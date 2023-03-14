Казахстан наложил арест на имущество Роскосмоса на Байконуре

Казахстан арестовал имущество работающей на Байконуре дочерней структуры Роскосмоса ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и намерен взыскать с нее задолженность в размере 26,3 млн долларов, пишет « Московский Комсомолец ».

Возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура.

Основной причиной ареста стали «некорректное поведение» и резкие высказывания нового главы Роскосмоса Юрия Борисова, пишет kz24.news. Речь идет о критике задержки запуска стартовой площадки — проекта, которым занимается ответственный за космическое направление замминистра связи Казахстана Багдат Мусин. В свою очередь, Мусин назвал критику со стороны Борисова «дипломатическим просчетом», указывает агентство «Фергана».

Аренда

Комплекс «Байконур» Россия арендует у Казахстана. В него входят состоит — город Байконур и космодром. Глава администрации Байконура назначается указами президентов обеих стран.

Ранее жителей Алтая предупредили о «ракетопаде» из-за запуска с Байконура.