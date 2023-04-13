Каждый второй житель Сибири, Забайкалья и Бурятии готов начать пользоваться цифровым рублем

Более половины жителей Сибири, Забайкальского края и республики Бурятия слышали о цифровом рубле, более четверти — готовы попробовать его в расчетах. Прежде всего их привлекает скорость и удобство платежа цифровыми валютами, а главные ограничители — привычка пользоваться наличными и картами, а также недостаток информации. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие» к началу тестирования цифрового рубля в России.

56% опрошенных сообщили, что слышали о цифровом рубле и планах Банка России запустить его в обращение (10% опрошенных хорошо осведомлены, 46% ответили, что «более или менее» знают). При этом 43% признались, что не знают о будущей российской цифровой валюте ничего.

49% среди тех, кто осведомлен о планах запуска нового типа валюты, готовы пользоваться цифровым рублем (11% определенно да, 38% — скорее да). Не намерены использовать цифровой рубль 15% опрошенных (11% скорее нет, 4% —​ определенно нет). Каждый третий респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Среди причин, по которым сибиряки, забайкальцы и жители Бурятии готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) чаще всего назывались быстрота и удобство (57%), желание пробовать все новое (45%) и безопасность (26%). Только 3% не видят для себя никаких оснований использовать цифровую валюту.

Среди причин, по которым жители Сибири, Забайкалья и Бурятии не готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), лидируют предпочтение наличным и безналичным платежам (47%), недостаток информации о такой валюте и платежах (40%), а также недоверие цифровым валютам (39%).

* Опрос проведен 3−10 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.