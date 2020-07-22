Казахский «пылесос», урожай и засуха. Ведущие эксперты страны обсудили злободневные вопросы АПК на «Алтай Агро 2020»

«Урожай контрастов» в этом сельскохозяйственном сезоне наблюдается в аграрной отрасли страны. Погодные условия, казалось бы, близких друг к другу регионов существенно различаются, а вместе с ними и ситуация на полях. На это 15 июля в ходе онлайн-форума «Алтай Агро — 2020» указал гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Прогнозы эксперта в двух словах таковы: засуха испортит жизнь аграриям, но не всем. Есть те, кому повезет. Урожай будет нормальным, экспорт, если вновь не вмешается государство, тоже. Подробнее о самых обсуждаемых темах в АПК читайте в нашем материале.

Кому повезло больше других

Устрашающая засуха словно черная туча начала сгущаться над Россией еще осенью прошлого года. На юге страны в сентября и октябре — ни единого продолжительного дождя. И от этого уже тогда становилось тревожно.

Май нынешнего года подтвердил самые нехорошие опасения. В первой декаде пекло захватило Ставрополье, Кубань и часть Кавказа, во второй перекинулось на Ростовскую и Саратовскую области. А в конце мая во всей красе проявилась в Сибири.

«С началом июня ситуация не стала лучше, а только ухудшилась, — констатировал Владимир Петриченко. — Если на юге в некоторых местах прошли дожди, то в Сибири никаких просветов не было. В середине июня засуха уже затронула Новосибирскую и Оренбургскую области, а к концу существенно укоренилась».

Засуха. CC0

Нетронутым пятном на карте жертв засухи 2020 года пока остается только центр страны. В Центрально-Черноземном районе и в Поволжье ситуация не то что комфортная, даже идеальная для сельского хозяйства. Должно же было кому-то повезти.

В этой связи эксперт не спешит посыпать голову пеплом и предрекать зерновой провал. Напротив, виды на предстоящий урожай у Владимира Петриченко вполне даже неплохие. Опять же надо иметь в виду, что ситуация меняется довольно быстро, отмечает эксперт.

Какой прогноз по урожаю? По крайней мере на середину июля «ПроЗерно» давало такой прогноз: общий сбор зерновых — на уровне 126,4 млн тонн, из них 76 млн пшеницы. Видится хороший сбор ячменя (20,3 млн тонн) и кукурузы (16,3 млн тонн), которые засуха сильно не затронула. Что касается кормилицы-гречихи, то здесь пока осторожный прогноз: 824 тыс. тонн, что на 38 тыс. тонн больше, чем годом ранее. «Пока гречиха у меня в плюсе, — пояснил эксперт, — потому что имеется увеличение по посевным площадям. Но развивающаяся ситуация с засухой на Алтае может привести к тому, что в итоге мы получим урожай ниже обозначенного».

В Сибири, как и по всей стране, с урожаем складывается неоднозначная ситуация. В минусе, конечно, будет Алтай. По прогнозам Петриченко, учитывая последние данные, край сможет собрать не более 3,9 млн тонн зерна, что более чем на 1 млн тонн ниже прошлогоднего показателя.

Аналогичная ситуация и в Новосибирской области. В «ПроЗерно» полагают, что соседи соберут около 2 млн тонн.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Зато с существенным плюсом может выйти Омская область с ее 3,4 млн тонн зерна, приблизившись к житнице-Алтаю. Неплохие виды на урожай и в Красноярском крае — 2,3 млн тонн.

Что происходит внутри региона

Ситуация в Алтайском крае в нынешнем году и правда не веселая. Засуха, которая, казалось бы, обосновалась в степи, словно коронавирус, за полтора месяца расползлась по всем территориям региона.

Министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, ставший одним из спикеров форума, приукрашивать положение дел не стал. По его словам, в 34 районах края произошло снижение урожайности сельхозкультур на 50%.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

В 23 районах уже подтверждены факты гибели посевов. Площади, на которых уже можно поставить крест, составляют более 90 тыс. га. Сильнее всего пострадала пшеница (потери на площади около 70 тыс. га) и подсолнечник (13 тыс. га), который, как ни парадоксально, считается засухоустойчивым.

До 23 июля ведомство будет собирать документы по потерям для отправки в Минсельхоз России. Факт гибели будет подтверждать Россельхозцентр.

По данным минсельхоза края, прямые убытки алтайских сельхозпроизводителей составляют около 600 млн рублей — это те деньги, которые были вложены в землю и теперь безвозвратно потеряны.

Овес. Поле. Зерно СС0

Есть и непрямые убытки, и они постоянно растут. Уже ясно, что с учетом текущих цен аграрии недополучат из-за засухи порядка 10 млрд рублей.

Хватит ли Алтаю зерна? Несмотря на все сложности, зерновой баланс в регионе пока оценивается как стабильный. Урожая в 3,9 млн тонн, который, по прогнозам, может собрать Алтайский край, должно хватить и для внутренней переработки (порядка 2,8 млн тонн), и для вывоза. Плюс к этому на 1 июля 2020 года в алтайских закромах хранилось около 1 млн тонн зерна прошлого урожая. Такие остатки в минсельхозе считают наиболее комфортными для формирования конкурентных цен.

Что будет с экспортом и ценами

Прямую зависимость между экспортом зерна и внутренними ценами на него Владимир Петриченко обрисовал так: «Как дышат экспортеры — так ведет себя и ценовой рынок». И продолжил изъясняться метафорически: «Хорошие новости — это когда все плохо у конкурентов».

В этом плане российским экспортерам, кажется, везет. Большой недобор урожая в Евросоюзе, снижение вывоза пшеницы из США и Украины… «Это все готовит базис для подъемной динамики цен в первой половине сезона», — резюмировал Петриченко.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

На этом хорошие новости могут закончиться, считает эксперт. Во второй части сезона на ведущие позиции выйдут игроки Южного полушария — Австралия и Аргентина, у которых с урожаем все в порядке.

На континенте кенгуру, например, аграрии перетерпели трехлетний период жестких пожаров и готовы в сезоне-2020/21 предложить миру около 16 млн тонн зерна против 9,5 млн годом ранее.

Владимир Петриченко. Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. ЗЗК.

Владимир Петриченко,

генеральный директор компании «ПроЗерно»:

Они будут выходить с этим урожаем на торги в декабре и январе следующего года, оказывая существенное влияние на цены и повышая капризность покупателей. А это значит, что наши цены в порту Новороссийска могут выйти на плато или даже начать снижаться.

Пока же, по его мнению, все не так уж плохо. Последний египетский тендер, состоявшийся 14 июля, показал, что импортеры готовы покупать зерно и предлагать за него цену выше средней на рынке.

«Уже этот пульс рынка говорит о том, как будет складываться конъюнктура», — подытожил эксперт.

Зерно. СС0

У Алтая в экспортном плане тоже есть потенциал, это наглядно продемонстрировал прошлый сезон. Для сравнения, в сезоне-2017/18 из края было отправлено всего 399 тыс. тонн зерна, в сезоне-2019/20 — сразу 1,8 млн.

Главным импортером алтайского зерна стал Казахстан, который, словно пылесос, сметал с рынка все излишки, даря местным производителям надежды на светлое настоящее. По данным минсельхоза края, рентабельность производства пшеницы на Алтае в 2019 году выросла до 31,7% против 16,6% в 2018-м и 10,2% в 2017-м.

В этом году импортеры соседней республики, скорее всего, вновь выстроятся в очередь. Часть районов Казахстана пострадала от засухи, и в стране, лидирующей по экспорту муки, может вновь возникнуть недобор урожая.

Зерно. Элеватор. СС0

Но когда-нибудь это закончится, полагает президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. При благоприятных условиях большой аграрный сосед вряд ли будет нуждаться в привозной пшенице, считает он.

Это значит, наш регион мгновенно потеряет довольно емкий рынок сбыта, и к этому надо быть готовыми.

О чем еще говорили спикеры

«Дело не только в лошадиных силах»

Сергей Серебряков. altapress.ru

Сергей Серебряков,

директор «Петербургского тракторного завода»:

По данным Минсельхоза России, тракторный парк в нашей стране является самым маленьким на тысячу гектаров пашни по сравнению с другими ведущими государствами. Я имею в виду так называемую тяговооруженность сельского хозяйства. В Германии 11,5 л. с. на гектар, в США — 17, в соседней Белоруссии — 5. Россия обладает парком мощностью 1,6 л. с. на гектар. Это приводит к очень серьезным потерям в сельском хозяйстве, и наша общая задача — промышленного сектора, аграриев и властей — поправить эту ситуацию, выйти на достаточные показатели и сделать так, чтобы сельское хозяйство чувствовало себя технологически стабильным. Надо понимать, что дело не только в самих лошадиных силах, но и в качестве той техники, что мы выпускаем, ее современном облике.

«Результаты могут быть плачевными»

Александр Кутилин Олег Богданов

Александр Кутилин,

директор сельхозпредприятия «Гея» ( Целинный район):

При подборе сортов сои надо стремиться к тем из них, которые в большей степени подходят для конкретной климатической зоны. Это гарантирует высокое содержание и качество белка. Существует огромный выбор сортов — зарубежные, например из Канады, отечественные, выведенные на Дальнем Востоке и юге нашей страны. В этом плане я придерживаюсь мнения ученых. Каждый сорт сои выводится на определенной широте, где он демонстрирует свои оптимальные показатели. Для примера, если сорт выведен на 47-й широте, а завезли его в регион 50−53-й широты, то это автоматически удлиняет срок вегетации. По средним подсчетам, каждый градус широты — пять дней плюсом к периоду вегетации. Если в каталоге про импортный сорт пишут «90 дней вегетации», а выведен он на 46-й широте, к обозначенному сроку надо прибавлять минимум 20 дней. Иначе результаты могут быть плачевными — мы получим морозобойкую, еще зеленую сою.

«Много становится новых сорняков»

Григорий Стецов. altapress.ru

Григорий Стецов,

ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений ФАНЦА:

Без такого важного направления, как защита растений, ежегодно теряется от 20 до 30% урожая, плюс к этому происходит потеря качества. В XXI веке в Алтайском крае началось беспрецедентно интенсивное появление новых видов вредителей, болезней и сорняков. Сложно представить, что когда-то в нашем регионе вообще не было фитофторы и колорадского жука. За последние годы серьезно размножился стеблевой хлебный пилильщик. Впервые он был описан в Сибири еще в середине XIX века. В этом году вредителя неимоверно много: из-за него на гектаре теряется около 2−3 центнеров зерна. Новым видом стал хлебный листовой черный пилильщик — совсем другое насекомое, но которое также повреждает урожай. Началось в Алтайском крае интенсивное размножение клопа-черепашки. Постепенно возвращается саранча. В этом году уже ведутся обработки полей для защиты от этого вредителя. Много становится новых сорняков, которые проникают на территорию Алтайского края. Например, мелколепестник канадский. Он дает очень высокую продуктивность и ведет себя как зимующее растение, заставляя аграриев проводить многократные обработки полей.

Мнения участников форума «Алтай Агро 2020»

Олеся Шевченко,

генеральный директор компании «Сибирский дар природы»:

Честно сказать, при регистрации на форум «Алтай Агро — 2020» особых иллюзий не испытывала. По своему опыту знаю: информация в онлайн-формате усваивается плохо, происходят сбои трансляций и другие технические помехи. Мои пессимистические прогнозы не оправдались. Приятно поразило все: уровень компетенцией докладчиков, качество записей и звука, насыщенность и разносторонность программы. Отдельно хочется сказать спасибо экспертам — я за два дня половину ежедневника исписала полезной информацией. Порадовал своим выступлением министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев. Говорил по делу, без приукрашивания о нынешней ситуации с засухой. Буквально читал мои мысли директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он ответил на все вопросы, которые меня интересовали. Очень полезной была первая сессия форума, посвященная семеноводству. Для нашей компании, которая занимается подсолнечником, крайне важно было узнать о новых сортах этой культуры, которые разрабатывают алтайские ученые.

Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин

Сергей Топчиев,

директор предприятия «Панкрушихинский агропромснаб»:

Формат форума «Алтай Агро — 2020» мне очень понравился: сидишь в кабинете, слушаешь, никто не отвлекает. Прослушал все выступления в течение двух дней: информативно, полезно и внятно. Все пошло на пользу. Многое принял к сведению, в августе буду решать вопрос с закупкой семян новой селекции, которые представили наши алтайские ученые.

Анатолий Иванов,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства:

Онлайн-форуму я посвятил два дня — и ничуть не пожалел. Формат мне понравился, в нынешних непростых условиях пандемии ничего лучше и не придумаешь. С удовольствием послушал алтайских ученых-селекционеров и аграрных практиков.

Форум «Алтай Агро — 2020» в цифрах и фактах

Дистанционный формат подобного мероприятия применялся впервые. Основные выступления спикеров — представителей науки, бизнеса и власти — записывались заранее.

В дни проведения форума в студии находился ведущий — генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин — и приглашенные эксперты, которые отвечали на вопросы слушателей.