Каждый 20-й россиянин оказался невыездным из-за долгов

7,2 млн россиян не имеют права уехать за границу из-за долгов. Это каждый 20-й житель страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

Мехтиев уточнил — по закону ограничения на выезд из страны могут быть установлены для россиян с долгами на сумму более 30 тыс. рублей — в том случае, если задолженность просрочена на 90 дней.

По словам главы НАПКА, пандемия снизила эффективность запрета на выезд за границу в качестве обременительной меры. <За первые 6 месяцев текущего года были исполнены только 300 тыс. судебных решений такого рода — при том, что вынесли их почти 6 млн.>

В декабре 2020 года ФССП отчитывалась о 4,1 млн должников с запретом на выезд. Таким образом, за год количество должников увеличилось на 3 млн человек, пишет polit.ru.

С 1 апреля прекратила действие рекомендация Центробанка не отбирать у должников единственное жилье.