Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой — в ноябре 2019 г. доля банка на рынке выросла до 61%. Общая доля льготных продаж ВТБ с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года достигла 33%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.
Всего с февраля 2018 года и по ноябрь 2019 года в рамках «Ипотеки с господдержкой» ВТБ провел более 13 тыс. ипотечных сделок более чем на 35,8 млрд рублей. При этом в ноябре ВТБ выдал 2,7 тыс. кредитов на 6,9 млрд рублей (данные указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование).
Евгений Дячкин,
руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ:
Усилия государства направлены на повышение благосостояния российских семей, и доступная ипотека — один из ключевых факторов этой поддержки. ВТБ принимает активное участие во всех госпрограммах, включая «детскую» ипотеку. Они дают сотням тысяч российских семей реальную возможность улучшить свои жилищные условия. Сегодня ВТБ предлагает одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование — только по одному документу.
Программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование.
«Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей — Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок — до 30 лет.
Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.
Полные условия ипотека с господдержкой. Если у вас несколько детей и хотя бы один из них родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно, вы можете принять участие в программе. Процентные ставки и условия ипотеки с господдержкой: ставка — 5% (льготная ставка действует весь срок кредита); личное и имущественное страхование; срок кредита — от 1 года до 30 лет; возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям программы. Сумма кредита: для жилых помещений, расположенных в г. Москве — от 1,5 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Московской обл., г. Санкт-Петербурге — от 1 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Ленинградской обл. — от 500 тыс. до 12 млн рублей; для жилых помещений, расположенных в остальных регионах — от 500−600 тыс. (в зависимости от региона) до 6 млн руб. Первоначальный взнос: от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Приобретаемая недвижимость: жилое помещение, реализуемое юридическим лицом (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по договору: долевого участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору) или купли-продажи (первая продажа); для Дальневосточного Федерального Округа кредит предоставляется на покупку на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях. Заемщику: наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент обращается за кредитом, необязательно; рассматриваются различные формы подтверждения доходов (справки по форме 2-НДФЛ и по форме банка); возможен учёт совокупного дохода до 4-х созаёмщиков; возможен учёт дохода как по основному месту работы, так и по совместительству.