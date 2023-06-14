Каждый десятый заемщик ВТБ в Алтайском крае оформляет налоговый вычет в упрощенном порядке

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн подали порядка 15 тысяч сибиряков: это 11% от числа ипотечных заемщиков банка в Сибирском федеральном округе, которые оформили ипотеку с начала работы сервиса.