди с этих исчезнувших предприятий никуда не нанимаются на работу, значит куда-то уходят в тень, промышляют», — говорит профессор ВШЭ.

Кроме этого, он подчеркнул, что россияне научились постоянно брать кредиты в официальных и неофициальных микрофинансовых организациях, чтобы поднять свой уровень жизни и «довольно ловко во всем этом ориентируются».

«Люди, что удивительно, берут микрокредиты не на еду, а на какие-то сторонние нужды: телефон, бытовая техника и прочее. Прихлопнут микрокредитование — потребность в финансовых ресурсах не исчезнет, появятся черные подпольные кассы, например», — уверен эксперт.

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