Казахстан наложил арест на имущество Роскосмоса на Байконуре

Возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура.
Основной причиной ареста стали «некорректное поведение» и резкие высказывания нового главы Роскосмоса Юрия Борисова, пишет kz24.news. Речь идет о критике задержки запуска стартовой площадки — проекта, которым занимается ответственный за космическое направление замминистра связи Казахстана Багдат Мусин. В свою очередь, Мусин назвал критику со стороны Борисова «дипломатическим просчетом», указывает агентство «Фергана».
Аренда
Комплекс «Байконур» Россия арендует у Казахстана. В него входят состоит — город Байконур и космодром. Глава администрации Байконура назначается указами президентов обеих стран.
Ранее жителей Алтая предупредили о «ракетопаде» из-за запуска с Байконура.